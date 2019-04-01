2019 XTERRA墾丁越野跑 醫護鐵人全紀錄

2019-04-01 09:19 運動筆記 嚴玉庭



今年XTERRA全球越野跑/越野三項巡迴賽，即將於3月30-31日於恆春墾丁開跑，在去年第一屆的時候，我就已經看到這一場了，這一場讓我很躍躍欲試，但是由於2018年自己覺得還沒準備好，就只能放棄。今年這一場一確定比賽時間，我就很清楚這是我今年要挑戰自己的其中一場賽事，很感謝今年依樣醫護鐵人也有支援這場賽事，一開放報名，當然立馬手刀趕快下手，這可能難得的機會。

今年XTERRA全球越野跑賽道台灣站分為26公里、10公里以及5公里組，其中長距離組2018年原本是21K，經XTERRA Taiwan團隊重新場勘規劃後，將路線加碼升級到26K。當然要挑戰，一定要選26公里的，在26K組賽道途經林道、草原、黃土、河床等多元地形，不同於一般越野跑常見的階梯，這條賽道全路段保持99％的off-road（無舖裝道路的原始路面），可讓我們這些跑者盡情地體驗在大自然奔跑的快感。而此次賽事在長距離26公里部分和去年不一樣，因延長了5公里的路線，主要是多了百年榕樹以及幾處陸軍戰備道，沿途景色更豐富；而因為賽道規劃與去年反向，有幾個滾石區變成上坡，相對較好跑，但因為距離拉長，總爬升也從原本的900公尺提升為1,525公尺，讓跑者充分感受最「野」的挑戰樂趣。當然在10K組則相當適合平時有跑步習慣，但不曾嘗試越野賽的跑友，賽道爬升高度為586公尺，即便是初階越野跑者，也能輕鬆地透過跑步遍覽稜線風光以及一望無際的大草原。至於5K組最適合親子一起體驗，結合會場歡樂氣氛，攜家帶眷一起參加，像在會場中，真的可以看到爸爸媽媽帶著孩子一起挑戰5公里的賽道，真的很棒。

今年起跑點位於墾丁大尖山西麓下方的六福山莊，站在這裡就能遠眺大尖石山鶴立雞群的「雞冠」，進入賽道後即能更近距離地觀賞，因31號要開跑，當然必須在30號當天前往入住，因此次是醫鐵名額，主辦單位真的好用心，不只把住宿都協助處理好，更有選手之夜，當天晚上真的好嗨森，也吃得好滿足。

於31號一大早，跟著醫鐵夥伴一起前往會場，不到8點現場已經很熱絡了，有家庭親子組的、還有很多運動好手跟其他鐵人團體組，還有去年的冠軍也再次來到墾丁，每個人看起來都好強喔，賽事的主持人很會炒熱氣氛，中英文法文都可以琅琅上口，很想給他按個讚，真的是超厲害的啦，國際賽事就該是如此。曾想過越野跑很難嗎？其實自己是因未知而覺得很難，但如同賽事官網上說的，這是一場千變萬化、樂趣無窮的越野賽事！一定要親身經歷跑過才知道XTERRA越野跑是多麼的新奇、有趣、好玩！這也是我今年第一場挑戰自己的賽事，9點鳴槍起跑後，26公里率先起跑，開始從溪谷進入山徑，越過恆春八景之一的赤牛嶺，由戰備道路通達一望無際的門馬羅草原，再由良巒溪河床越過大山母山脈回到墾丁，剛起跑不到2公里，就進入都是碎石的賽道，一路上上上下下的，越野賽道上很多不同的狀況，都需要自己去體驗及做調整，這突然讓我想到跟人生一樣，到了赤牛嶺的陵線，天啊，這怎麼跑啊，風好大整個又很曬，真的很佩服這些工作人員，因為根本沒有遮蔽物，工作人員都在太陽底下就為了提醒跑者該往哪裡跑，真的很謝謝他們，過了13.8公里補給站，不小心在和執勤的軍人閃身時，而跌入溝渠，馬上起身，知道自己的右腳小腿前側已經擦傷，但是還可以跑，告訴自己可以的，到了15公里時，我就發現我的體力就快耗盡了，腦袋裡真的有飄過一個念頭，乾脆棄賽被罵好了，想想也不對，已經跑到這裡了，怎麼可以放棄，而且也沒有後路(因為根本不知道怎麼下山)，在整條賽道上，因為我真的跑得比較慢，有很長的一大段前後幾乎沒有跑者，好險我一直習慣自己一個人在碎碎念，習慣跟自己對話，給自己加油打氣，在賽道上還可以看到昨天越野3項，腳踏車要騎的地方，真的很佩服能夠挑戰3項的人，太強了，光跑我就很辛苦了，還騎車。

好想尖叫喔

已經不知道第幾個坡了

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風景很美，還有很長的路要走

到了16公里左右的補給站，立馬補充1包醫護鐵人的能量核糖，終於剩下不到10公里了。一路就這樣又回到了河谷，一樣搜尋著指示牌，賽道上只有自己一個人，慢慢跑走、跑走，到了接近20公里處，看到一名跑者雙腳已經抽筋表情很痛苦，立馬問他，我來幫忙你，剩下不到5公里了，可以完賽的，協助他處理抽筋跟給了他鹽錠後，問他還可以嗎？他說可以等一下會慢慢走，我就跟他說一聲加油，會完賽的。在21公里補給站，告知工作人員剛剛有針對抽筋跑者做了哪些協助，請他們留意一下，一直緩跑到最後1個補給站，剩下不到2公里，跟工作人員說一聲辛苦了，真的是一整天都在太陽底下曬，隨即進入最後一路下坡石頭路溪谷的賽道，在最後不到500公尺，終於看到終點站了，超想哭出來的，在恍神的時候，看到醫鐵創辦人陳彥良會長，就這樣緩緩跑進終點，回頭深深一鞠躬，感恩，這個挑戰性的賽道，我完賽了，過程中有許多的困難，多次跌倒、擦傷、熱曬，而且好多次都差點拐到腳，甚至曾經萌生棄賽的念頭，但是都撐過了，我跑得很慢，完賽而已，今年給自己第一個挑戰目標，達到了。

協助跑者─噴噴劑

在要離開會場的時候，遇到了那個當時協助的跑者，跟我說了一聲謝謝，很感謝我們的鹽錠，剩下路程，讓他可以完賽，跟他說了一聲恭喜，完賽很棒，我想這就是醫鐵助人的意義對吧。

這一場賽事的主辦單位很棒，且很用心，補給站距離也都很近，而且在賽道上都有工作人員在協助指引，救護的工作人員也辛苦了，甚至要背著器材來回走動，雖然很多時候我的前後都沒有人，會害怕，但很謝謝有他們，很推薦這一場越野跑，很棒的賽事團隊。

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