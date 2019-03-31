賽事心得／富士山＆首爾馬 女兒陪跑牽繫著「跟隨」

2019-03-31 18:41 運動筆記 Lan Lee



女兒有兩次陪我在國外跑步，一次是2017年的富士山馬拉松，一次是2019年的首爾馬拉松。

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富士山馬拉松～記得當時感冒病得不輕，口罩、衛生紙、暖暖包不離身，此趟自由行花了很多時間在來回的交通上。馬拉松在天氣非常冷的河口湖舉行，零下3～4度，處處殘雪，起跑前我們只能窩在有暖氣的商店，假意研究賣什麼，其實是在殺時間、躲避寒冷。女兒只跑10K，跑完便自由搭纜車上山看風景拍照，預估我的完賽時間，再至終點會合。對於富士山馬拉松旅行的回憶，包括在皇居周邊晨跑、築地的海鮮丼、東京車站、晴空塔，還有四處綻放飄散著的金黃銀杏。

當時的小旅行，一個是興沖沖的過動兒，哪裡都想去，一刻不得閒；另一個是病懨懨的老媽子，跑完只想輕鬆一點，凡事慢一點。

首爾馬拉松～剛落幕不久，此時女兒正在釜山當交換學生，回到上學期在東國大學念書的首爾，跟媽媽會合，準備一起參加馬拉松。女兒一樣只跑10K，不過這回要專心跑，因為大會限時1.5小時完賽。

我也一樣認真的跑，因為首爾馬可不是拿來觀光的賽事，對我而言，這是距離波士頓馬拉松最近的一場賽事，只要跑進3小時50分，就等於取得2020年波馬的參賽報名權利，首爾馬拉松不僅是亞洲歷史最悠久（第90屆），同時也是國際田徑總會認證的IAAF金標賽事，更是我為自己設定的「達標最有利環境」。完美的天氣（攝氏2～8度、晴、微風）、順暢的賽道設計（緩下坡、無迴轉、無擁擠），果然跑出Sub4的好成績。雖然最終並沒有達到3小時50分的目標，原因主要出在自己的狀態並不夠好，也就是自去年9月經歷柏林馬拉松之後，被長期的倦怠與疲勞感壟罩，能夠跑出這樣的成績，無疑是將我從低潮中踢出去的神來一腳，非常振奮。

首爾可以說是女兒生活大半年的地方，這次她完全充當導遊，帶著我去東國大學學生圈巷仔內的好吃店，排隊名店土俗村的蔘雞湯、光化門拍照（即使她已經去了4遍）、漫步在西村的街衢、廣藏傳統市場、益善洞文青店、爬南山看空汙……，觀光客愛去的明洞反而沒去。

雖然女兒從小陪我四處征戰，馬拉松到處跑透透，但是對於「媽媽為什麼一直跑？」這個問題，內心的答案是什麼？我始終沒問，也沒有人說，只在FB、IG一起分享，我們一起走過的足跡。

截錄女兒IG分享： “希望我媽咪可以繼續健康的跑，跑遍全世界，當然，帶上我更好

(♡˙︶˙♡)＂。圖片中不是朱自清看父親的「背影」，也不是龍應台對兒子的「目送」，而是我與女兒之間牽繫著的「跟隨」。