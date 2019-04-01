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賽事心得／基隆市市長盃馬拉松 雨中漫步五分山

2019-04-01 09:31運動筆記 黃智彬

會關注到這一場賽事源自於賽道路線會前往五分山氣象雷達站，再來則是被紀念品吸引，一個是單肩背包、另一個是頗具特色的立體小獎盃，因此就二話不說給他報下去了! 話說樂活資訊辦的相關賽事紀念品是乎都挺不錯的。直到馬拉松前的一週，已經得知當天氣候恐不佳，再加上會場暖暖就位於基隆這多雨的區域內，因此只能提心吊膽、靜觀其變，深怕到時得在雨中作樂! 孰不知，當天凌晨還是下了一場大雨，雖然抵達會場的當下雨勢已趨緩，可是偷瞄了一下雷達回波圖等等勢必會再下一場，但眼下無雨，即使如此也只能衝了~到頭來，令人驚訝的是這竟然是我跑全馬以來跑最好的一次，一般來說足足快了半小時吧~ 也許是氣候陰涼加上偶有雨勢，使得各方面都維持到較佳的狀態。話雖如此，還是希望有晴朗的天氣，這樣就可以欣賞到五分山蜿蜒山路上絕佳的視野了。

起跑前集合地點位於暖暖運動公園，在往寄物區的路上，當下看到好幾排人在排流動廁所，個人是覺得廁所只安排6座是乎稍嫌不足，也因此在起跑前人潮還是沒有消退的跡象! 事後想想反倒去附近的便利商店或廟宇也許就不用排隊了!這一次因為要攜帶背心雨衣因此就背起了運動背包，後面也裝了備用水，前面就塞了空杯子，只可惜手機無法塞到背包的小口袋內，只能全程手拿著跑。 

跑步路線紀錄如下：

透過Strava紀錄的經過時間05:14:13、移動時間05:03:42、爬升高度約900M

PS. 粗略估算一下全程爬升高度應該只有約900M，在此紀錄的1286M落差有點大，因此不採計 

第一折返點 4.6K

一開始先跑進暖暖街區，約莫1.3K左右轉進河堤旁的道路，由於是三組一同出發因此在這段街區的路上可以交管一次即可，由於整體人數也才1200多人，主辦單位這樣的安排倒是蠻恰當的。在2.1K的百年幫浦站後全馬組繼續直行往第一折返點前進，這個路段有部分的上坡，約需爬升70M左右!

堤防道路旁的河堤

東安宮 10.9K

於第一折返點折返後回到百年幫浦站，再次跑進街區，隨後往東勢坑產業道路前進，在此一路緩上行，約在10.8K處左轉進入產業道路! 這一段共爬升120M左右!

東勢坑產業道路 12.9K

離開東安宮後一路沿著蜿蜒的產業道路上行，此時天空也開始滴雨了，話說這短短的2公里需爬升130M! 來到岔路的補給站，全馬、半馬右轉續往山路前進，健跑組則是續行!

靜安路涼亭 17.6K

在12.9K的岔路右轉後不久，雨勢漸漸加大，大到各位跑者立馬穿上雨衣，還好大的雨勢隨後漸漸轉小一些，雖然陰冷的氣候下淋濕了身軀，可是總比豔陽下浸濕的汗水來的舒適些! 鞋子也只有一些些濕，身體也不至於有失溫的情形，因為眼下的路段是一路上上下下，這樣的運動強度不至於感到冷! 來到靜安路涼亭補給站後，此處也是半馬的折返點，而全馬則是續行準備往五分山前進!

涼亭視野

十字墓 18.8K

此處有一個簡易站，我還以為準備要上五分山了，因此想拍張照，此時指引的大哥說要幫我拍，因此就一起入鏡了! 但是，通往五分山的入口其實還沒到，雖然等等是一路上行沒錯!

十字墓岔路處

五分山入口處 21.8K

從十字墓後一路約爬升183M來到五分山入口處，途中還有一個補給站，是乎是在一間小吃店旁擺設的，印象中我還在這裡上個廁所(可以沖水)，而且這個補給站還有一台貨車是乎有現切鴨肉可以吃。由於五分山入口處本身也有個補給站，因此在此只有裝現泡熱茶來喝。

PS. 補給站真的很多，如果是大熱天的話這樣的配置就派上用場了

五分山氣象雷達站 26.3K

從入口處到雷達站這樣算起來有4.5K的距離，約爬升257M左右，算起來其實不會很陡，在於其路線特色為多個髮夾彎的形式，因此您會看到上行後左轉、上行後右轉....一直repeat，直到在第12個彎後，總算看到雷達站的大門了....，只可惜此處氣候不佳，啥都看不到~

說也奇怪，那就是入口處天候還算穩定，但一路彎來彎去後，霧漸漸瀰漫且伴隨一點小雨，印象中在第10彎時還感受到一陣強風，只能說越是往山上走天氣實在是多變阿~

而此路段的特色就是視野極佳，路上往右一瞧可以看到基隆港、基隆嶼、基隆山，雖然遠處能見度不佳可是還辨認的出來! 由於基隆山我上一陣子才爬過因此由方位上還認得出，雖然標高只有588M，但在東北角這一帶算是特別突出，觀其山勢猶如一座大山!

五分山氣象雷達站

雷達站大門 - 全馬折返點

由於上山時無暇停下來欣賞、拍照，因此在下山的下坡當下才補拍基隆一帶的景致，特別顯眼的莫過於海上的那座孤島 - 基隆嶼

蜿蜒的上山公路

算算從26K後的8K是一路的下坡回到十字墓，之後路段有幾處上坡，眼下過了34K以後採取的方式是陡坡用走的，但緩坡還是可以跑上去，整體上狀況都很好~

回到39K的岔路後，取右一路陡下回到暖暖市區，特別地是主辦單位在這一條路上還安排個驚喜，一位大哥隨著車上放的搖滾音樂手舞足蹈，給予經過的選手們擊掌打氣，似乎隱含著加油~ 再3K就可以回到終點了~

分享

穿過市區後，最後從會場前的另一條路奔回終點，印象中當下還可以輕鬆地跑5分半的配速，讓我不禁感到詫異，以前的我可是腳一跛一跛的，又或者是拖著沉重的步伐跑回終點，想不到這次不僅健步如飛，更甚著在最後一哩路上坡時衝回終點，只能說這幾個月的練跑是有成效的!

完賽紀念立體小獎盃

單肩背包

最後雖然還是超過5小時完賽，可是從之前勉為其難5小時40分左右全馬完賽，到現在較輕鬆地5小時10幾分完賽已經有蠻大的差異了，至少證明這一場我還可以盡力跑快一點，但隨心所欲地想怎麼跑才是我的理念，這樣才能好好感受跑在賽道上的樂趣。

總結這場賽事

1. 補給站真的很多，常常覺得怎麼又有一站了，照這樣的設計足以應付豔陽高照的好天氣

2. 五分山的視野真的很優，有機會要來安排攀登五分山

3. 賽道要爬升8、900公尺，如果平常沒有跑坡的跑者可能要多練練

4. 五分山上山路線若是艷陽高照可是很曬的，須做好防護措施

5. 主辦單位在路上都會在樹幹上綁一些小標語，真的是讓人會心一笑。如：這一次挑戰初半馬的哪些人，明年勇敢挑戰全馬吧! 又或者是向這次賽中的幾位3百馬以上跑者致敬等! 

原文亦發布於Zhi-Bin's 談天說地

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