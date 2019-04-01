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帶小比旅跑台灣／鹿野馬拉松 跑在武陵綠色隧道

2019-04-01 09:39運動筆記 陳嘉齡

昨天去鹿野參加鹿野馬拉松，在賽事的前一天，託好友蔡志榮的福，找到便宜住宿可以住，讓我們節省很多錢，在這裡很謝謝他。

因為氣象預報的緣故，原本以為會變天，怕小比會著涼，帶了許多厚衣服出門，結果沒想到台東天氣好熱，幸好清晨的時候，天氣變得陰涼，時晴時雨，原本一直擔心下雨的我，也隨身攜帶方便雨衣，以備不時之需。

這次的賽事辦在武陵綠色隧道誠實商店旁，武陵綠色隧道兩旁種下許多樟樹，因為兩旁都是樹蔭，所以跑起來也特別舒服。

或許是地處偏遠，所以參賽的跑者，並不是很多人。

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雖然是小賽事，但補給一點也不馬虎，不但補給站有熱情的當地居民為大家加油，也有樂器伴奏讓人振奮人心。

而他們更準備許多水果，讓人可以大快朵頤，西瓜甜的讓人一口接一口，也有當地特產牛奶果，好吃的讓人不想離開。

在行經武陵橋之時，看到一個媽媽帶著孩子出來跑步。她告訴我，她的兒子也是重症，經歷了許多治療，因為想讓小朋友多接觸人群，也希望讓他更有抵抗力，所以她帶小朋友出門跑跑，看到小朋友出來那麼開心，她也覺得開心。

天下父母心，那個父母不希望自己的小孩，能快快樂樂的，只要看到他們開心的笑著，也會覺得所做的一切都是值得的…

過了武陵橋，爬了一段坡，那段坡讓我感覺有些吃力，沿途經過的住戶，少說養了十幾隻狗，所以那段路都是狗吠聲，陪伴著我們渡過。雖然跑步的路程有些辛苦，但站在高處居高臨下，花東縱谷的風景美不勝收。在辛苦了許久，終於回到了會場，主持人每個人都唱名並讓跑者衝線，真的很貼心。

賽事結束後，大會也發給每個人二枚代幣，可以讓大家在2626市集，購買當地農特產品或是品嚐特色美食，真的很棒。

而他們的獎牌更有特色，是一隻可愛的搖搖鹿，而它也代表著鹿野的梅花鹿，讓人覺得愛不釋手。而我們也在愉快的心情中，完成了這項賽事。

再一次謝謝用心的主辦及辛苦的志工為大家服務。謝謝攝影師大老遠的從外地來特地到賽道為大家拍照。謝謝沿途加油及拍照的跑友#2019鹿野馬拉松#用雙腳帶小比跑旅台灣

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