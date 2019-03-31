賽事心得／神岡馬場雨神同行 不畏天候健跑友情

2019-03-31 19:21 運動筆記 Chaulong Chen



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▲不放棄！加油！

3/24神岡公益馬又是一場「雨神」同行的馬拉松賽事，上一場2/24在台中豐原體育場所舉辦的「2019臺中世界花卉博覽會國際馬拉松-聆聽花開的聲音」，同樣也是大雨直下，可真幸運，連兩場在台中舉辦的賽事，地點雖不一樣（豐原與神岡就在隔鄰），但都受到老天「濕身」的考驗，一路上大雨小雨直落，最終以5小時42分25秒完賽。

這場跑馬在約4K處，從後方看見阿洲，跟他照面打招呼後相約終點見，然後繼續往前邁進。過了約2小時（時間是8:30左右），在科園路的爬坡道上，阿洲從後方超車後叫了聲「大哥」，挖勒！阿洲可真是後勁十足，耐力超強！我從後方拍了張背面英姿，並請他停步一起合照，勇咖，勇「腳」（台語發音），馬場上的腦麻勇士，厲害！而後在潭雅神綠園道的折返賽道上又與其碰頭，他已經從折返處往終點邁進，而我是正朝折返點前進，此時雨勢越下越大，告訴他不要等我了，完賽後趕緊回家，下一次再於4/21的「日月潭統一發票盃」路跑賽再相聚。

每次在賽道上與他相遇，對我而言都是激勵，一壯年一青年，馬場的情誼不只是友誼，更是對生命激盪的兄弟情！

神岡馬是我第一次與賽，這趟跑下來我最大的感觸是「馬鈴薯」，為什麼是「馬鈴薯」？我將「馬鈴薯」的英文「POTATO」用國語諧音唸出，像不像「坡特多」，沒錯，就是賽事的坡道特別多。中清路4段、科雅路、科園路，乃至潭雅神綠園道上穿越馬路的拱橋，全都是坡道，唯一一段沒法跑的坡段是名為「松鼠坡」的爬坡道，約200M的距離，前後豎立了三張「挑釁」標語，分別是「50M放棄吧」、「100M用牽的是小狗」、「150M腳很酸」，「走」完之後，心境為之改變，原來它是「激將法」，還好只是約200M的距離，否則若是2K，又頂著大雨，心中「不X」才怪。

每一場路跑賽事我都抱持閱覽賽道風景，體驗當地人文風情，用腳親近大地的心境參賽，尤其是未到訪過的特色小鎮村莊、社區及景點，都是我典藏記憶的好地方。中科園區是台灣出口經濟的要地，「剛性」屬性強，但園區內卻有一處富有「人文氣息」的「遺址」—「西大墩窯」，完整介紹詳見台中市文化資產處官網介紹（http://www.tchac.taichung.gov.tw/historybuilding?uid=34&pid=9），或是GOOGLE「西大墩窯」即可，在這個地方我停留約10分鐘，拍照、瀏覽及欣賞出土的陶窯，找機會一定舊地重遊，再慢慢細覽這文化遺址。

還有位於潭雅神綠園道上的三角社區，將高速公路下方的涵洞彩繪，同樣的也在此處駐足約5分鐘，拍攝這美麗的彩繪壁畫，這與我營造校園美學的理念不謀而合（褒忠國中也有彩繪牆與3D地景圖，歡迎打卡拍照），拍下數張美麗的影像，也與「牆面」上的腳踏車互動，留下「口愛」的畫面。另一個特殊景點就是「九天玄女廟」，是「九天民俗技藝團」的訓練基地，可惜過門而沒入。

上述這幾個景點將擇期重遊，一定是開車輕遊，否則用跑的跑一趟，那興致肯定是累趴了，不能慢活悠哉啊！

上一場花博馬有烤全豬，不過肉都被前面的跑友吃得只剩肉渣，我只能塞牙縫，這次的補給又見烤全豬，旁邊還停了「啤酒車」，水啊！儘管大雨直下，這美味絕不能放過，皮酥肉軟，肉質鮮美，嚼勁可不輸脆皮烤鴨，經我這樣形容有沒有口水直流啊？有肉入嘴，沒酒下嚥，可真是暴殄天物，也與跑友們一起共樂歡飲，雖不相識，但興趣相投的大夥們你敬我，我敬你，好不樂悠，儘管大雨中的啤酒被老天稀釋，但這滋味不止5%（啤酒的酒精濃度），宛如是千年美酒啊！

值得一提的是，這烤全豬的工作人員與花博馬是同一組人，其中幫忙的小朋友看上去好像是在花博馬與其合照的那個孩子，我便問他是否曾經在花博馬幫忙，他回答「是」，我感動的是，他不是在一旁滑著手機，享受玩樂的孩子，而是在雨中與家人一起打拼的懂事小孩，我邀他一起合照，並告訴他，這是你我有緣的第二次合照，合照一次集一點，合照十次滿十點，「阿杯」就送你禮物，他的家人聽了莞薾一笑，不過我是認真的，期待後面有緣的8次相遇。

這場賽事讓我評價最高的活動安排項目是「淋浴設施」，它不是一個「大帳棚」，而是一排共10間的「流動淋浴室」，熱水充足，對在氣溫有點低且雨中完賽的跑者而言，再通體舒暢不過了，沖洗一番再換上乾爽的衣服從容返家，不管是搭乘大眾運輸工具、好友共乘或是自行開車，都是最美的一件事。

後記：感謝運動筆記、尋寶網的張廖君旭與攝影雞的Hao兩位攝影師，在雨中為跑友們留下難忘的影像，尤其將雨落的痕跡都照了出來，著實讓我驚艷，謝謝兩位。

▲與馬場腦麻勇士李宗洲合影

▲「松鼠坡」標語

▲烤全豬補給站上的懂事小孩

▲烤全豬補給站：啤酒＋烤豬

▲三角社區的彩繪互動牆

▲落雨清晰可見的跑馬照