賽事心得／第一次的無錫馬 破PB一切都值得了

2019-03-31 19:10 運動筆記 蘇蘇精靈



今年上半年原本沒有打算要參加全馬的賽事,但剛好無錫馬贊助商是亞瑟士,所以公司詢問我有這個機會代表亞瑟士出國比賽,我願意嗎?當下二話不說答應了。不過這陣子都是以半馬為主,真正開始準備進入馬拉松訓練大概2個月左右,所以時間算有點緊迫,不過這都還好,沒有太大的問題。

比賽日期是3月24號,我們團隊在22號從桃園機場出發。很不巧的是,遇到班機延誤的狀況,抵達無錫已經晚上11點半了,整理整理,趕快上床睡覺。隔天,到了無錫馬拉松EXPO領取號碼布,發現真的是人山人海,而且分區領物資的動線很明顯,大家也不會亂掉,現場還有亞瑟士展示。『跑出自己』我想應該是無錫馬拉松的標語吧,因為整個會場都看的到。

大會很貼心,每個選手都還有屬於一個自己的姓名胸針。

最讓我印象深刻就是工作人員會在選手們的手上套上一個有條碼的手環,這是為了比賽當天分區所用,因為去年的東京馬大會也是給選手一個這樣的手環,但當時我不曉得,洗澡時把它拆下來,導致比賽當天無法進入自己的區域,棄賽!所以這次的自己特別謹慎。賽前一個晚上,除了準備比賽當天的東西,也在手上寫下教練特別交代的比賽配速,這樣才能讓自己更清楚知道自己的配速。

無錫馬拉松是早上7點30分起跑,自己設了5點的鬧鐘起床,讓自己早點進入比賽狀況,6點20到了自己的分區區域,這次我是以大會邀請選手參加這場比賽,所以大會安排邀請選手會有一個專屬休息及熱身的地方,讓我們可以專心準備比賽。比賽當天天氣很晴朗,氣溫大概在9度左右,自己還是覺得滿冷的,所以熱身時就穿著羽絨衣熱身,這樣身體比較快熱起來。7點20分,工作人員把我們指引到起跑線前,準備倒數起跑,當下還有10分鐘,自己一直在跟自己對話,配穩配穩就沒問題了!練習也練了,該準備的也準備了,只要把訓練的東西呈現出來就好,加油!

槍聲一響,我看著外籍選手飛奔衝出去,我腦袋想著我要穩住,不可以那麼衝動的一起衝出去,不過手錶的第一公里顯示『3分28秒』,還是超速了,難怪我怎麼覺得第一集團的外籍選手麼離我那麼近阿!!之後照著自己的配速前進,前半段大概是繞著太湖美景跑,湖的景色真的是美呆了,跑著跑著就被風景給吸引住了,彷彿自己在畫中跑步一樣。雖然經過幾座橋、緩坡,但坡度都不會太困難,讓我很順利地跑過,到了21公里的晶片感應區,我的時間大概落在83分04秒,心想:『有機會跑看看2小時46-47分』,不久前方看到一位女選手,看她號碼布也是邀請選手,我就開始慢慢的追趕到她,之後就跟著她跑,突然她放慢腳步,感覺不想讓我跟,剛好到了23公里水站,她跑靠近水站拿水,這時我就超越她。我大概再跑500公尺後,她突然出現在我後方,換她跟著我,本來我也想放慢腳步,換我跟著她,可是想想還是算了,怕搞亂自己的腳步,於是她就這樣一路跟我到34公里,這時,我覺得自己好像要掉速了,不過不敢去想,一直告訴自己跑對了。

到37公里,我的腳不聽使喚,慢下來了,想要加速加回預定的配速,但我發現沒辦法,就這樣看著錶,速度一直掉,到了39公里,甚至掉到4分50秒。這時心想,天啊~就是要我那麼狼狽不堪的進終點就是了!都爆掉了,我竟然還有時間抱怨。看著里程數的牌子39.40.41.42,好煎熬阿~~腦袋不知道放空多久,眼前出現最後500公尺的牌子,此時此刻又在跟自己對話,快到了快到了…

終於衝過終點,真想大喊:『我解脫了』。看著大會大鐘時間2小時53分17秒,打破自己PB6分鐘左右,也獲得中國台北排名第六,總排第十八!

這次大會還贈送,三小時以內完賽選手,有一個無錫馬拉松的小拱門紀念立牌。

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工作人員引導完賽選手,領完賽物資及選手寄物物品後,我直接坐在地上,連動都不想動,還心有餘悸的回想最後五公里慘爆的樣子,但,我還是完成了,而且是破PB的完成了!這場無錫馬拉松我覺得路線還滿OK,雖然有許多橋及緩坡,但難度都不會太難,天氣又適合跑步,補給方面,五公里過後,每兩公里都有水及運動飲料的補給,真的很周到,而一旁放聲大喊加油的路人及民眾也很熱情!

從去年九月到現在,五千公尺、一萬公尺、半馬及全馬,這四項都破了個人最佳,真的很替自己開心,回想起這段時間的訓練,我還是會鼻酸流眼淚,因為真的好累好辛苦,天還沒亮,就要起床訓練,下午從大太陽,練到太陽下山,每天都是不斷的再重複著,為的是甚麼?為的是自己的夢想、為的是不斷突破自己、為的是讓自己站到運動員最高的舞台,所以還是咬緊牙根,堅持著辛苦的訓練。

這次能參加無錫馬拉松及能順利完賽並打破最佳成績,都要感謝亞瑟士讓我有這個機會參賽,也提供最好的裝備,,以及博克多跑步銀行、GARMIN手錶、720ARMOUR太陽眼鏡、32Gi運動補給、百通關凝膠、ROCKTAPE肌貼、鴻聖清潔公司、挺妳工作室..這些贊助公司,讓我能無後顧之憂的訓練!

最後~~讓我最感動的一群人~我的教練,男朋友,陪練夥伴,朋友以及我的家人,沒有你們,就沒有現在的我!

接下來,好好的休息後,準備再進入下一階段的訓練!