賽事心得／東北風土馬拉松 來場歡樂的美食Party吧！

2019-03-29 10:07 運動筆記 Jy Huang



2011年3月11日下午，我正在前往東部參加自行車賽事的路上，被通知取消後回到台南從電視上才知道東日本大地震的慘重。

2019年3月24日，我從東北最大城市仙台來到登米市，參加一場為了震災後東北的復興而辦的馬拉松。

東北大震災同年移居美國的創辦人同樣也是跑友的竹川隆司，以這樣的概念發想而辦起了這樣一場小而美的賽事。從2014年開始舉辦的『東北風土馬拉松』，英文是 TOHOKU FOOD Marathon是效法梅鐸紅酒馬拉松以美食為主題的馬拉松(風土日文念起來跟FOOD很像，所以用這樣的諧音為稱)整場賽事的補給和紀念品全部都是東北地區各縣市地區的美食。而起跑的地點也是東北地區的中心點 - 宮城縣登米市希望籍由比賽而能把人帶到東北地區來感受一下當地的風光，看看這裡災後復蘇的進度。

因為過去有去跑過且分享資訊的跑者不多，能找到的資訊有限。報名之後還是四處去找了坐車的資訊和相關的資料。

大會地點登米市長沼フートピア公園 離仙台市約80公里，要從仙台搭JR東北本線到瀨峰站或是搭新幹線到くりこま高原站轉乘大會的接駁車到會場。

新聞報導著今年3月宮城的平均溫度比以往高了一些。可是，當天到瀨峰站時外面的雪正飄了下來？！難不成筆者人生中第一場雪地馬就要在這裡跑了嗎？筆者可是相信預報只帶了短褲來跑的啊～～

到了會場之後天氣又變好了一些，看看會場的佈置整個很像在園遊會的感覺。現場還有攤商和一堆cosplay的跑者如神鬼奇航、銀河鐵道999、酒仙人、七龍珠、多拉A夢…等

在領取了大會的衣服之後去到很自助的寄物區寄物準備要出發了。

在起跑點等待9點半全馬出發的時候雪又開始飄了起來風勢也大了起來，

此時跟著躲在起跑區旁的帳棚躲著風，看到也是有一些跑者穿著短袖短褲來跑的跑者，只希望晚點天氣能如預報的一樣回溫。

跑步的路線是繞著天然湖長沼跑兩圈，一圈21公里每2.5~3公裡會有一站補給。第二圈開始後會開始加碼不同的食物。(官方的補給說明)

分享 facebook

起跑後雪還是時大時小持續的下，衣著單薄的筆者只能靠提高步頻來讓身體熱一下。前五站的補給分別為青森弘前的蘋果：超好吃，我在第二圈時多吃了好幾片

福島福島市的桃子：平時沒吃桃子，看到時還遲疑了一下，工作人員說是もも 才知道是桃子XD宮城汽仙沼的魚：ㄜ...筆者不吃海鮮所以跳過(遮臉)、秋田大仙的煙燻醃蘿蔔宮城登米的つゆはっと」(Hatto Soup，一種麵粉製成的配菜)。

尤其第五站的菜湯，在這種寒冷的天氣實在是一大享受啊，第二圈筆者跑到肚子餓更是加碼吃了第二碗。

第六到第九站是宮城登米市的香腸第七站前有位打鼓在幫選手加油的大叔，氣勢一點都不輸跑者啊宮城氣仙沼市的魚翅湯(?)、山形的玉蒟蒻和石巻的餃子宮城石巻的牡蠣、福島川內的鬆餅

此時也遇到了一個穿水手服赤足跑的女生和一個穿草鞋的跑者，要是如果旁邊有位台灣的Y拖跑者一起比拼應該會是很有趣的畫面吧 XD

在第一圈最後一個補給站前出現了一個演奏隊的帳棚，可惜筆者經過時正好在休息。在跑過去一陣子後才又聽到他們在演奏的聲音，而第二圈時樂團也收隊了可惜沒能錄下來。

跑步時聽到這音樂應該能振奮一下心情吧。最後一個補給是JAL空姊站在那發食南三陸町的藏王蛋搭。在跑回起點/終點前的一段路，兩旁都是帳棚裡面窩著好多選手的家人。這樣一邊幫選手打氣一邊玩樂的氣氛真的很有趣，很像一場園遊會而不是像是只有選手在跑而以。

接下來又是的第二圈又會有什麼新的補給呢？第一站筆者只顧著啃青森的蘋果忘了拍照啊XD第二站是登米的小黃瓜沾登米的味噌，好新奇的吃法啊。那個喝的東西筆者跟志工確認了一下沒有酒精才敢喝，好像是無酒精的清酒吧？接著是第三站的宮城鹽釜的海草。

經過長沼的壩頂，原本第一圈時還風平浪靜的，此時卻刮起了大風，很多跑者都被吹的跑不動。空曠的強風加上低溫，冷風吹的讓人頭痛又鼻水直流。

只能卯足全勁往前衝過這痛苦的一公里路，在跑到無風處之後一陣飢餓感襲來此時的天氣已經放晴，加上明天還有行程便就決定開啟散步模式，在第四站看到救星般的山形最上町蕎麥涼麵，硬是吃了三份才滿足的往前走。

第五站的Hatto Soup一樣沒變，還是在冷冷的天裡暖了我們這些跑者的身子，漏拍了第六站的海草味噌湯，第七站福島伊達的柿乾吃下肚後繼續散步看到湖中這風和日麗的景色真的是很舒服啊(其實還是有點冷啊 XD～

第八站的餃子原來第一輪已經吃到了，大概是前面的跑者跑太快提前拿出來的關係吧

第九站聽說有和牛，可是我怎麼都沒看到啊!!!!

最後的最後又看到JAL的空姊拿著秋田的起司蛋糕在等著，和他們合拍了一張之後便開始起身往終點跑起來，只是身體冷掉太久，反覆跑了三次才開始跑了出去～

回到終點，終點前的帳棚也收了不少頂。不過還是有些親友在那裡幫我們這些中後段的跑友加油打氣。

完賽後看到會場好多品酒的攤位，大會提供了幾張品酒券，讓大家可以試飲覺得滿意後再跟商家購買。(大會報告:有登記停車位自駕的選手請勿飲酒)。

拿到成績，很繽紛的一張證書，外國選手才有的木製獎牌以及一包當地名產的麵和沖泡食品。可惜的是因為後段的跑者會大為要趕著搭接駁車回瀨峰，在會場幾乎沒有什麼時間逗留就走了。(大會在前一天有辦了許多活動，包括參觀震區復建進度的行程。只是從仙台出發交通不太方便筆者就沒有先過來報到參觀了)

很新奇也很歡樂的東北風土馬拉松，

不同於東京馬這種城市馬的氛圍，相對的在交通上也來的有點不便。在這裡筆者看到東北地區震災後的活力希望各位跑友們有朝一日也能來這裡跑跑看看，感受一下當地的風土民情和居民們的朝氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康