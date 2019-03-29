親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁藥風波連環爆
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

NBA／林書豪攻12分結束低潮 暴龍117:92宰尼克

運動筆記當大家都在討論賽事時, 是否有人關心過志工呢?PB 半馬103分鐘，可以笑著跑完，就可以笑著收下成績單
健行筆記鳶嘴與稍來O型【台中 | 南湖大山】挑戰地獄級五岩峰斷崖
NBA焦點球員- Joel Embiid (3月29日)焦點球員- Blake Griffin (3月29日)

路跑賽事報名新玩法 三波活動等您來搶報

2019-03-29 09:58運動筆記 Jack Lee

到報名平台挑選喜歡的賽事，樂趣只有看贈品物資、補給、路線、摸彩品嗎?

2019年活動咖全新策畫路跑賽事'報名趣味新玩法'!!!~「活動咖有事嗎?」三波等您來搶報。       

分享

只要報名繳費指定三場賽事中的一場，依照「繳費日期做排序」(系統會鎖定日期與時間，無法作弊)，對中預先公告的序號獎項，就可以兌換!不用抽獎!有三種玩法:1. 單場報名繳費排序序號兌中簡章頁籤內公告的序號!

2. 各場報名繳費序號兌中該場比賽創賽以來第11,000名(清水馬)、第12,000名(織足盃)、第19,000名(板橋馬)的跑者資格!

3. 繳費日期在2019年活動咖三場賽事所有繳費者累積排序的號碼中指定的序號!

就有指定的獎項可以兌換!

獎品有:

  • 另兩場賽事最高里程的免費參賽名額二選一

  • 台東新鮮直送無毒蔬果

  • 好朋友生技公司實用健康食品(益生菌、膠原蛋白、瑪卡、牛樟芝+黃金蜆、磷蝦油、葉黃素等)

  • 日常實用外出包:斜口包、淑女後背包、旅行用大背包…

  • 防曬油

….

聽說一:這一波開報兩天湧進了數百人搶先登記，準備於4/1開始繳費報名囉!

還不知道這好事的朋友還有四天可以登記(兌獎序號:以4/1起繳費日期為排序)!

詳情請見活動頁面

織足盃➡ https://www.eventpal.com.tw/2019Sock.html

清水馬➡ https://www.eventpal.com.tw/2019Qingshui.html

板橋馬➡ https://www.eventpal.com.tw/2019banqiao.html

聽說二:某一場主辦單位打算加碼ipad、Garmin運動手錶，還在挑選幸運號碼，預計3/31在公告於簡章最新消息，最好的中獎辦法就是三場都報。

更多的好事，將在活動咖運動報名平台陸續開出!活動咖很有事第一波，早鳥報名活動期間:2019/3/25~6/30

活動咖很有事第二波，即將在2019/3/31晚間8:00公布

文章來源:活動咖

相關新聞

跑步知識／讓每一次訓練 都像是一趟旅行

2019-03-29 09:51

101垂直馬拉松29日報名 首度優惠親友上觀景台

2019-03-28 19:45

賽事心得／ZEPRO Run 新竹場 是否有人關心過志工呢？

2019-03-28 10:13

賽事心得／神岡馬拉松 笑著跑完就可以笑著收下分組第一

2019-03-28 10:04

賽事心得／女子路跑嘉年華 隨便跑都破？

2019-03-28 09:47

賽事心得／熊本馬拉松 跑者必體驗的7大理由

2019-03-27 11:32

賽事心得／台大校園馬拉松 5000m自我測驗

2019-03-27 11:11

賽事心得／萬金石馬拉松 35K後抽起來的是妳的無能為力

2019-03-27 11:01

賽事心得／萬金石馬拉松 我真的不想來跑第三次

2019-03-27 10:49

賽事心得／北竿硬地超馬 「硬」是要得 !!

2019-03-27 10:42

賽事心得／統一發票盃路跑 成績與補給不能兼得！

2019-03-27 10:27

賽事心得／風雨無阻按表操課 首爾馬達成BQ了！

2019-03-27 10:24

焦點人物／跑在感恩的路上 蔡昀軒五度「破三」

2019-03-27 09:58

賽事心得／首爾馬拉松 50歲大叔的夢想與現實之間

2019-03-26 10:20

阿里山雲端路跑 水姑娘杜若妍為跑友掛獎牌

2019-03-26 10:15

賽事心得／萬金石馬拉松 怎能進步18分鐘！

2019-03-26 09:54

賽事心得／統一發票盃路跑 CP值爆表

2019-03-26 09:50

賽事心得／統一發票盃路跑 超級誇張的補給

2019-03-26 09:43

跑步知識／天生就會跑 墨西哥Tarahumara人的探祕

2019-03-26 09:36

帶小比旅跑台灣／壽司半程馬拉松 第一次扛三太子跑步

2019-03-26 09:23

日本人跑遍台灣／新竹ZEPRO RUN 超熱鬧！！！

2019-03-25 10:42

賽事心得／東京馬拉松 我很胖，但是我能跑馬！

2019-03-25 10:36

賽事心得／名古屋女子馬拉松 遇見更好的自己

2019-03-25 10:30

賽事心得／北竿硬地馬拉松 遇上大魔王、哭著棄賽了

2019-03-25 10:11

賽事心得／首爾馬拉松 3天2夜花費12,500

2019-03-25 10:04

賽事心得／首爾馬拉松 一局冒險的博弈

2019-03-25 09:55

賽事心得／首爾馬拉松 用新PB祝自己生日快樂

2019-03-25 09:41

賽事心得／煎熬的國道馬 感謝老天安慰與疼愛

2019-03-24 18:45

海峽兩岸馬拉松 台灣雷里莎奪女子半馬亞軍

2019-03-24 17:19

影／新竹近期最大路跑盛事 1萬2千跑友冒雨出動

2019-03-24 16:57

路跑／北竿硬地超馬 50公里超馬祖大陸跑者稱王封后

2019-03-23 19:27

賽事心得／首爾馬完成女孩心中目標 放鬆心情跑出極速

2019-03-23 06:00

賽事心得／萬金石馬 沒有遺憾對得起自己努力

2019-03-23 06:00

賽事心得／首爾馬 I'll be back

2019-03-23 06:00

賽事心得／生日周挑戰雙馬 雙溪櫻花+台南古都

2019-03-23 06:00

賽事心得／萬金石馬 衝動不可取但不衝不會知道結局

2019-03-23 06:00

賽事心得／富士山馬 用雙腳來看美景超幸福

2019-03-23 06:00

賽事心得／最硬陡練習賽 雙溪櫻花馬拉松半馬組

2019-03-23 06:00

賽事心得／萬金石馬 感覺被愛

2019-03-23 06:00
看更多

熱門文章

除許淑淨外 另10名涉禁藥選手名單曝光

2019-03-28 15:19

NBA／柯瑞、KD雙保險 勇士宰灰熊捍衛西區龍頭

2019-03-28 11:05

NBA／林書豪罰進兩分終於開張 暴龍三節86:64

2019-03-29 09:28

NBA／史帝芬森晃人踩腳 受害者：大家開心就好

2019-03-28 11:58

NBA／KD單場13投12中 柯爾：籃球對他很容易

2019-03-28 17:08

NBA／卡珍斯難再續留勇士 早知鵜鶘留不住AD

2019-03-28 17:14

NBA／帕克搭馬刺專機隨行 吉諾布里背號退休將登場

2019-03-28 16:21

日職／王柏融扛中心打線 教頭：他有能力勝任

2019-03-28 17:32

NBA／貝爾遭勇士禁賽 竟是買東西帳算教練身上

2019-03-28 17:44

MLB／新球季洋基旗開得勝 田中將大摘勝投

2019-03-29 05:37

NBA／已有4個女兒 布萊恩透露老婆想拚男孩

2019-03-28 16:40

中職／解約艾銳克主因 中信球團：公開質疑戰術

2019-03-28 14:51

NBA／哈登、字母哥爭MVP 場下較量同樣精彩

2019-03-28 17:00

NBA／關鍵24比0攻勢助威 雷霆逆轉勝溜馬

2019-03-28 11:13

NBA／柯利囊括灰熊5大紀錄 並肩詹皇與大嘴米勒

2019-03-28 13:48

中職／悍將對獅隊兩戰21K 聯盟近11年開季最慘

2019-03-28 21:51

中職／林智勝開季就是狂 開轟劇情一再上演

2019-03-28 20:38

NBA／路易斯搭機抵台 球迷現場熱情迎接

2019-03-28 12:33

MLB／塞揚對決超精采 狄葛隆、薛則寫罕見紀錄

2019-03-29 07:36

NBA／巫師致勝上籃 太陽布克再飆50分仍悲情

2019-03-28 13:22

NBA／湖人詹皇輪休 爵士全場沒落後過輕鬆贏

2019-03-28 15:12

參與季後賽禍福難料 林書豪要快點證明自己

2019-03-29 07:00

NBA／里拉德願頂薪留拓荒者 最高可領2.6億美元

2019-03-28 18:45

MLB／洋基對金鶯好打？去年開季前4戰就吃鱉

2019-03-28 19:02

日職／搭電梯巧遇 栗山英樹提醒王柏融要快樂

2019-03-28 17:41

中職／味全回鍋職棒 葉志仙：大學仍可培育好手

2019-03-28 16:43

田徑／高中最速男！ 魏泰陞與楊俊瀚師出同門

2019-03-28 11:30

莊佳佳遭禁賽 桃市府新聞處長：鄭文燦事前已充分了解

2019-03-28 21:21

少了哈波戰力竟更強 國民有望稱霸國聯

2019-03-29 07:00

MLB／少金布洛爾 紅襪教頭：不會有固定終結者

2019-03-28 15:54

MLB／見葛蘭基一次打一次 道奇8轟寫空前紀錄

2019-03-29 08:55

NBA／勇士重返西區第一 杜蘭特：我們不在意龍頭

2019-03-29 00:40

MLB／洋基、紅襪各有隱憂 新賽季互咬可期

2019-03-28 19:16

日職／適應巨蛋球場 王柏融注意守備

2019-03-28 18:09

MLB／被酸馬林魚兩綠葉薪資太高 陳偉殷為其一

2019-03-29 07:33

日職／王柏融：跟中職最大不同在「遠征」

2019-03-29 00:20

MLB／前三次投開幕戰都輸球 田中將大終於贏了

2019-03-29 08:10

許淑淨禁藥後續發酵 體育署要國訓415前給答案

2019-03-28 18:21

未回報行蹤遭禁賽？ 莊佳佳：與禁藥無關已申訴

2019-03-28 19:33

日職／四天無實戰手感 王柏融：比了才知道

2019-03-28 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top