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跑步知識／讓每一次訓練 都像是一趟旅行

2019-03-29 09:51運動筆記 余文彥

「旅行與跑步，有關聯嗎！？」

上週訓練營在韓國的目標賽事結束，畫下一個完美的結束後，又在韓國待了幾天。一方面想更了解這個國家，一方面更想認識當地的跑者。

因此趁這個機會，和夥伴參加了當地跑團Seoul Flyers Running Club的團練。Flyers是實力很好的跑團，待過台灣的Baker會講一些中文（PB 2:47），最快的是一位韓國上班族（PB 2:30），他非常熱心地教授「怎麼吃韓式豆腐鍋才道地～」

不管到哪一個國家，跑者的共同話題總是差不多，聊不完的賽事、受傷、和挑戰目標。

愉快的旅行中能跑步，還能結識更多朋友，對於跑者還有什麼更棒的事情呢！

https://www.instagram.com/p/BvMaeFFnVGK/

回顧準備這次訓練營之初，花了很多時間去理順「跑旅」的概念。

對於跑者來說，旅行途中穿插練跑並不稀奇，但是為了不耽誤旅程，往往一早抓緊時間去完成練習。旅行與跑步，並不真正算在同一條線上。僅僅是把目標賽事設定在國外，似乎不能真正算是個跑旅訓練營。

那到底要怎麼去結合兩者呢？

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旅行的意義

若旅行是為了出走，因為沒有辦法真正逃離工作不順與生活壓力，短暫的喘口氣，回歸後可能更加沈重。旅行讓自己離開不斷重復的例行公事，有機會體驗未曾擁有的經歷、見到未曾看過的風景，以新的方式讓世界與自己產生連結。

旅行的意義不是出走，而是在過程中一步步地重新認識、塑造自己。

訓練的魅力

訓練為什麼像旅行？因為每次的課表像是旅途中不同的風景，有的輕鬆、有的困難，有如晨曦餘暉的美麗景色，也有狂風暴雨的瘋狂時刻。

旅途並非總是一帆風順，相信你也有經驗。每當遇上艱難的時刻，就是考驗自己：堅持的毅力、決斷的智慧、與面對未知的勇氣。

「不僅僅是追求更好的運動表現，更是透過訓練追尋更好的自己。」

這是訓練的真正魅力。而我們總是在結束一段突破自我的訓練後，對夥伴說：「我們完成了一趟不可思議的旅程。」

跑旅：讓每次訓練都是一趟旅行

為什麼不能讓每次訓練都像是一趟旅行呢？

在這個想法之下，幫助我自己重新思考訓練，孕育了這次的訓練營。與其說它是為了幫助你破PB，更不如說是為了找到更好的自己。每位跑者都可以同樣讓你自己每次的訓練，都是一趟旅行。

從這個視角，訓練將會很不同。

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