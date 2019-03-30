親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁藥風波連環爆
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

韓國瑜證實將見吳敦義 今用唱的表態2020

日職／王柏融打擊1成11 中田翔4打點逼和歐力士

運動筆記有一段刻骨銘心的愛，叫做我的初超鐵226初次226 超級鐵人賽
健行筆記2018/12/29 武陵三秀【台中 | 南湖大山】如何讓台灣高山症零死亡？
NBA今日十大好球 (3月30日)今日最佳球員- Stephen Curry (3月30日)

推廣關廟旺萊 大亞旺萊馬拉松周日開跑

2019-03-30 19:44聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

大亞集團董事長沈尚弘(左)、臺南市長黃偉哲市長(右)。 主辦單位提供
大亞集團董事長沈尚弘(左)、臺南市長黃偉哲市長(右)。 主辦單位提供
分享

由台南在地企業大亞集團主辦首屆「2019大亞旺萊馬拉松」，31日將於關廟登場。大亞集團深耕台南，結合在地資源及文化推廣全民運動，回饋社會，為打造關廟路跑盛事不遺餘力。賽事分為42K大亞旺萊組(477人)、30K大亞觀景組(98人)、大亞半馬組21K(568人)、14K大亞彩繪組(626人)，以及7K大亞健康組(1,435人)，參賽人數共3204人。全馬賽道經過旺萊路，直達168鄉道，象徵好運馬的路線規劃，希望讓跑者們都能跑完旺萊「一路發」。

旺萊獎盃。 主辦單位提供
旺萊獎盃。 主辦單位提供
分享

貴賓雲集來鳴槍 共襄盛舉好旺萊

賽事當天將由主辦單位大亞集團董事長沈尚弘及台南市長黃偉哲為大亞旺萊馬拉松鳴槍，跑界名人最速律師邱靖貽、全國馬拉松紀錄保持人許績勝和許玉芳以及藝人陳瑀希，也受邀到場與選手一同起跑，來替大亞旺萊馬拉松集氣，提振跑者們的士氣。

許玉芳。 主辦單位提供
許玉芳。 主辦單位提供
分享

關廟鳳梨打頭陣 賽道美食最澎拜

大亞集團抱著辦喜事的心情，動員公司上下及各關係企業協力籌備，當天將拿出南部人接待貴客的心情，沿途提供在地美食幫選手打氣，補給站準備了台南名店布丁、麥芽餅、鳳梨吐司、茶葉蛋、豆乾、鳳梨酥，以及傳統古早味凸餅、地瓜糖、烤玉米、雞蛋糕、鳳梨清茶等，完賽選手可品嚐豐盛的旺萊餐，還有旺萊啤酒、旺萊冰棒任你吃。搭著這波推廣農產品的熱潮，鳳梨結合馬拉松正好為即將展開的關廟鳳梨產季打頭陣。

陳瑀希。 主辦單位提供
陳瑀希。 主辦單位提供
分享

創意造型獎添趣味 「呼你旺」伴手禮帶回家

本次賽事更特別增設「創意造型獎」，並以「美麗家園、草鴞、旺萊」為造型主題，當天將選出5名最佳造型得獎者頒發獎盃。除了創意造型獎突顯本次活動主題之外，完賽後的「呼你旺」伴手禮還要送給廣大跑者們冰烤蕃薯、發泡錠、關廟麵，讓大家跑得開心的同時也要吃得健康。

許績勝。 主辦單位提供
許績勝。 主辦單位提供
分享
分享

鳳梨酥馬拉松伴手禮

相關新聞

賽事介紹／緬甸蒲甘千佛塔馬拉松 探尋四百萬寶塔城

2019-03-30 06:00

賽事心得／萬金石馬挑戰SUB3 一路上都沒有放棄

2019-03-30 06:00

賽事心得／初次226 超級鐵人賽

2019-03-30 06:00

賽事心得／一段刻骨銘心的愛 我的初超鐵226

2019-03-30 06:00

跑步知識／讓每一次訓練 都像是一趟旅行

2019-03-29 06:00

路跑賽事報名新玩法 三波活動等您來搶報

2019-03-29 06:00

賽事心得／東北風土馬拉松 來場歡樂的美食Party吧！

2019-03-29 06:00

賽事心得／名古屋女子馬拉松 人是防水的！

2019-03-29 06:00

賽事心得／萬金石馬拉松 SUB430 雪恥回收車成功

2019-03-29 06:00

101垂直馬拉松29日報名 首度優惠親友上觀景台

2019-03-28 19:45

賽事心得／ZEPRO Run 新竹場 是否有人關心過志工呢？

2019-03-28 10:13

賽事心得／神岡馬拉松 笑著跑完就可以笑著收下分組第一

2019-03-28 10:04

賽事心得／女子路跑嘉年華 隨便跑都破？

2019-03-28 09:47

賽事心得／熊本馬拉松 跑者必體驗的7大理由

2019-03-27 11:32

賽事心得／台大校園馬拉松 5000m自我測驗

2019-03-27 11:11

賽事心得／萬金石馬拉松 35K後抽起來的是妳的無能為力

2019-03-27 11:01

賽事心得／萬金石馬拉松 我真的不想來跑第三次

2019-03-27 10:49

賽事心得／北竿硬地超馬 「硬」是要得 !!

2019-03-27 10:42

賽事心得／統一發票盃路跑 成績與補給不能兼得！

2019-03-27 10:27

賽事心得／風雨無阻按表操課 首爾馬達成BQ了！

2019-03-27 10:24

焦點人物／跑在感恩的路上 蔡昀軒五度「破三」

2019-03-27 09:58

賽事心得／首爾馬拉松 50歲大叔的夢想與現實之間

2019-03-26 10:20

阿里山雲端路跑 水姑娘杜若妍為跑友掛獎牌

2019-03-26 10:15

賽事心得／萬金石馬拉松 怎能進步18分鐘！

2019-03-26 09:54

賽事心得／統一發票盃路跑 CP值爆表

2019-03-26 09:50

賽事心得／統一發票盃路跑 超級誇張的補給

2019-03-26 09:43

跑步知識／天生就會跑 墨西哥Tarahumara人的探祕

2019-03-26 09:36

帶小比旅跑台灣／壽司半程馬拉松 第一次扛三太子跑步

2019-03-26 09:23

日本人跑遍台灣／新竹ZEPRO RUN 超熱鬧！！！

2019-03-25 10:42

賽事心得／東京馬拉松 我很胖，但是我能跑馬！

2019-03-25 10:36

賽事心得／名古屋女子馬拉松 遇見更好的自己

2019-03-25 10:30

賽事心得／北竿硬地馬拉松 遇上大魔王、哭著棄賽了

2019-03-25 10:11

賽事心得／首爾馬拉松 3天2夜花費12,500

2019-03-25 10:04

賽事心得／首爾馬拉松 一局冒險的博弈

2019-03-25 09:55

賽事心得／首爾馬拉松 用新PB祝自己生日快樂

2019-03-25 09:41

賽事心得／煎熬的國道馬 感謝老天安慰與疼愛

2019-03-24 18:45

海峽兩岸馬拉松 台灣雷里莎奪女子半馬亞軍

2019-03-24 17:19

影／新竹近期最大路跑盛事 1萬2千跑友冒雨出動

2019-03-24 16:57
看更多

熱門文章

日職／王柏融延長12局換下 首安出爐全場5支1

2019-03-30 18:10

日職／王柏融首戰4打數安打未現 火腿延長獲勝

2019-03-29 21:00

NBA／柯瑞追平3分無用 唐斯致勝罰球氣走勇士

2019-03-30 11:17

NBA／四分打遭沒收 KD、柯瑞酸裁判是場上最佳球員

2019-03-30 14:41

NBA／詹皇率湖人扮攔路虎 黃蜂季後賽希望告急

2019-03-30 14:28

NBA／吉諾布里背號退休 催淚之餘歡笑不斷

2019-03-29 20:00

NBA／負面肢體語言過多 詹姆斯曾被要求改善

2019-03-30 08:57

NBA／貝爾為遭禁賽致歉 感謝隊友出面力挺

2019-03-30 10:57

MLB／迎轉隊後首戰 派克斯頓：當洋基人壓力大

2019-03-30 09:01

日職／歷年台將首戰敲安少 王柏融再拚安

2019-03-30 08:27

日職／首戰未敲安自評普通 王柏融要享受比賽

2019-03-29 22:03

NCAA／杜克2分險勝維吉尼亞理工 奪美大學男籃8強門票

2019-03-30 13:36

NBA／厄文0.5秒上籃準絕殺 綠衫軍險勝溜馬

2019-03-30 10:07

日職／王柏融開幕戰4支0 中田翔再見轟勝歐力士

2019-03-29 21:02

日職／王柏融敲首安笑了 一壘教練握手祝賀

2019-03-30 16:54

中職／遭中信火速解約 艾銳克簽小聯盟約回海盜

2019-03-30 11:48

NBA／喬治、衛少合轟52分白搭 金塊碎雷霆暫時並列龍頭

2019-03-30 11:45

NBA／諾基奇受重傷打擊 拓荒者展現真摯情誼

2019-03-30 10:55

日職／陽岱鋼單場雙安 開季連兩場安打

2019-03-30 16:46

NBA／若超音速還存在 路易斯：打進季後賽沒問題

2019-03-30 12:04

NBA／對卡珍斯不當飆罵 綠衫軍禁特定球迷觀賽

2019-03-30 09:34

MLB／印地安人再傳傷兵 胡智為成先發頭號替補

2019-03-30 10:08

數據團隊當道教練邊緣化 老派教頭將成歷史

2019-03-30 07:00

中職／楊志龍優質先發 兄弟賞悍將3連敗

2019-03-29 22:37

日職／栗山英樹挺王柏融：請再等他一下

2019-03-29 23:48

MLB／薛則登今年最高薪 紅襪薪資冠聯盟

2019-03-30 08:08

日職／陽岱鋼4打數敲1安 巨人遭廣島完封

2019-03-29 20:31

NBA／湖人小將秀優異彈性 庫茲瑪籲別以貌取人

2019-03-30 18:30

日職／王柏融首戰無安打 栗山英樹：再等他一下

2019-03-29 22:26

NBA／恐同無緣名人堂 哈德威生涯抱憾

2019-03-30 13:07

日職／首安沒出爐 王柏融先享受比賽

2019-03-29 23:44

NBA／里拉德飆分擒老鷹 拓荒者勇奪6連勝

2019-03-30 11:55

日職／宋家豪中繼1.1局失1分 首勝飛了

2019-03-29 21:10

日職／王柏融打擊1成11 中田翔4打點逼和歐力士

2019-03-30 18:53

中職／楊家維逆轉3分彈轟猿 獅隊3連勝

2019-03-29 22:43

邁阿密網賽／決賽對重砲伊斯納 費德勒：當好守門員

2019-03-30 10:37

NBA／背號退休儀式後一天 吉諾布里仍情緒激動

2019-03-30 18:00

MLB／95球模擬賽投一休四 凱柯邊等約邊準備

2019-03-30 10:38

中職／本季首勝入袋 兄弟楊志龍獲單場MVP

2019-03-29 23:51

MLB／20國球員插旗大聯盟 台灣靠陳偉殷上榜

2019-03-30 10:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top