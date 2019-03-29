路跑賽事報名新玩法 三波活動等您來搶報

2019-03-29 09:58 運動筆記 Jack Lee



到報名平台挑選喜歡的賽事，樂趣只有看贈品物資、補給、路線、摸彩品嗎?

2019年活動咖全新策畫路跑賽事'報名趣味新玩法'!!!~「活動咖有事嗎?」三波等您來搶報。

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只要報名繳費指定三場賽事中的一場，依照「繳費日期做排序」(系統會鎖定日期與時間，無法作弊)，對中預先公告的序號獎項，就可以兌換!不用抽獎!有三種玩法:1. 單場報名繳費排序序號兌中簡章頁籤內公告的序號!

2. 各場報名繳費序號兌中該場比賽創賽以來第11,000名(清水馬)、第12,000名(織足盃)、第19,000名(板橋馬)的跑者資格!

3. 繳費日期在2019年活動咖三場賽事所有繳費者累積排序的號碼中指定的序號!

就有指定的獎項可以兌換!

獎品有:

另兩場賽事最高里程的免費參賽名額二選一

台東新鮮直送無毒蔬果

好朋友生技公司實用健康食品(益生菌、膠原蛋白、瑪卡、牛樟芝+黃金蜆、磷蝦油、葉黃素等)

日常實用外出包:斜口包、淑女後背包、旅行用大背包…

防曬油

….

聽說一:這一波開報兩天湧進了數百人搶先登記，準備於4/1開始繳費報名囉!

還不知道這好事的朋友還有四天可以登記(兌獎序號:以4/1起繳費日期為排序)!

詳情請見活動頁面

織足盃➡ https://www.eventpal.com.tw/2019Sock.html

清水馬➡ https://www.eventpal.com.tw/2019Qingshui.html

板橋馬➡ https://www.eventpal.com.tw/2019banqiao.html

聽說二:某一場主辦單位打算加碼ipad、Garmin運動手錶，還在挑選幸運號碼，預計3/31在公告於簡章最新消息，最好的中獎辦法就是三場都報。

更多的好事，將在活動咖運動報名平台陸續開出!活動咖很有事第一波，早鳥報名活動期間:2019/3/25~6/30

活動咖很有事第二波，即將在2019/3/31晚間8:00公布

文章來源:活動咖