賽事介紹／緬甸蒲甘千佛塔馬拉松 探尋四百萬寶塔城

2019-03-30 06:00 運動筆記 知行合逸



當小乘佛教傳入緬甸之後，在短短的兩三百年間，方圓幾十公里的緬甸蒲甘，處處寺塔簇擁。傳說最盛時期佛塔共有444萬多座，號稱「400萬寶塔城」。而蒲甘千佛塔則與柬埔寨吳哥窟、印尼日惹的婆羅浮屠並列為亞洲三大佛教遺址。

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這世上最壯闊的景色，一定要用雙腳去抵達。蒲甘千佛塔馬拉松，這場全球最具佛教氛圍的馬拉松賽事，於日出時分的神秘時刻正式開始，當你跑進「四百萬寶塔之城」，腳踩在蒲甘鬆軟的土地上，探尋著歷經千年的遺跡。在這一刻，等待日出的遊客與佛塔融為一體，就像佛塔上長出的枝幹，在金色晨光中舒展，伸個懶腰，佛塔活了。

而裊裊升起的熱氣球，也讓整個世界渲染上動畫片的氛圍。眼前，是被美景下了蠱的跑者，就像不小心推開童話世界的大門，歡呼雀躍的四處奔走，不是因為參加馬拉松，更是因為好奇，想去探尋未知世界的每個角落。

蒲甘千佛塔馬拉松的起點在悉隆敏羅佛塔，已有近800年歷史，主塔高聳，象徵上天世界中心，塔尖直逼藍天；周圍若干小塔緊簇，象徵四方大地，從外觀看上去，就是一個工藝精湛的藝術品。

昨天還在佛塔上看日落，今早，卻換了一個位置，腳踏實地的踩在蒲甘鬆軟的土地上，把佛塔、熱氣球、看日出的人們都收入眼中。每跑一步，似乎就讓時光倒流一段，佛塔剛建了底座，下一步，佛塔建成，再回頭看，才是昨天看到的千年遺跡。

美妙的風景，總有一個最美的角度，就如佛塔上一天天，一年年來了又走的遊客，大家從相同的角度望出去，望見了蒲甘的四季輪替。但最美妙的風景，如果只以一個固定的姿態去欣賞，也許會錯過各種生命的可能。而馬拉松，則讓你在那42.195公里的道路上，擁有不同的視角。

佛塔上看日出，是在風景裡看風景，奔跑在砂石路上，回頭看這一切風景，卻彷彿跳出了風景之外，以更寬廣深邃的角度去看待生命，除了風景和風景裡的人，你還聞得到早晨做飯炊煙的香味；聽得見從草屋竄出大公雞咯咯的絮叨；曲折的路線，可以從不同角度看見遠處佛塔的身影，是專屬於你的記憶。

你以為你會一直奔跑在老蒲甘城的樓台煙雨，這裡就是所謂的大千世界。可跑著跑著，不知什麼時候跑出了老蒲甘城，跑進了郊區的田野裡。無意中碰到草窠裡一個成熟的果頰，微乎其微的崩裂聲響，在空無一人的曠野，如同往湖里丟一顆石子，聲音雖然一秒就消失，但那些漣漪卻是這聲響的尾音，在心裡蕩開，那一刻，時間似乎變得很慢很慢，彷佛能看到果頰崩裂出的種子，劃了一道優美的曲線落在草叢中消失不見，而下一秒，似乎就看見種子落地發芽的樣子。

你的腳步聲，嚇壞了藏在枝條上的一隻尖頭蚱蜢，它手忙腳亂一躍而起，卻因為用力過猛，差點翻了一個跟頭，像個沒看清路摔了一跤的毛頭小子，尷尬的撓撓頭，又蹦去另外一個隱密的地點。蟻獅在沙地上挖出一個個小陷阱，等待自投羅網的螞蟻。

而此時正是蒲甘秋收的季節，婦女們拿著成捆的金色稻穗，咚咚咚砸在木斗上，一年的收穫像水一樣涓涓的流進斗里。

牛車從小路上迎面而來，駕車的男子好奇且友好的打量著你，連路上的流浪狗都對你充滿好奇，你離現實裡的蒲甘越跑越遠。

路過不知名的村寨，寨子裡的小朋友早早等在路邊，從路邊或院子的籬笆牆上摘一把花束，藍的、黃的、粉紅的，小小細碎的一把，孩子們害羞的抿著小嘴，欲送還休的想把花束送給你，那一刻，彷佛那些在曠野中的花是因你而開。

後半程，熱帶的陽光已經高掛在天上，馬拉松路線也延伸到無人的野境，沖積平原的小路全是由鬆散的河沙堆積而成，越跑越艱難，越跑越洩氣，前後沒什麼人，就剩下自己，之前那些絕美的風景，異域的風光，似乎都敵不過能量正一點點從身體抽離。

前半程，蒲甘千佛塔馬拉松給了你一生難有的際遇，後半程，你為這份禮物經歷各種艱辛與變數，正如生命的輪迴，流轉，因果，生命的滋味，一一揭幕，可誰的一生能嘴裡一直含著糖果？

因為後半程在沙石上蹣跚的腳步，你更覺得清晨時刻的日出帶著希望；因為正午陽光把汗水蒸發，只留下一層細密的鹽鋪滿臉滿身，這艱辛的鹽，增加了生命的味道，也讓你成了自己人生的「鹽」。

終於熬到了終點，你看到所有活著的，喘著氣的生物，都本能的找個陰涼的地方躲避烈日。只有你，肆無忌憚迎著太陽跑向終點。逆光的角度，讓所有物體都變得輕飄飄的，失去了立體感！ 6小時之前，你站在同一地點，而此刻，卻像是另外一個世界。你恍惚過去的6小時，你從哪裡推開一扇門，去了一個神秘之地，又從哪裡輕輕的關上了門，回到原地！你說不清楚，但隱約覺得自己誤入了「桃源深處」。

緬甸蒲甘寺千佛塔馬拉松始於2013年，比賽的願景是讓參賽者在參賽的同時，欣賞這裡萬塔如林的美景，身臨其境體會其中無窮的佛教意味。賽事主辦方經過反複申請後，才從緬甸政府獲得舉辦該項賽事的許可，可謂是人生必跑的馬拉松賽事之一呀！

報名資訊

蒲甘千佛塔馬拉松比賽時間：11月23日比賽地點：緬甸 蒲甘比賽組別：全馬：關門時間7小時。 27公里處有一個關門點，關門時間是5小時。 18歲以上可以報名。半馬：16歲以上可報名。10公里：12歲以上可以報名（12歲以下參賽者需要成年人陪同參賽）。

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