賽事心得／女子路跑嘉年華 隨便跑都破？

2019-03-28 09:47 運動筆記 米米



渣打馬之後的週末長距離每次跑完以後跟教練的回報都是GG... :(

大概在賽前兩週吧?!... 教練忽然說 :「欸欸= =你剩下一週長的 很快吧」(意指週日課表還要再凌虐一次長距離)。 我 : 「為何如此殘忍？你為蝦咪要提醒我 !!!!」 教練：「XD.....不然哩 」 我：「放給他去...」 教練：「XD 不行喔~這次要破」 我：「好想拿張叔叔講的話XD 」 (內心OS很想回說:破淋老幕...但不敢回:P) 教練：「.... 嘴甚麼」 我：「沒有嘴啊... 沒信心啊...」 教練：「哈哈 隨便跑 都破」

感謝教練對我如此有信心，其實我本人是一點信心都沒有!!!!!!!! 因為台北馬順利破2達標後(看心得請點這 >> 用一年縮短8分46秒是執著還是傻？ << 悄悄上架啦)，身體狀況走下坡，心魔也愈養愈大，渣打馬跑到一半的時候，因為算術太好(誤)覺得破不了2，還可能會跑2小時出頭，愈想愈不對，這樣子會很懊悔~於是當機立斷在最後一個水站馬上進去吃喝(好孩子不要學習啊)，順便走路一下:P

每個周末長距離訓練在渣打馬後，幾乎潰堤撐不下去，不是速度GG、就是要一直停下來喝水、各式各樣的狀況，一直GG!!太慘烈了~~~想當然爾，每週日都被教練關切，唸到某一週~~我沮喪到”應催應幾的” (其實我滿常頂嘴的~好像也沒甚麼特別？XD ) 的說：「XX~我覺得你可以放棄我了...這次比賽我覺得我應該會跑得很不好~~你不要再對我有破PB的期待惹!!!!」，是ㄧ種自比志玲姐姐的不要再對我打分數的心情再喊(喂)!! 教練可能被我嚇到，安慰我說：「哎呀，離比賽還有時間啦~不要想太多!」 ( 到底是誰一直念我，在我跑不好的時候還說要殺了我的啊啊啊啊...)

一直處在這種毫無信心可言的心情下，很快的就來到了賽前一週，課表調整週，我依然覺得狀況不好，偷偷把一三課表都擅自改成全休了~沒辦法，人老身體不好恢復狀況不好~~只好這樣子做。也因為這樣~這次肌貼到只貼了膝蓋跟右邊卡稱，還被執行長稱讚進化了(教練翻白眼XD)

EXPO玩耍

賽前一天我們相約去了很陽春的EXPO，雖然很小~但我們還是簽名拍照玩得很開心XD

應工作人員要求拍的

然後我們選了#位置來簽名留念，也幫忙簽上有參加這場賽事的女生(除了阿兔)XD (最後證明這個位置真好~因為事後看很多人的合照都有我們的簽名XDDDD)

選了#來簽名~

我們就是為了這條布旗報名團體組的:P

當天早上跟RR一起共乘小黃抵達會場，可能是這週有太多賽事(名古屋、國道、埔里)，結果感覺會場人很少~~~然後大家對身體狀況都沒有甚麼把握，RR是要跑16km課表、美花姐說要順順跑就好、魂姐本來說要陪跑然後會跳車要我自行看著辦、最後阿雅決定陪我跑。

鳴槍後我們順順的往前跑~就是所謂的照體感跑，偶爾看一下手錶都覺得不太妙，因為很多時候都慢於5’40”，上了場內心還是想可以跑好就跑好~努力維持速度等著RR熱身完畢刷我們卡XD。趁著下新生高架橋，我順勢把速度拉上來，這速度對阿雅還說算是輕鬆，阿雅很NICE的一直陪著我，讓我們慢慢的追上兩小時列車，這段路讓我想起腳受傷剛回來跑的那次女子半馬，有小雞跟我們一起跑~~很歡樂的啊~~~(小雞快回來啊)，跑著看不到折返點的河濱，一直到上麥帥一橋的的牽引道上坡，我跑得有點吃力(我跑坡實在很不行)小落後一段，阿雅發現後馬上放慢回頭等我，下到另一邊河濱時，安竹出現了，跑在旁邊鼓勵著我跟其他賽道上的女生。阿雅不動聲色的跑著跟我說：「我們18km再開吧! 」，不過我的心魔又來了，又開始出現疲態，腦中又開始算數，一直覺得破不了PB~~(哭哭)~~沿途路邊顯示的距離跟手錶一直不同，我很想跟阿雅說我如果破PB應該是距離不夠的吧？XD

又想大會該不會在最後1KM補齊不足的，邊跑邊覺得腳很沉重有點落後配速列吃車一小段距離，但阿雅沒有放棄我，回頭跟我說：「可以破PB喔~米米要稱住!!」~~因為阿雅太接近配速列車~車頭還以為阿雅在跟他們講話XDDD，結果在最後一個水站，配速列車停下來了，跟大家加油~要大家吃吃東西補一補再走! 搶了兩杯水~偷休息了幾秒，趕緊跟上阿雅，這時候真的很希望自己能夠飛起來啊~~跑到很厭世啊啊啊啊啊~~~ 最後100m的時候，阿雅牽了我的手，我們一起往前衝進終點。阿雅是輕鬆自再開心的表情，而我是痛苦萬分全開的窘臉。

回頭向賽道鞠躬後~我跟阿雅說我不太舒服想要吐@@!!!!!然後就去旁邊進行了三次嘔吐XDDDDDD 哎呀~這是第一次跑完想吐~~然後破PB~~~這~~~雖然距離不夠~但把距離跟時間加上去應該就是小破幾秒而已~~哈哈哈~~不管~就是有破PB了XD 最猛的是RR跑課表還可以拿分三，真是我們的女神，棒棒的啦!

比賽數據

平均心跳：169

最高心跳：183

每公里配速：

01-05km：5'57''/5'41''/5'46''/5'36''/5'43''/

06-10km：5'29''/5'38''/5'38''/5'38''/ 5'40''/

11-15km：5'35''/5'34''/5'35''/5'44''/6'00''/

16-21km：5'41''/5'48''/5'45''/5'48''/5'46/5'01''/

(最後不到1km，但阿雅說即使還有1km 也會拉著我全開QQ)

完成總時間：1:56:20 大會總時間：1:56:38

是否破pb（有者，破多少分秒）：有(破2分45秒/補距離的話可能是只破幾秒XD)

是否有策略失誤地方： 1.心魔依舊太重，要多練練蕭魔心魔 2.前一晚因為守候百馬團主角有沒有倒~導致太晚睡~~下次要更早睡

最後碎念雜記

跟教練說有破PB的時候~教練竟然很自豪的翻出他說過的隨便都破的截圖給我看說就這樣~~嘖嘖~最好是啦XD 其實我還是沒練到隨便跑都可以破啦~但我會努力啦! (可是我還是要頂嘴XDDD~這樣子苦悶的訓練才有樂趣啊~您說是吧!)

謝謝淡容在某個下雨天陪我在附中淋雨吃課表，那次速度沒吃下只把距離吃完，還掉了我最喜歡的LDS白色電繡帽子跟骷顱脖圍~哭哭

另外要特別謝謝進化團超貼心暖男 安竹、克里夫、永原來幫我們加油、拍照跟終點等我們，還有準備薑茶跟飲料唷！（備註：以上提到的男士都單身唷，走過別錯過！）

為了這面團旗~我們很努力了啦!XD以後賽事不要拖這樣子晚~好累啊

跟RR一起買的鈣美提高睡眠品質外對我有效果外，要培養更早睡爭取恢復時間

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#PTT進化團 #教練陳聖崴 #助教邱于朕