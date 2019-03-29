賽事心得／萬金石馬拉松 SUB430 雪恥回收車成功

2019-03-29 10:21 運動筆記 Bonbon



一年前，我被回收車載回終點。

今年，我靠自己回到終點了！

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2018年，才剛跑步沒多久的我，在準備不足的情況下貿然選擇萬金石當初馬。可想而知，最後的下場非常的淒慘，在39公里處直接被回收車載回終點，賽後腳痛又灰心喪志很久。

後來開始認識很多跑友，上過跑步課之後，也學到很多不同跑步的知識。重新決定要再挑戰全馬後，就知道我要準備的還很多，跑量的累積、配速的控制。也因為不斷的調整，也都順利完成了三次的全馬。這次萬金石抽籤直接正取到的參賽資格，我想是老天爺要給我機會跑完之前未跑完的路。即使在這之前已經完成三次全馬，但其實還是提心弔膽，畢竟萬金石給我太多的陰影。

於是到了賽事前，我不斷看氣象，希望不要像之前那麼熱，老天也很賞臉，當天給我一個涼爽好天氣。這次可想而知一樣被安排在D區最後起跑，過了拱門後開始穩穩用自己的感覺跑，前半馬感覺狀態還好，用均速跑完。

但是登登登登～23公里後開始變失速列車減速，事後檢討前面半馬因為天氣的關係，身體感受度很好，還是配得太快。

到了三十公里後，厭世的感覺越來越明顯，然後剛剛前半馬跑得很快樂的地方，回程就知道有多麼辛苦了！

到了39公里，終於到了之前被回收的地方！剛好遇到跑友幫我拍張照做個紀念！終於突破這個點！

接著繼續我未完成的三公里，最後到隧道前被爸爸從後面叫住，失聯40公里的父女終於相見了！

然後進入隧道後，一回頭又發現我被430列車追著跑！

開始努力保持不要被追過，最後回到終點大會時間4:30:14，晶片時間 4:28:10 完成了第四馬萬金石！

一路上我跟自己一直說「你可以的！你可以的！這次一定可以跑完！」很累的時候給自己十秒鐘走一下，然後再重新提起步伐，告訴自己已經努力好幾個小時，不能放棄！

跑完的那刻，內心真的太雀躍了，終於，我完成那未完的三公里。謝謝自己一直堅持到最後，還突破了自己目前的PB。

謝謝一路幫我打氣的志工、跑友還有配速員，還有辛苦的攝影師！

還有在終點前，天橋上大喊加油的媽媽，因為有你們才讓我有力氣跑完！

馬拉松總是有著太多讓人感動的事情，這就是為什麼鐵腿完後還是回想繼續跑下去的原因吧！

賽後小檢討：

每次比賽後，都有很多需要調整學習的地方，當然這次也不例外。因為這次SUB 430 破得很辛苦，希望可以讓自己更穩定的跑進這個成績。賽事當天跑友跟家人追蹤我的跑步動態，發現我前半馬配速用非常固定的六分速結束了前半馬，仔細看數據，沒有暴衝沒有突然的減速。前半段我身體感覺滿舒適的，沒有任何不舒服的感受，但到了23公里後，我如果沒有隨時看錶，用體感配速的話，還會不時降速到630以上的速度，後來就一直在這個配速區間盤旋，到了30公里後段的路上上下下，感覺超級費力。

直到最後兩公里不像前幾場全馬還有什麼體力做最後大衝刺。回到家開始反省前半段用了太多的力氣完成，即使當天我覺得前面很順，但以目前半馬的PB 來推算，當天前半馬的配速已經逼近自己半馬PB，很明顯就是前段用太多力氣。雖然最終成績還是有勉強達到全馬SUB 430的小里程碑，但配速沒有像台北跟香港渣打馬那樣穩定。所以正在思考月跑量及訓練方式是否應該開始做些什麼調整，不過邊跑邊學囉！