賽事心得／一段刻骨銘心的愛 我的初超鐵226

2019-03-30 06:00 運動筆記 大竹文青鐵人濱仔



四年前我還在幻想自己什麼時候可以完成超鐵226，一年前我還在猶豫要不要報名，一轉眼我就要上場挑戰我的初超鐵226了，第一次總是讓人害羞又難忘的，所以趁記憶猶新趕緊簡單幾句留下記錄，這是我的第一次發文，就來個話說從頭吧 !

很多年前在我退伍之後的某一天，被鏡子中自己頹廢的樣子嚇了一大跳，看著自己的肚子越來越大，還沒30歲卻看起來像大叔，驚覺不妙，於是趕緊蒐尋快速減肥的方式，最後還是覺得運動比較靠譜一點；因緣際會之下加入桃園LDS超馬團開啟了跑步之旅，我擺脫了當兵時對跑步的恐懼，逐漸的喜歡上了跑步，於是就和公司同事以及跑團夥伴們開始奔馳在馬場上，也奠定了體能的基礎。

(2015年愛上了跑步，熱血的和好兄弟木百青哥坐船到蘭嶼去跑馬)

直到五年前的夏天，超馬團安東哥(李安東)約大家一起去游泳，於是很神奇的游著游著，LDS超鐵團就成立了 ! 印象很深刻的，在那個冬天寒流來襲的一個早晨，我裡面還多穿了一條阿公睡褲，但是一進到泳池，人聲鼎沸水花四濺讓我都忘了外面的寒冷，脫了衣褲就往水裡跳，夥伴們按表操課，我也在旁邊認命的練習弱弱的求生蛙式，只因為安東哥對我說 : 我相信你可以的 ! 於是我不小心就跟著團報隔年的2015宜蘭梅花湖51.5標鐵，然後不小心也3小時完賽了。

)2015年第一次參加梅花湖51.5，兒子還在老婆的肚子裡一起來幫我加油)

而…這事情還沒結束，反而只是個開胃的小菜，因為接下來大家團報就直接上隔沒幾個月的台東226了，這個時候安東哥還是對我說 : 濱仔，你可以的 ! 還好這次我的頭腦很清楚，沒有被推坑成功，結果反而看到Ironman 70.3的宣傳影片，心裡想著反正看看影片而已又不用錢吧! 就再重複多看了一次兩次..，夭壽阿，看得血脈噴張阿，就這樣心癢癢的手也癢癢的就給它報名下去了，然後我就出現在2015年底的墾丁Ironman 70.3會場。

第一次游海泳差點跟著身旁的女選手逃回岸上，出發後大浪讓我學會不久的自由式沒法發揮，好在用我的求生蛙式隨浪漂回了岸上，52分提早游完，最後7小時左右完賽，雖然參賽者有很多老外三鐵車很帥速度很快一直刷我，我也覺得很爽，因為我在幻想正身處KONA 賽事中 ! 隨著兒子的出生，這一切就沉寂了下來，只剩內心深處還燃燒著一丁點的鐵人火苗，我對自己說 : 終極目標， I Will Be Back !

(2015年第一次參加113完賽，原以為我的鐵人體驗會到此就結束了...)

去年4月LDS超鐵團的敏捷大師兄開始搖旗，連躲起來偷練許久的忠文哥都跳出來了，心中沉封已久的小火苗突然變成熊熊烈火，我就邀請和我一樣欲拒還迎的鐵人兄弟一起跳，於是我的好戰友葉遊和低調好手文昌哥就加入了我們的初超鐵226挑戰，這次推坑推得我一點都不會心虛，因為他們腳程都比我快，時間內完賽應該沒什麼問題，而我可能只有吃補給的速度比較快而已…

這兩年大多維持月跑量150~200K的跑步，從報名到農曆年前這段期間基本上是維持只有跑步，身為一個平凡的上班族時間有限沒法跑遠，跑步是早上跟著左鄰右舍組成的大竹精實團在住家樓下晨跑，星期天是親子日，時間許可也會到住家附近的南崁五酒桶山和南天樂跑一起練習LSD，年後月跑量降到100K左右，因為要把時間留給其他兩項目練習。

(平時早上起床第一件事情就是跑步，大竹精實團忠豪門檻跑一定讓你吃頓粗飽)

(我們是風雨無阻沒有雨天沒有黑夜的大竹精實團)

游泳是我覺得陌生甚至抗拒的項目，上一次游泳應該就是4年前的墾丁Ironman賽事了，於是重新開始練習自由式忘光光換氣一直嗆水，時間有限沒法配合小柔教練的練習，只好自己摸索，從我的求生蛙式重新出發培養自信心，所以年前只下水5次左右每次1500-2000公尺，過完年也是游5次左右的短距離，多看游泳教學或賽事影片做意象訓練；而騎車在去年騎了2次長距離，1次是桃園來回白沙屯朝聖的多災多難破胎團，另一次是跟著明基材料自轉車競技社參加一日北高360K，然後就把愛車束之高閣。

(半年前跟著明基材料競技單車社長征，我的一日北高初體驗)

看鐵友前輩們分享騎車是226非常吃重的一環，所以年後趕快把愛車從新組裝好，擦乾淨去練騎，由於北部假日天氣都不太好，所以假日只騎了2次桃園上拉拉山的路線，平日一早跟騎幾次4點多的106小七晨咖團，跟著腿力很強的女俠夥伴們不斷的爬坡106挑戰檳榔攤惡狗群，年後的一個多月累積了800公里的騎車量，讓我的初超鐵226開始有了莫名的自信! 只要我上岸後一定可以完賽的，對於賽事是充滿了美好的想像，怎知卻是個一波三折的開始。

(賽前一週跟著106小七晨咖團，騎了一趟桃園大竹到拉拉山來回140K的最後一次練習)

有句台語叫做 :「第一次會驚，第二次會痛，第三次就脫衣服跟他拚」，非常符合我的處境，游泳會怕怕，騎車騎到背很痛，跑步腳軟還是要力拚關門前完賽 !

天色漸漸光，湖面變光明，哨音一令下，前面的選手紛紛帥氣的海豚跳噗通跳入水中出發，我也”咚”的一聲青蛙跳入了水裡，趕緊用自由式游離開減少碰撞，邊游邊怕被踢到、怕被關門，還怕被傳說中的魚咬屁股…，所以第一圈上岸也不敢停留趕快游，第二圈感覺身體都熱開了，邊游邊慢慢飄，心想大家急什麼，多欣賞活水湖裡的水草和魚不好嗎 ? 不過這些魚看起來很可愛根本就不像傳說中的食人魚! 除了換氣會一直吸到待命救生艇的柴油味，不然水溫適中風景優美的活水湖游起來蠻舒服的，我沒穿防寒衣也游得很可以，可能平常和我弟定期重訓練手部和背部肌肉小有成果有關，就這樣破了我人生游最遠的距離 : 4000公尺，比預期的2小時還早一點游完，Yes !

(游泳下水前，和LDS超鐵團的夥伴熱鬧合照，我是最帥的左三)

接著進入轉換區之後，重頭戲上場了- 騎乘180公里，賽前看這個路線往北朝八嗡嗡方向前進，看起來沒什麼爬坡，鬆了一口氣，結果事情真的不是憨人想的那麼簡單，原本想哼唱張秀卿的滿面春風，結果就變成唱翁立友的我問天，剛出發就遇到逆風，看著時速一直沒法到達30，反而還一直往下降，看到下坡還是被逆風霸凌騎得好吃力，回程有好一些但還是風向很亂，側風逆襲需要全神灌注，大概在60K的時候我的下背部開始出現微微的疼痛，身體再也沒法往前趴低，就此種下不安的因素。

(謝謝運動筆記攝影師拍下我和愛車一起奮戰的英姿)

騎完一圈90K的路線之後已經3個半小時，緊接著開始第二圈趕路，怎知逆風好像又增強了，我才剛上橋就有種定桿想下車的錯覺，好歹賽前我也練了快800公里的長距離和短距離山路，應該不會騎車就被關門了吧 ! 這時想起了明基材料車神(施威全)特別提醒我的高迴轉，還有大竹老官(官振良)的硬漢騎法，就這樣騎到了150K，後來持續陣痛從下背延伸到屁股，只好變換姿勢甚至痛到停下來伸展，直到對向已經有參賽者被裁判攔下來關門終止比賽，我才終於明白為什麼越騎人越少，會車都看不到什麼人了，推測可能是沿途都有人被關門了，真是靠北的逆風，這真的是在我意料之外的狀況阿，這時候說什麼也沒用，只能趕快趕路，因為認真的裁判們就像鯊魚一樣，再不趕快騎就要被咬屁股關門了，用盡吃奶的力氣終於騎完了這180公里，有點癱軟的下車，坐在地上慢慢的換鞋子和吃點補給，看著三位瘋三鐵和DVVT的鐵友開始出發跑步，這時候也沒人騎車回來了，後面應該都關門關得差不多了吧，看看手錶只剩下6個多小時，全身有點無力的我，自問剩下全馬跑得完嗎 ?

雖然還是慢慢的跟著地上的箭頭走著走著，腦海中浮現的是上一次全馬當步兵是在半年前炎熱的板橋馬，當時跟著南天樂跑團的湯姆哥發起的330之大叔有夢，雖然我速度跟不上，但是看著一群為了目標而賣力前進的南天男子漢，心中湧現莫名感動，雖然最後我跑完大家也走得差不多了，但是我無形中獲得了一把大大的煎匙 ! 接下來的台北渣打馬、高雄國際馬和台中花博馬我都有Hold住，穩定的破五維持在個人PB附近的成績完賽，謝謝這些南天大叔們。

(2018年板橋馬和我弟以及毅哥小秋合影，毅哥感人的初馬)

以上說了這麼多，意思就是我不打算放棄而是要拚了，來到森林公園內看到一位來自Hong Kong 的樂民兄速度和我差不多，於是趕快跟上打招呼自我介紹後就一起跑，後來到了馬亨亨大道開始要繞五圈領信物，我就不小心加速先走了，來來回回遇到在我前面的戰友互相鼓舞，還有LDS超鐵團和TMAN鐵人熱情的志工補給，看著我的配速好像要6小時完賽又沒問題了，我在想可能是平常在大竹精實團晨跑被阿益和其他快腿們刷卡，養成我被刷卡會有快感和鬥志的習慣，接著就跑起來了，然後又開始覺得非常開心的面帶微笑跑著，享受在這賽道上的時間和氣氛，因為這就是我期待多年的初超鐵226之路。

越跑天色越黑，賽道上的鐵友們也陸續領完最後一個信物回終點了，老婆帶著兒子在賽道旁邊，3歲的兒子還很大聲的喊 : 「把拔加油!」，聽到當下我的眼淚差點奪眶而出，很高興和我視如兄長的文昌哥(童文昌)一起跑完剩下的路程，最後牽著已經等待很久的老婆和兒子一起跑在紅毯進終點，謝謝攝影師幫我留下這珍貴的畫面和回憶，轉身一鞠躬，謝謝在賽道上辛苦付出的人們，讓我又恨又愛的初超鐵226我完賽了，我終於辦到了 !

(兒子在場邊幫我加油讓我感動想落淚 .. 哽咽)

(操了16個小時終於完賽了，感謝文昌哥放慢腳步共享這感動的一刻)

台上三分鐘，台下十年功，身為一個平凡的上班族時間有限，只能一早或是假日可以在家附近練習，感謝和我一起練習騎車和跑步的夥伴，感謝鼓勵我的家人和朋友們，還有感謝賽道上互相鼓勵的戰友和鐵人志工夥伴，最後要特別感謝一路上支持我的老婆，忍受我近期每天一早就出門練習，假日讓我去練車不用顧小孩，賽前我還預測不用15小時就會完賽，叫老婆記得帶兒子早點來終點等我，結果最後多等了1個多小時，讓我心裡過意不去，不過兒子沒有不開心反而一直燦笑跟我說 : 「一起跑步好好玩，明年我們再來吧」，當下把拔表示覺得癱軟…，究竟這段刻骨銘心的超鐵226之愛會是個句號還是逗號呢 ?

(最後一百公尺我和老婆牽著兒子開心的通過終點)

我常覺得自己是幸運的，因為當別人忙於養家餬口為了三餐打拚，我還可以投入做自己喜歡的事情，有家人的支持、有夥伴可以一起練習與成長，還有一個自由有彈性的環境，我很珍惜此時此刻身邊的人事物，也很認真看待我所報名的賽事，因為需要投入訓練時間和裝備的花費，所以每場賽事都要全力以赴，雖然參加賽事不多卻都是個挑戰自己的機會，只有全力以付才對得起自己，帶著初衷相信自己可以堅持下去追求突破自我才是一個真男人的表現 !

養成早起運動的習慣，可以讓我一早就頭腦清醒，在別人還在睡夢中，我已經清楚整天要處理的事情，參與鐵人三項運動之後更讓我學會在時間上的掌控，常看人家說賽前練習準備一定要充足，確實，有充足的練習降低風險、減少煎熬，但是什麼是充足的練習 ?我覺得每個人的條件不同，只有養成運動的習慣，平常練習量都可以超過賽事單項的距離，賽前多練習轉換應該就沒有問題，有句名言:「健康、家庭、工作(八)」，只有健康的身體，才有健全的人生，不需和別人比較，只要勝過昨天的自己，就能發現更好的自己，找到下一個目標繼續突破自己，完賽後我默默的在心中問了自己一個問題: 「這輩子有沒有機會可以去傳說中的鐵人聖殿KONA」? 不論如何，找到初衷帶著堅持，繼續突破自我往下一個目標，衝吧 !

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一點小小成果其實背後花了不少心力付出，平常早起練習只為了站在賽道上的起點，謝謝支持我的老婆，和我一起重量訓練的老弟、賽前鼓勵我報名的歐爸、鼓勵我的家人和朋友們、感謝一起參與練習或是傳授經驗給我的夥伴前輩們，因為有你，我的生活才能多采多姿，充滿美好的回憶，最後順利完成我的目標 ，有夢想的人生才是美好的，夥伴們，希望你們能感受到我的謝意與信念繼續往自己的目標前進，健康無傷才能走得長遠，祝福我們的志豪哥早日康復歸隊，1775一起祈福 ! (好像超過4,000字了，就寫到這裡吧，謝謝收看

＃大竹精實團之忠豪門檻/小秋核心/週五男人之夜

＃LDS超鐵團/超馬團之喇低賽，YA!

＃明基材料樂跑社之大家呼口號 : 黃博94狂

＃南天樂跑之330大叔有夢/四葉草開張大吉

＃106小七晨騎團之老爺不要騎太快

＃明基材料單車競技社之坡在前無懼/馬尾在前無拒

＃老男人俱樂部之我要百登熊空