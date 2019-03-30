推廣關廟旺萊 大亞旺萊馬拉松周日開跑

2019-03-30 19:44 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



大亞集團董事長沈尚弘(左)、臺南市長黃偉哲市長(右)。 主辦單位提供 分享 facebook

由台南在地企業大亞集團主辦首屆「2019大亞旺萊馬拉松」，31日將於關廟登場。大亞集團深耕台南，結合在地資源及文化推廣全民運動，回饋社會，為打造關廟路跑盛事不遺餘力。賽事分為42K大亞旺萊組(477人)、30K大亞觀景組(98人)、大亞半馬組21K(568人)、14K大亞彩繪組(626人)，以及7K大亞健康組(1,435人)，參賽人數共3204人。全馬賽道經過旺萊路，直達168鄉道，象徵好運馬的路線規劃，希望讓跑者們都能跑完旺萊「一路發」。

旺萊獎盃。 主辦單位提供 分享 facebook

貴賓雲集來鳴槍 共襄盛舉好旺萊

賽事當天將由主辦單位大亞集團董事長沈尚弘及台南市長黃偉哲為大亞旺萊馬拉松鳴槍，跑界名人最速律師邱靖貽、全國馬拉松紀錄保持人許績勝和許玉芳以及藝人陳瑀希，也受邀到場與選手一同起跑，來替大亞旺萊馬拉松集氣，提振跑者們的士氣。

許玉芳。 主辦單位提供 分享 facebook

關廟鳳梨打頭陣 賽道美食最澎拜

大亞集團抱著辦喜事的心情，動員公司上下及各關係企業協力籌備，當天將拿出南部人接待貴客的心情，沿途提供在地美食幫選手打氣，補給站準備了台南名店布丁、麥芽餅、鳳梨吐司、茶葉蛋、豆乾、鳳梨酥，以及傳統古早味凸餅、地瓜糖、烤玉米、雞蛋糕、鳳梨清茶等，完賽選手可品嚐豐盛的旺萊餐，還有旺萊啤酒、旺萊冰棒任你吃。搭著這波推廣農產品的熱潮，鳳梨結合馬拉松正好為即將展開的關廟鳳梨產季打頭陣。

陳瑀希。 主辦單位提供 分享 facebook

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