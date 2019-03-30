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運動筆記ㄧ路上我都沒有放棄，萬金石挑戰SUB3紀實【海外賽事】探尋四百萬寶塔城 萬千佛塔煙雲中
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賽事心得／萬金石馬挑戰SUB3 一路上都沒有放棄

2019-03-30 06:00運動筆記 Icemal Yang

時間：2019/03/17 新北市萬金石賽道

大會時間：3:00’59”

晶片時間：3:00’47”（均速4’16”/k)

ㄧ路上我都沒有放棄，最終場以破PB驚奇的結束這個馬拉松賽季～～算算訓練及比賽週期竟然已經近10個月，雖然在上海馬307就取得BQ，但我知道這不是終點，所以後來認真的跑了四場比賽，仍挑戰SUB3未果！雖有不甘但至少又將PR推進300已經很滿意了

            （註：以BQ為目標的上海馬拉松）

2018/12/09 臺北馬拉松                  3:01’03”

2019/01/18 渣打臺北公益馬拉松    3:01’48”

2019/03/11 臺北國道馬拉松           3:03’54”2019/03/17 新北市萬金石馬拉松    3:00’47”

              （註：以上均為晶片時間）

每個朋友都說我跑太多場，休息時間太短，有如神鬼般的體力是那裡來的，如果⋯⋯⋯⋯⋯！ㄧ定可以sub3的！其實我都知道，但就是差臨門ㄧ腳～不甘就這樣結束，謝謝一路上老婆的支持，還有許多「北大長跑」、「破三路跑團」及「江湖跑堂」夥伴的鼓勵及互相傷害，讓我在這個季度，PB從332直奔300，大推進32分鐘，沒有你們我想我無法做到，這是無法理解的大躍進！對於是否要再磨練精進，我想就是練心，心越靜越能感受老天爺給的考驗！

我想，我懂了（有人可能正在翻白眼😂😂）每年三月的萬金石馬拉松是我必跑的賽事之一，半馬折返的逆風及最後獅頭山公園的三連坡，是跑友公認最難跑的路段，所以ㄧ般跑友不會選擇在這挑戰破PB，但我的原因很簡單，她是全台灣唯一的IAAF及AIMS認證賽事！也是我第一次sub4的賽道，所以有特別的感情！二月份衝了一場6H賽的臺北超馬賽71K，再加上上週的國道馬只跑出了303，成績差強人意，還造成右大腿四頭肌有些發炎腫脹，二腳酸痛不在話下，正思考是否要放掉萬金石，輕鬆跑即可，在賽後詢問跑團內是否需要330的配速員兼遞水員，竟然沒人要搭乘😂😂！所以ㄧ番掙扎後決定再衝一波

只有一週的恢復時間，於是我加速復健的速度；不論低週波、深層熱、震動滾筒、鎮痛貼布，能用的招全用了！只為了上場前可以恢復較佳狀態，真的不誇張，直到賽前一天右膝還在痛，睡前整整3小時還在滾滾筒

4:00停好車，上場前我對自己說：你真的準備好了嗎？其實我不知道，我只希望腳不要出狀況，其他的就要看老天爺的安排了！如果出現不舒服就要降速力求無傷完賽

（感謝新科馬拉松女子紀錄保持人 曹純玉的加持）

5:30到會場，上場前吞了二包「張國周」及BCAA求心安，寄物後路過森林跑站攤位遇到曉淇打聲招呼，剛好跑站有提供現在正夯的腳部氣壓按摩的試用，我就被熱情的員工拉去舒壓（大感謝啊🙏🏻🙏🏻）

6:10進到B區圍籬內，果然有落實執行分區起跑！工作人員有檢查號碼步，6:30起跑後沒多久就找到了A區的300Pacer，除了特邀菁英團外，破三團的人數也不少！出了隧道彎過獅頭山公園突然間轉播車ㄧ直貼著破三團前進拍攝，後來才知道原來是國內女總ㄧ蔡昀軒就在我們之中，有幸Tag到不少直播特寫鏡頭！

300Pacer原有二位，期間不斷提醒大家補水站近了！要大家一路前進取水，才不會推擠影響節奏掉速，真的很棒！ㄧ路順暢的推進至接近20K時，其中一位pacer表示他是帶傷上陣，只能幫忙帶到半馬就要戳破氣球跳車了，跟大家道別後就落寞的離開賽道，心裡ㄧ陣酸！真的還是很感謝他🙏🏻🙏🏻

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前半馬ㄧ直維持4:08～4:12左右的速度，其實我一開始跟的有點吃腳力，ㄧ邊跑一邊看著美麗的海岸（因為韋毓會抽問海的顏色😂😂😂），藉此將疲勞忘卻，直到15K才感覺身體熱開了！

21K：看手錶1:27’11”破了自己半馬PB，折返後女總一突然開出去，原先一直在Pacer前面的我就傻傻的跟上，卻不知道Pacer是維持原配速前進，23K又遇上大逆風，無法再降速回到列車內，ㄧ群人就跟著女總一的破風集團，尚可維持4:20內的配速

30K：手錶時間2:05’40”，對照手寫的配速表，竟還領先原定配速快二分鐘，但跟錯車的結果就是開始爆胎，慢慢的失速被拉開，後面乘員ㄧ個ㄧ個跳車，潰不成軍只能各自奮鬥

37K：路邊標語寫著：現在才是真正的5K開始

我告訴自己別管配速了，就像參加市民5000m挑戰賽一般，有力氣的話就衝吧！在獨推的過程，遇到不是很陡的三連坡及金山活動中心前的魔鬼坡，雖然全程都沒停下來，速度卻已掉到4:30～4:40區間！如果不是沿途的志工及民眾加油，我想心中叫我停下來偷懶的惡魔會一直出現吧！

41K：漫漫無光的隧道到了，提醒自己只剩1K，千萬不能失神，衝過去就可以休息了，也陸續超過了幾位拉筋、掉速的共跑夥伴；微光慢慢重現，出了絕望隧道，路邊啦啦隊開始有鼓燥聲，此時不開就等明年了，衝吧🏃🏃🏃

finish：看到終點拱門計時器，2字頭已經跳成3:00二位跑友似乎放掉了速度，馬拉松是跟自己比賽！我都沒放手～還是用最後餘力衝線！ sub3沒了還有PB要突破！通過後回頭向賽道及志工們致敬！也跟身後的二位跑友擊掌互相道賀，ㄧ起奮鬥的感覺真好！

        （有幸珍貴的衝線畫面被TVBS拍了下來）

領獎牌後，突然看到很久沒見的同學Allen Huang，他竟然是EMT的志工，說ㄧ直看到我上鏡頭，幫我拍了很多照片也幫我錄到衝線影片😊😊😊，真的太驚喜了！這一天手機訊息大爆炸，收到許多鼓勵及恭喜的訊息，也有很多江湖跑堂的前輩擔任志工，更多的是賽道上跑友及服務志工的加油聲，無法ㄧ一道謝！謝謝你們帶給我美好的回憶

#恭喜速娥榮獲女總五 👍🏻👍🏻by 2019/03/17 愛琴海太平洋溫泉會館#北大長跑#sub3#森林跑站#17來WAN#倒數47sec

萬金石馬拉松啦啦隊

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