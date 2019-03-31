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賽事心得／東京馬後記 皇居跑步初體驗

2019-03-31 20:33運動筆記 游鈞翔

東京馬拉松完賽後對我來說這趟旅程還沒結束，緊接著還要移動到名古屋跑城市半馬，女朋友則是要挑戰名古屋女子馬，由於3/1就出國的關係3/3跑東京馬3/6要離開東京前往名古屋，行程安排上刻意選3/6去東京跑步聖地皇居跑一下步，雖然每天都有行程要走但考量到的是先讓腳稍微休息兩天，二來女朋友3/11要比賽了她從3/1就沒跑步了，為了要維持一點跑感，所以選在整趟旅程中間點來去朝聖皇居。

這次選擇跑站-Running Style Neo

東京皇居周圍有非常多的跑站可以選擇，這次去的Raffine先前有在森林跑站的粉專看到介紹，還有歐陽靖的旅跑日本書籍中有介紹，跑站的位置相當方便位於地鐵日比谷站A5出口，在離開出口前就會看到跑站了，沒想到當天連接A5出口的門市並沒有開店，幸好離出口不遠處(約步行1分鐘)就有另一間門市有營業，Raffine跑站主要服務有寄物、淋浴以及一些補給品販售外還有比較特別的就是跑鞋的租借。

跑鞋租借區

全部都是N牌的鞋子，記得當天在跑站時就有看到許多穿著西裝的上班族，到跑站後直接租借跑鞋，非常的方便如果下了班或上班前想先去跑個步就不必帶跑鞋了，至於跑褲跑服能不能租借我不太確定，當天我們所有的配備都有，所以主要就是買寄物和淋浴的服務而已，跑站中所有的設施都屬於使用者付費，我和女朋友兩個人使用淋浴和寄物+一條毛巾費用約1150日幣左右，我覺得這個費用還蠻親民的折合台幣約161元/1人，換好裝後就準備起跑囉。

皇居跑一圈大約5公里跑起來感覺非常棒，當天的氣溫約12度左右陰天，還沒起跑前有點冷但跑開後就很熱了跑完一樣滿身大汗，當時開跑已經早上10點左右了，沿途還是看到非常多練跑的跑者在練跑，不塊是東京人的跑步聖地。

當時跑的過程中有一個想法就是'為什麼當天東馬的天氣不是這樣呢?12度左右陰天無雨整個超適合跑步！

準備跑過江戶城櫻田門

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跑步沿途中蠻多風景都蠻漂亮的，可惜櫻花還沒開不然一定更美，這5K過程中有些路段還是有些緩坡，多少可以練到一些爬坡還算蠻不錯的，跑著跑著也來到尾聲了，雖然鐵腿狀況還沒完全好但還是順利的完成10K的訓練皇居跑步初體驗成功。

東京馬手環還捨不得拆

當天跑步記錄

這次能跑到東京馬拉松又能到皇居練跑真的很開心也是蠻不錯的體驗，下次如果有來東京一定要再來皇居跑跑步，有來東京旅遊的跑友們有機會一定要來體驗看看日本的跑步聖地，下一站名古屋城市半馬！

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