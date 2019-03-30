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運動筆記有一段刻骨銘心的愛，叫做我的初超鐵226初次226 超級鐵人賽
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賽事心得／初次226 超級鐵人賽

2019-03-30 06:00運動筆記 周子翔

面對超級鐵人賽  其實準備時間 只有兩個月...但是心情就像要參加 初鐵113 一樣！很期待 很新鮮  雖然參加了諸多賽事 唯獨226 一直沒有勇氣參加！因為知道的越多 就越清楚 困難度有多高

蘆竹路跑 神雕俠侶 蘇大哥 要約下 爽快答應，113 裝備 補給 都不懂，游泳都沒有防寒衣   月跑量極低的狀況下 邊跑邊走 完成了初鐵，開始了 入坑的生活！

獨處的練習 能夠跟身體好好對話  傾聽身體給我們的訊息，千萬別卯起來練而受傷了

兩個月時間 恢復訓練 一方面 卸下八公斤的負重，真的好煎熬 第一次跑步發現肚子會晃動...天啊！這樣比賽一定很煎熬... 但我不喜歡勉強自己，運動是開心的 第一次比賽成績不是絕對，找回對運動的熱忱 才有動力持續下去，感謝各位鐵友 早晨的邀約，讓我在賽前終於消瘦了一點...自律作息 飲食控制 真的非常重要！不是因為比賽 而是為了健康

           終於體態恢復了一些！

賽前一天  建議大家都要下水活動活動，一方面適應環境 增加自己的信心是非常重要的！天氣真的很棒 很舒服～

     226超級鐵人出發

來到了比賽當天  三點半起床，吃了女神營養師準備的豐盛早餐  再次檢查行李出發！好在超級技師 國育住在隔壁，一早發現車子前輪會磨煞車...上帝保佑  調整一下可以安心上場！

五點到轉換區 整理好裝備，簡單的熱身 看著每一位超級鐵人 心裡好期待今天的（嗑藥）賽程！226要吃的補給真的不少 大家的建議都是，吃好吃滿 不怕吃多就怕肚子餓！

           LDS超鐵團

我們是這次團體報名人數第三名 很榮幸可以跟大家一起上場自我挑戰！

比賽開始 練習中 只有一次 3000m 長泳練習，其實想驗證 良好的體感 水感練習 才能建立穩定的配速，練習的量 很少超過2000m！很高興 成績 77分  前段班上岸，再次感謝 徐國峰教練的指導，開心的前往轉換區吃吃喝喝！

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去程上橋就感受到 逆風，好吧 回程再認真騎 226時間很長 讓我好好享受風景，還沒到折返點 屁股一直被襲擊...自行車高手們 紛紛上岸開始飆車了，實力不夠 穩穩的前行好了 路還很長！第一圈結束 時間 3:12 還不錯，開始在特殊需求帳篷 好好補給  邊吃邊下雨，如果沒有太大風勢 這天氣騎車真的很舒服！第二圈一上橋 天啊～逆風怎麼更大了...樂觀一點 代表回程更好騎 乖乖的趴著降低風阻吧！

   感謝攝影師帥照  終於瘦了！

撐到了回程  下坡了？平路了？ 風呢？風呢？風呢？居然還是逆風 媽呀  整個無力騎車了...

看著公里數 不斷催眠自己 快了 快到了 還有我的初馬 順順的完成好了，總時間 7:30  好像在特殊需求區 吃太久了  哈哈哈

起跑就發現右腳後方肌群 肌力不足，在公園繞6K 到馬亨亨大道看到 大家 互相鼓勵 才有動力跑起來！整路都在跑走跑走狀態下 完成我的初馬，感謝 LDS Tman 的大家 熱心鼓勵 補給！吃了整路甜食 有味噌湯 蔥抓餅 鹹的食物真的好棒

最後最後 感謝 安女神 一整天的陪伴！其實跑步看到妳感動的好想掉淚，肌力不足 無法跑起來 真的好辛苦... 感謝妳給我挑戰的機會，騎車 跑步 一直很佩服 妳的表現怎麼這麼好！原來我身旁有一位厲害的超級女鐵人

這一趟挑戰 很佩服無傷完賽的鐵人們，還有隨時可以上場比226的鐵人！日常規律練習不可少，長距離的賽事 肌力訓練非常的重要  準備時間不夠真的不建議 參加，感謝 志康 的補給攻略 整路輸出不會餓肚子，腳不舒服。無法漂亮的完賽！感謝這段時間 一起互相傷害的各位，休息幾天恢復許多  兩週後的普悠瑪 再次期待自己的表現！ 226 我還會再來的....

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