賽事心得／神岡馬拉松 笑著跑完就可以笑著收下分組第一

2019-03-28 10:04 運動筆記 紀怡姍 小3



天還沒亮，2:50鬧鐘響起，沒有一絲想要賴床的念頭，打開手機循環撥放著激勵歌曲，讓自己進入備戰狀態，一邊吃著巧克力麵包，一邊把該準備的該確認的完成，出門前看了一下時間是3:50分，恩很好，一切都在預估內。

越接近會場，雨卻越來越大，心情倒是沒有受到多大的影響，也許跟訓練後期兩周遇到雨天有關，與夥伴互相打氣即使雨天也不要放棄課表，沒有比別人好的資質，就得比別人更努力。

比賽前一天，因月經來訪導致腳水腫，仍然穿著跑鞋跑了30分鐘，當下無感，脫下跑鞋後發現兩個點有點疼痛，早晨跑完到晚上都沒有減輕疼痛的跡象，上網查了兩個痛點的貼紮方式，決定還是先減輕疼痛，待明早起床再觀察。

當天一早起床馬上感受一下腳的狀況，幸好減輕不少，放心不少。

濛濛細雨，抵達會場後沒有太多時間可以閒晃，下雨天不管什麼事都會慢一點，隨手拍了幾張會場後，就趕緊前往與夥伴會合。

5點教練帶著神岡馬訓練營的夥伴開始暖身，飄著細雨配上暖身動作，身體一直保持暖暖的狀態，要看今天的狀況好不好，可以從單腳的平衡觀察，動態暖身有大量的單腳動作，今天做起來發現右腳狀況不錯，但左腳一直呈現不穩的情形，讓我有點擔心。

暖身後，我沿著神岡國小外側圍牆緩跑，距離比賽時間也快開始了，仍有不少跑者現在才陸續抵達現場，而外圍也不少車輛正找尋著停車位，慶幸我很早就抵達，除了停在非常棒的位置外，還能夠不慌不忙的熱身、上廁所、做最後的確認，寄物後不集合，教練提醒大家寄物後找地方進行短衝刺5趟，發現籃球場都沒有人使用，我們聚集到籃球場進行最後的加速跑，結束後正好是全馬組起跑，我們也慢慢往起跑線靠近，左側工作人員舉著提示牌【六分速】、【五分速】、【四分速】，很貼心，但跑者是沒有在管這個的，還是拼命往前，無非是想要站到一個好一點的位置，我們也站在一個算近的位置，等待著最後的10分鐘。

原地跑著、往上跳著跳著、最後的伸展……時間一分一秒倒數

3

2

1

深吸一口氣，按下手錶開始鍵，如同夜晚9點練跑按下開始鍵那般。

與教練討論，出發以5:10或5:05(看身體狀況)

★慢★

起跑後維持著5:05前進，不喘不累剛剛好，與訓練營的夥伴阿川哥、Michael、David形成一個小集團，互相陪伴也互相壓彼此想暴衝的速度，教練提醒，一旦覺得速度太快身體感覺不對，過程隨時都可以跳車降速，小集團的好處就是有一種小氣勢的感覺(自己覺得)，雖然還可以再快，但告訴自己不能再快了，壓了一下想衝出去的心情，再快後面也許會爆掉，反覆提醒著自己，維持這個配速到5公里再評估。(1-5公里/配速5:04)

★穩★

前十公里有助於後十公里，一定要穩穩的完成，不想讓身體到飢渴才補給，決定進站補水，打開了BCAA吸了一口，拿了一杯水就閃出補給站，並將配速拉至5:00，雅環路口後是一段1公里的緩上坡，不是很陡，但你可以感受到比剛剛吃力一點點，提醒自己不能掉速，一旦掉速後面就得用更快的配速下去跑，一點點喘，但沒有掉速，放了很大一顆心，在科雅路轉彎處被交管攔了下來，雖然大概10秒就放人了，但還是多少影響了一些速度，進入中科後，順順的跑了蠻長一段，偶爾要注意大路口，因為沒有交管，也遇到車子右轉跑者直行擠在一起的狀況，不知道什麼時候我的小集團也不見人影了。(6-10公里/配速5:00)

★熱★

十公里後整個身體算是熱開了，我也特別注意這時候的身體狀況，半馬大概會在15km左右來到撞牆期，所以10-15km非常關鍵，也一直注意每個補給站前50公尺都讓自己補充一口BCAA，再配上水，不要讓身體鬧飢荒，記得比賽前的21km測驗，也是因為不覺得餓就不補，等到要補的時候就來不及了，整個大軟腳(無奈)，12km處有400公尺的坡，這個坡老早就有聽去年參加神岡馬的夥伴提起，是整個賽道最陡的坡，但只有400公尺而已，相信自己一定沒問題，提醒自己核心出力，更專注在身體感受上，果然沒有掉速的完成，信心更提升了！

11-12km處遇到了訓練營夥伴議樟，太棒了，正好非常適合目前獨推進的我，說了一聲：「議樟 走！」心想著，接下來是潭雅神自行車道，也是我們平常假日長跑的熟悉環境，順順得跑完一定沒問題。(11-15公里/配速4:56)

★快★

最後一段路了，進入潭雅神自行車道後，與全馬分流後，人也越來越少了，到這段路後，進補給站才能順順得拿了就走，這時候賽前進補給站的練習才派上用場，一樣在進站前打開BCAA補給吸一口，進站拿水就邊跑邊喝，盡量不花費太多時間，人越來越少也是蠻令人緊張的，前面有點遠的距離有兩三個跑者是男生，稍稍不注意就不見人影，真的要跟得超緊的。

進入漂亮的潭雅神後，也有很多攝影師選了漂亮的背景要幫跑者記錄這一刻，當然不能放過這一刻，跟議樟說前面有攝影機喔！其實也不用作太誇張的動作影響跑步，只要露出牙齒，攝影師就會幫你拍下美美的照片。

分享 facebook

進到潭雅神就知道來到賽道的尾端了，心裡一直告訴自己再辛苦也是最後這一段了，這四個月的練習歷歷在目，最後仍在再把配速拉上來，幸運的是沒有遇到撞牆期，而我也準備進入最後2km。(16-20公里/配速4:51)

留這麼多力氣回終點要做什麼？出了綠園道我告訴自己，最後了，過程完全沒有跑不下去的念頭，也沒有想放棄的想法，邁開步伐，這次是真的戰到最後一刻，身體是有一點疲累的，但心裡這時候是非常雀躍的，有那麼一點不捨、有那麼一點感動，裁判在一旁喊著「女總六喔 加油」，已經管不了女總幾了，破PB才是我的目標。

前面轉彎就是終點了！神清氣爽精神飽滿，看到了教練、佳誼姐、盛哥，為我開心的那一刻按下快門，謝謝你們！最後一步跨進終點線，謝謝賽道讓我一次次挑戰更好的自己，謝謝實至名歸的PB，讓我知道歸零才能擁有更多。(21-22.3公里/配速4:44)

破PB不會是舒服輕鬆的，但會是很爽快的。

可以笑著跑完，就可以笑著收下成績單。

超半馬22km (實際22.3km)

大會成績◆01:50:03 女子總排◆第六名/271 個人成績◆01:49:55 分組排名◆第一名/74

堅持到底，完全沒有想鬆懈的念頭，一路戰到底，這是最棒的心理狀態，我很喜歡。

2018/11/04岱宇馬01:54:58 2019/03/25神岡馬01:43:38

（扣除1公里300m的半馬成績）

全心全意的四個月換來11分鐘，辛苦和疲憊是一定的，但絕對值得！

最近很喜歡台師大男籃周桂羽說過的一句話

如果你吃不了冠軍的苦，那你就不要做冠軍的夢！

素人跑者要在工作及訓練中取得平衡就非常累了，更何況是職業選手，除了訓練還是訓練，與其羨慕別人成績，不如學習他人如何訓練如何生活，然後真正落實去執行！行動是最好的起點～

賽事後記

Run Better 神岡馬訓練營

108年12月-109年3月(一共四個月的時間)

這2年都是由藍藍教練開課表，我們會一起討論每個階段的短期目標，當然目前目標就放在2年前教練脫口而出的【半馬破百】，回想起兩年前他說出口的時候，我還用超大聲的獅吼他說：「你去死啦！」因為那時候我半馬成績最佳也才2小時10分左右，而這次神岡馬的半馬成績已經推進到1小時43分，一個好的教練真的很重要，成績和配速也是他在意的，但他更在意學生整個身體狀況，像我常被教練盯的就是活動度、核心不足，這些看起來與跑步不相干卻是息息相關的重要環節，為了學生各式各樣的受傷問題翻遍書籍和上網查資料，找到最適合每個人恢復的方式，是恩師也如同家人般的存(糾)在(纏)。

一個跑者平日需要練習，假日也需要LSD，需要家人超大的包容及支持，謝謝我的家人從來沒有阻止我花很多時間在跑步，還要記得周二周四要練跑，所以晚上不能煮太多；得名為我開心，有拿到獎金晚上就吃鹽酥雞慶祝，不然哥哥也會請我吃。

這個週期扮演最重要角色的兩個夥伴，素妃及阿川哥(我主管，上班共事下班還要繼續)，周二周四晚上9點之約，一個人跑總是很容易就慢了就懶了，幸好有你們一起跑，9-11點是屬於我們的時間，這個週期最大的轉變就是我從早上晨練變成晚上的夜跑，從一個人變成三個人，很累很機車的課表，一起吃好像就沒有這麼苦了，跑完的擊掌也讓我們更有力量。

神岡馬拉松我已經參加第三次，我覺得越辦越好，蠻推薦這一場的喔！

✡參加人數適中不擁擠，停車方便，主辦單位也與附近的大工廠接洽，工廠前都有提供讓跑者停車，蠻方便且用心的。

✡因當天下雨，一早就看到主辦單位運來輕便雨衣，原本以為是要給工作人員穿的，但沒想到是要發給跑者的，寄物後工作人員就會提供一件喔！寄物區還有飲水機可以裝熱水。

✡流動廁所及學校廁所都算足夠，這次上廁所也都不用排隊，只是附幼的廁所門是一半的(就是外面的人探頭就可以看到你)，但好像也沒有人注意到這一棟，所以速戰速決就對了。

✡唯一缺點，賽道中科路段某個大路口沒有工作人員交管，跑者和右轉汽車卡在一起，蠻危險的；其中也聽到跑友被攔下來5次之多。

✡大會提供淋浴間也是相當貼心，跑完可以沖個澡換上乾淨的衣服真的超級舒服的。

✡大會提供的熱食，這應該是我第一次在會場吃很多熱食的一次，炒麵/綠豆湯/熱薑茶/關東煮，都蠻好吃的耶，而且工作人員超溫暖客氣有愛的。

✡完賽禮也是實用的旅行盥洗包、雪蓮藥膏、涼感巾、便當（葷食跟素食都不錯耶！）

✡筆記大重點!!!!這應該是分組取多人的賽事，夥伴的男分組還取到12名，對於跑者是相當大的鼓勵呢！訓練營兩位男生夥伴離開會場才發現自己上凸台了!所以相當推薦想要上凸台鼓勵一下自己的跑者可以來參加這一場賽事喔！（素妃也拿下分三的好成績）

✡本場賽事也都會將捐款款項公開透明化讓大家知道，無論是在地特教班、救生設備基金、或是社福單位…等。

以上分享 歡迎大家來台中玩，明年三月的賽事也可以考慮一下神岡馬拉松喔！