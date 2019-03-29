賽事心得／名古屋女子馬拉松 人是防水的！

2019-03-29 10:15 運動筆記 Izzy Hsiao



決戰日來了... 好像擔心都沒有用 就上場吧

擔心沒人陪 直到賽前一天都在跟橋兒猶豫 要讓她帶我跑

但怕他會爆衝把我帶到不知道去哪裡 也怕自己會拖累對方

或是我把速度放慢去陪凱莉

但覺得練習了18週 雖然翹課多多 但是在2/17的高雄超半跑得很順

還是會有破pb的期待

然後擔心氣候 從一開始說會下雨下整天 到前一天的氣象預報是說三點才會下

溫度在10~15是個跑馬好天氣 如果是晴天 甚至可以不用穿外套跑

最後 就自己吧！ 柏林馬也自行參賽了 名古屋還有人在路上與終點等我

線上也有朋友在看著線上賽馬 自己一個人 可以的！

然後穿著習慣的UA短褲與豆花背心＋外套和最新的頭巾 穿好壓縮襪 套上Addizero

丸哥帶回來給我的大阪馬帽子還是我的最愛 陪了我好多場賽事

前晚差一點遇到充電問題的運動錶 也順利充飽 我還要擔心什麼呢？

男人很貼心地陪著我到會場 然後外賓禁止 互道再見後

希望前一晚上的沙盤推演讓他知道怎麼找我 最後他自己也沒跟我說他會在哪裡出現

謎一樣的人物....囧

會場一陣亂的排隊 寄物 預計8:30停止寄物 我8:20才寄物完畢

然後去排廁所 日本廁所就是乾淨

解放完畢 剛好9點 滑輪組開賽！ 快快移動到我的組別K組

重新啟動我的網路（不知道為什麼一進到會場就不能用 重啟就ＯＫ)

看到在台豆花們的鼓勵 也跟凱莉互相鼓勵後 把手機收起來

然後我餓了....滿腦子只有天阿半馬才有東西可以吃.....

9:10 全馬組開始 然後依組別前進 工作人員開始跟大家說掰掰

大概9:19越過起點線

一開始很順 廢話才剛起跑 乖乖聽隊長的 最前面要慢 不要躁進

依循體感 再慢一點前5K大概落在6:40 lap 33:34

本來有一點想要穿著雨衣跑完全程 但越來越悶 其實也沒到熱

但一直啪啪啪很不舒服 於是大概在3K的時候把雨衣脫掉 然後拿在手上一陣子

要當個好跑者不要亂丟垃圾！ 在4K吧 才找看到志工在幫忙搜集 趕快給他也跟他道謝

繼續向前跑 一分鐘後 下雨了 乾......or2

認命......

只好繼續向前.....一直想著在 jay跑步筆記裡面的一句話

人是防水的！ 人是防水的！ 人是防水的！

然後繼續向前 名古屋馬拉松有大折返 所以一路都在看著對向放空跑著

希望可以看到豆花們 大概6K後對向人潮就越來越多

放空跑 果然比較輕鬆？！ 速度提到6:30 第二個5K 32:46

也在9K進了第一次水站 一直在想下雨...我還要喝水嗎 囧

10K後鞋子已經全濕 但人是防水的！

到12K 想著 這是2015叫妮可麻麻先跑的地方 我又來了呢！

這樣我只要每多跑一步都是自我突破了～XD

到15K開了一個隊長愛的補給來吃 補一點HP 第三個5K 32:47

真的好餓喔.....但天氣太冷 手又濕真的撕不開

每一次的糖果都是用嘴巴跟手一起來 然後都只咬開一點點ＱＱ

每一顆糖果都跟我纏鬥好久才進我嘴巴....

繼續淋雨 Linda說會在19K或是23K?當加油團 要好好地跑過才行！

在18左右看到冠軍選手往終點去 在19左右被半馬冠軍追過 覺得自己真的進步了

這次比較晚才看到他們與被追過

繼續向前 第四個5K 32:46

然後過半馬 好餓～～～吃的呢！！ 傳說中22K就有吃的！！！

結果到23K才有得吃ＱＱ 慢慢進站看到巧克力好感動 抓了一顆吃吃 離站

然後才發現後面有豆花們推薦的蓮藕餅 但我不想再停下來....只好跟他說掰掰

也吃了自己週五買的能量膠 之後都在猶豫什麼時候要打開補給糖

第五個 5K 33:22 稍微看一下表 時間跟上個月的高雄超半馬時間差不多 2:44

好像真的蠻順的喔～但後面都是未知的世界了 畢竟我這次長距離最長就是25

過25就是未知領域了....

右上是起跑前等廁所的自拍 其他是男人在27前拍的，真的是幸好還有穿外套本來連外套都不打算穿的，也可以看到我周邊的人都穿長袖啊啊啊啊

在26左右男人打來 嘖！ 跑步打屁！是說耳機也在18左右就沒聲音....

現在戴耳機也只是裝飾....一直想著停下來用走的時候就來修一下...

結果就在名古屋城邊看到好大一隻黃衣男子 立馬奔去撒個嬌

然後就跑走了 好像補充了HP！ 眼角餘光也看到他在加油團後奔跑

心好暖 就不小心衝了一下 第六個 5K 32:06 是整場最快的5K

一度還跑到六分整 整個心情大好 27左右遇到對向的珮華

30後 吃著補給糖 淋著雨 想著 要到撞牆期了 撐住！

31 32 33都很順 太棒了 竟然沒有撞牆

然後就突然好累....膝蓋開始怪....好想停下來....

逗留在補給的時間開始變長 也開始出現七分速

第七個 5K 34:10 果然...在30那邊跑太爽了...

但剩7K了 平時的easy run也就這樣的距離啊

快到了！ 雨一直下 風也在吹

雨怎麼大也沒有剛認識豆花團的第一年大家的河濱狂奔這麼大

風怎麼大也沒有Mizuno接力這麼大

再向前吧 能跑就跑 現在停下來回終點就更久會更冷....

左大腿的股四頭變好僵硬 全身都好沒力 為了吃自己的能量飲

還跑去路邊請加油團幫忙....用破爛的日文請路人幫忙開

吸著能量飲好像力量多一點 又維持了一下

第八個 5K 35:08 我唯一到七分速的一段...

然後看著手錶 其實在35我就知道我可以達成這次目標 破五

那可以快多少 就看自己造化 照速度好像可以砍在官方五小時前

在快39要回巨蛋前 走了一下 但發現 Ｘ的

用走的腳更痛 而且因為13度左右加上下雨 我又只穿短褲

體溫根本沒熱過.....一用走的馬上變冷 趕快跑起來

然後過41 聽到linda說加油 我還在蓄力 想加快

但很怕氣力放盡....41K 7:01

開始繞巨蛋邊邊跑 看到有人在拿完賽補給 42K 6:20

進巨蛋了 眼睛好熱 我總算回來了 衝一波吧!!

想著 我有達成自己的目標喔 向終點鞠躬 我回來了

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左上Linda拍的 這張我好像明星怕被拍ＸＤ，右上是含淚收下小綠綠，下方就是差一點官方的五小時....

橋班長 隊長 嫩嫩還有豆花團大家給我建議 大家的鼓勵一直在耳邊

好想抱大家喔 如果有抱到我應該是大哭吧

幸好只有我一個人 拿到第二個蒂芬妮後把眼淚吸進去 才拍了張照

然後報平安跟去領回自己的行李

歐歐失溫了 循著她的指示去陪她 至少有認識的人在旁邊

果然耐熱的都很怕冷....我們兩個就是代表or2

等歐歐狀況好一點 我們往賽後補給完賽禮移動 然後跟艾咪麻 和小楓會合

然後男人也到地鐵站來接我 回飯店整理一下 泡了熱水澡

就去吃慶功宴啦

左上 完賽禮馬上戴 右上是慶功吃到飽喝到飽啊！ 其他就是大家的加油我有看到

除了歐歐因為失溫狀況過差以外 但還是保五超強

兒明明扁條腺發炎還全身發熱根本發燒狀態下 破pb還差一點點破四

珮華計算錯時間 只好後半馬跑得比前半馬快的因禍得福 破pb？！

愛咪麻這一年來的瘋狂練習理所當然破pb

凱莉的第二馬也精采破pb

小楓初馬好精彩 一下子就四開頭

慶功宴的時候大家是覺得pb都是因為怕失溫只好一直跑下去的結果ＸＤ

我自己從2015初馬 6:20 然後柏林馬5:37

這次名古屋 04:40:27 總算破五（撒花

雖然晚上睡覺的時候覺得腳好痛or2 但好值得啊！！

前21 2:17 後 2:23 還可以再進步讓前後一致性更高 期許自己

最後放閃一下ＸＤ

也感謝男人在路上當拉拉隊 跟來終點接我 雖然中間跑去吃貴貴的鰻魚飯ＸＤ

還有夜間的腿部放鬆....小腿從出國前就一直緊繃 幸好有按摩=)