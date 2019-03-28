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運動筆記當大家都在討論賽事時, 是否有人關心過志工呢?PB 半馬103分鐘，可以笑著跑完，就可以笑著收下成績單
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賽事心得／ZEPRO Run 新竹場 是否有人關心過志工呢？

2019-03-28 10:13運動筆記 Susan Su

文首先來個”文長慎入”好了。寫的目的，除了記錄一下自己的北七，還有就是要感謝一群傻朋友的相挺，謝謝大家陪我又一起傻了一次。

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咖啡泡好了嗎？來了~

#20190324 是個值得紀錄的日子，這一天，新竹苗栗各跑團跟主辦單位ZEPRO一同創造了一項歷史，新竹首見萬人路跑賽事: 2019 ZEPRO Run 新竹場

萬人賽事，萬頭鑽動

#20180527，是新竹第一場ZEPRO Run，也是ZEPRO Run 第一次跨出嘉義的賽事，我們在新竹南寮創下了一件不可能的任務，在有限的賽道上有驚無險地完成了6700人的賽事. 這對一個新品牌，對新竹，對一場只有半馬的賽事來說，實屬不易. 但是，hand in hand，我們做到了.

ZEPRO Run 新竹場，南寮湧入6700位跑者

今年，主辦又給了我們一項任務，社團幾個天真的苦工工頭們，又一起接下了上看8000人的賽事任務. 很奇妙的，這場賽事要擔心的不是報名人數，而是如何解決在有限的賽道寬度以及有限的志工人數上，短時間之內讓12000人順利通過(是的，最終報名人數11448)。我想，這種場景，大概只有當年新竹縣燈會盛況可比擬吧。

起跑盛況

當初傻傻地以為，1月協辦新竹馬，3月接著協辦ZEPRO，不就公式SOP 套上去就好？BUT!! 解結眉頭一皺，發現事情根本沒那麼簡單，因為兩場症頭完全不同，除了天氣相同以外…

一場賽事要成功，志工絕對佔著決定性的因素，很多人說賽事補給好，贈品好，就會有很多人來跑. 但是，好吃的補給是由誰提供給跑者? CP值高的贈品，是由誰發給跑者? 跑者找不到廁所，找不到寄物，忘了帶別針，是誰要提供協助? Bingo! 是志工。台灣的跑者大部分都會感激志工，但是總有一些人，覺得付錢就是老大，志工就是該供他們使喚，但是，是這樣嗎？ 志工們要比跑者早到，比跑者晚退，還沒跑到! 不能跑就已經很啊雜了(其實是說我自己)，還要被大小聲說怎麼那麼多人那麼擠，交管志工照規矩檔車擋人以便跑者順利通過，還要被住戶用路人問候長輩或送喇叭，跑者們，下次換你們來當一下志工感受一下，換你們被問候家長如何？一句話，將心比心，心存感激呀！

一場賽事的成功，大家只看到有多少人報名，場面有多浩蕩，成績有多棒，但是，這些成就的背後，是一群志工默默地在付出，默默的貢獻著. 希望在下一場比賽，大家能主動對志工們說一聲: 謝謝，辛苦了!

這場賽事，除了謝謝ZEPRO給我們機會學習，最重要的，要謝謝新竹(包含湖口)所有跑團以及苗栗R2R的強大支援; 謝謝遠東杜哥的強心針跟當後盾給我靠; 謝謝馬尾一人畫了將近50張交管圖; 謝謝芬萍幫我hold住寄物區; 謝謝阿公榮哥幫我計畫賽道路線; 謝謝娘娘帶兵瞬間發放完賽禮; 謝謝錢嫂一直揪我去巡田水(聽得出來我是在說反話吼?!)拜訪住戶通知賽事還要聽農民念(不下雨導致無法插秧真的不是我害的…); 謝謝阿丁/500/鐵雄/西瓜葛格半夜2點就要出門準備擺交通錐; 謝謝一直被我徵招的奶媽阿曼達總是像辦桌一樣的準備試跑餐點; 謝謝巴志不能跑也幫我忙這忙那的; 謝謝賽前一直被我抓來籌辦試跑的苦工工頭們; 謝謝Cherry 總是貼心的準備食物給試跑的我們; 謝謝托霸,斯巴達劉老師答應擔任配速; 謝謝范爺，百傑國倫小黃被我抓來當裁判。

除了感激，感謝，還有感動。

明年，還來嗎？如果還有，我當跑者就好。

#第一補給站tsmc

#第二第六補給站新竹瘋

#第三補給站動就對路跑團

#第四第五補給站錸德路跑社竹22慢跑團

#第七站226強風吹拂

#列印區湖口愛跑團

#發水發獎牌區IRunBoom

#冷飲區遠東集團路跑社

#獎典組力晶慢跑社

#寄物組磐石中學

#裁判組鄒主任及團隊以及新竹路跑社

#機動巡邏動就對跟華榮

#AEDRunners

#領騎就是一群帥哥美女領騎員

#服務台+#晶片相關+#機動運輸+#交管+#導引+#淋浴區看門看水 以上#新竹路跑社

#謝謝堅哥偷尼哥運筆鳥哥跟那個誰誰誰哥冒雨來新竹拍攝

#謝謝新竹縣警察朋友們的強大支援

#謝謝緊急動員前來支援的表演團體

#姐只是個在會場幫志工顧包包的小小志工

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