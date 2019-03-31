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賽事心得／初海外馬 首爾馬拉松的BQ Pacer

2019-03-31 18:53運動筆記 John Lin

Seoul Marathon BQ Pacer 初海外馬

Age Group:18-34Average Pace :4:12-4:13/KM

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前言

2018年底的台北馬拉松，賽前知道朱盈穎大阪馬的狀態不錯，原本以為可以幫她配速順便自己達標再次往前推進5分鐘的BQ，可惜的是小朱狀況不好，但見她很辛苦的跑著，有點不放心，就陪她一起進終點，雖然她一直覺得很抱歉她沒跑好，其實我一點也不介意，因為知道後面還有一場賽事的機會，雖然不能預估可能發生的情況，只能孤注一擲。2016年拿到BQ後早該去的波士頓馬拉松，因兵役問題遲遲無法前往，17年及18年也當了幾場認證賽事的3小時Pacer，原本預設國道馬拉松為目標賽事拿BQ，突然得知景美團的偉倩、歐歐及Eddy準備報名首爾馬拉松一起拚拚看BQ，毫不猶豫答應一同前往耳聞已久的亞洲最速賽道 Seoul Marathon。

Life's a struggle

去年換了公司之後，工作變得非常忙錄，一整年經常11.2點甚至凌晨才下班，搭了無數次的末班捷運回家，很忙很累。原本工作和運動看似平衡的生活頓時亂了步調，不能像過去一樣下班還能在算合理的時間跑步。因此，跑步的時間只能移到早上，離開原本的生活，時常在中正紀念堂沒有夥伴的情形下獨練，但也因為前一天的勞累，時常爬不起來晨跑，即使爬得起來，身體卻也因前一天的勞累醒不來，練習品質很差，「好懷念過去幾年和夥伴們一起流汗的日子啊！」。

就在這樣無限的惡性循環下慢慢退步，無法預估自己退步到哪兒，月跑量也只能落在100-150之間周旋，體重也跟著緩緩上升4公斤，只能把握每個週休的練習時間，即使再累也要盡力完成每個週末的課表。Race主辦單位的任何規劃及賽前遇到的任何情況在許多人的分享文中皆有提到，這邊就不贅述。賽前，由於Eddy目標是拿BQ，而我就訂下了至少比更新後的BQ快2分鐘為目標，希望他能跟上並一起去波馬，但他有他較保守的配速且已有幾位朋友跟我連絡想跟上我的車，我只好照原訂計劃，期待Eddy最後也能跟上。雖然不知道自己退步到哪，在賽前最後一次的訓練狀況評估，這配速應該不是問題，放心許多。

Marathon is the language of the world

走在奧林匹克運動場，想起過去當柔道、角力選手時曾追求過的奧林匹克精神 “全世界的運動員以公正、坦率的比賽和友好的精神在奧運會上相見”，不分國家、種族、膚色，運動員皆能在公平且公正的規則下進行比賽，互相交流、彼此理解，此種精神令人十分動容。

賽前遇到一票在台灣原本就很常見的夥伴，好鄰居Nathan、Hoyo、Peter、博為等等彼此加油打氣，比賽開始，車上帶著4位乘客，首爾的氣侯十分乾冷，賽道也非常平緩，跑起來非常舒服，原訂4：12-4：13的配速跑起來輕鬆許多。首爾賽道由於在城市高樓大廈內，GPS非常飄，只能透過E配速手環及大會計時器及體感配速調整配速。一路上搭訕許多外國人，並彼此加油打氣，最令我印象深刻的是一位韓國人，為了紀念他年輕早逝的朋友，背後背著他的照片強忍著悲傷，勇敢跑下去的畫面真的好感動，過去拍他的肩告訴他，能有你這樣的好朋友真的很棒，請帶著他的份勇敢跑下去。

也見到一位來自波士頓的跑步教練帶著他的學生拿BQ，身上穿著著名的波馬碎心坡賽服，上前鼓勵並詢問比BQ快2分鐘夠嗎？他說非常足夠，閒聊了一下並告訴他明年見，繼續原本的配速。在過蠶室大橋後，見到2位女性彼此時前時後誰也不讓誰，非常刺激，其中一位女生跟了一小段後，里程也來到40K，看了她的狀態應該還可以，請她可以往前開出去了，期待她能拿到總排名。

一除了Eddy照自己配速跑在附近外，車上James 和新朋友魔王哥、Fred 、琯浚及幾位韓國人一路跟著，邊注意配速並時不時回頭注意他們的狀態，適時給予加油打氣提振團隊士氣，因為5K只有一個水站，每5KM提醒大家一定要喝水並適時補充能量。剩最後不到5K，只剩下Fred和琯浚還在車上，觀察他們的狀態，提醒他們也該往前了，最後照著原本的配速跑進終點。

恭喜琯浚2：56、Fred 2:57 、魔王哥2：59、Jame傷後復出3：05，謝謝你們願意信任我，能為帶著不同夢想及目標的你們配速是我的榮幸，Eddy 18K時因腳不適就慢下來陪他老婆拿BQ。也恭喜同行的歐歐和偉倩在急短幾個月的訓練週期就拿到BQ，真讓人跌破眼鏡，一起練習的辛苦全都看在眼裡。以及許多好朋友也大破PB，恭喜你們。最後，謝謝Peter 和他老婆的加油、士翔的影片😃

Eddy 等你2年了，到底還要等幾年才能一起去波士頓!R2R團長臉臉，期待妳柏林馬能拿下BQ！

在開始跑馬拉松的這3年多來，許多跑友時常問我為什麼都在為別人而跑?我的全馬PB是多少? 其實我從來沒有跑過PB，擔任全馬3:00配速員的成績就是我個人的最佳成績，在2016年達標波士頓馬拉松BQ後，達標的路上許許多多給我幫助及鼓勵的朋友，不知道用什麼形式感謝這些人，所以才回歸最根本的方式 「跑步」，PB多少對我來說其實沒那麼重要了，從開始作波馬夢以來就設了目標，2015年築夢、2016年達標、2017年回饋並經驗傳承，回饋的過程除了將自己跑步的經驗傳承給R2R、公司的跑步社及許許多多喜歡跑步的朋友，將跑馬得到的物資、鞋子捐給偏鄉需要的孩童，也從小賽事的配速員慢慢做起到順利選上運動筆記的配速員也曾擔任NRC的Pacer，在台北馬、高雄馬、渣打馬、萬金石及國內眾多大小賽事擔任全馬3:00、3:30及半馬1:30、1:45的配速員也擔任合格、可以被信任的視障陪跑員等，能在喜歡的運動裡也能回饋給需要幫助的人，享受人與人之間的情感連結，這就是我一直想做的事並享受其中。

4/4將帶著視障跑者吳春成大哥再度完成環台北70KM的賽事，希望大家能為他加油！

萬金石

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