焦點人物／跑在感恩的路上 蔡昀軒五度「破三」

2019-03-27 09:58 運動筆記 Hsu Kai



2019萬金石馬拉松以 2:57:41摘下國內女子總一，這是蔡昀軒第五度全馬闖進 3小時關卡；翻閱她的跑步歷程，在全大運及全運會，都曾榜上有名，不免讓人有田徑科班選手出身的聯想；其實在大學四年級之前，「跑步」不曾出現在她的字典裡，殊不知現在卻能烙下如此深刻的印記。

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2019萬金石馬拉松蔡昀軒以 2:57:41摘下國內女子總一（圖片來源：安格斯）

五度「破三」 曾經對跑步產生抗拒

「SUB3」向來是素人跑者夢寐以求的目標，對於女子選手，更是一個難以跨越的關卡。從去年東京馬首次以 2:59:36跨越 3小時開始，蔡昀軒已經五度「破三」，近期連續四次闖入 3小時關卡；去年東京馬之前，成績皆在 3小時初遊走，她坦言當時破三對自己，是只能「想像」的目標。

「練習跑步並不輕鬆，加上成績停滯，有一段時間曾產生抗拒」那段時間她一度自我懷疑，認為自己非靠跑步為生，為何要如此執著；後來經由身邊跑友們的鼓勵，提醒她：「有跑就有累積，累積久了自然會進步」於是試著改變心態，現在即使練習狀況不好，也不會強求。如此心境的轉換，造就後來強大的心理素質。

練習時偶會遇到瓶頸（圖片來源：蔡昀軒）

隨著經驗及成就感的積累，蔡昀軒不斷突破，目前以 2:52:20個人最佳成績名列國內百傑第 11位，回顧這一路的過程，她覺得是那份對跑步的執著。但「破三」是否還像以前想像，如此難以跨越？她認為答案是肯定的，畢竟自覺實力尚未達到信手拈來的程度，對於每次的比賽仍舊要謹慎應對。

2019東京馬拉松創下個人佳績（圖片來源：蔡昀軒）

靠男同學幫忙配速 大四初嘗田徑的滋味

大學就讀嘉義大學-體育系的蔡昀軒，並非體育專長生，選擇體育系單純是對於運動的熱愛，求學期間喜好是籃球，即便當時沒有系隊及校隊，籃球仍然是她揮汗的首選。

高中時（左）準備聯考曾胖到 62公斤，朋友都不相信照片裡的人是她（圖片來源：蔡昀軒）

也許是籃球奠定的體力基礎，大四那年，在一次偶然的校內 10公里路跑中，意外奪下校內女子冠軍，霍然啟動她從沒想過的「跑步」開關。在成就感的驅使，及同學的鼓勵下，完全沒有田徑底子的蔡昀軒，以全國大專運動會 5,000公尺為目標，展開她第一年同時也是最後一年的尋夢之旅。

為達到目標，蔡昀軒向田徑教練尋求協助，當時校內體保生以短跑、田賽為主，隻身一人的她，時常邀請班上男同學，陪她一同完成課表；每每練習，聽見隔壁泳池充滿同學的歡笑聲，心中滿是羨慕，相較於自己痛苦的喘息聲，剎那間，形成一股強烈的對比。

回想首次參賽，沒有徑賽經驗，緊張的心情不言而喻；跟同學借了雙釘鞋，坦言沒有發揮釘鞋的效用，傻傻地完成她的第一場徑賽，最終以 20:34獲得公開女子組第五名。成績沒有特別亮眼，但這次的參賽經驗，她真實體驗到運動員的生活，成為往後無法抹去的重要回憶。

大四體育表演會後與全班大合照（圖片來源：蔡昀軒）

從跑步機跑到全運會

畢業後蔡昀軒成為實習教師，在工作與考試的雙重夾擊，跑步僅能列為休閒活動。後來考上正式體育教師，工作趨於穩定，為了維持體態，她決定購買健身房會員，大部分的時間都投入在跑步機上。為什麼不選擇田徑場而是健身房？蔡昀軒表示：「因為缺乏同伴，且室內不受氣候影響」，曾有四年期間，都是在跑步機上度過她的長跑時光。

蔡昀軒畢業後擔任實習教師（圖片來源：蔡昀軒）

在一次的機緣中，同樣在健身房的吳冠進學長，前來與蔡昀軒搭話，建議她到田徑場與跑團練習，基於熱愛挑戰的心理推動，使她決定再次重返田徑場。練習的初期雖然面臨適應上的困難；但很快地，逐漸找回大學時期，在田徑場上奔跑的快感，發現她具有長跑天賦，跑團大哥們也不吝給予她指導。

板橋體育場的練習夥伴（圖片來源：蔡昀軒）

重回田徑場，開始陸續參加路跑賽事，並在 2012年台北馬拉松以 3:25:39完成生涯初馬，並以初馬成績代表新北市出賽 102年全國運動會。回顧初次完成全馬，印象已有些許模糊，但能肯定的是，當時絕對不是舒服地通過終點。

一個城市僅能推派兩位選手，在人才濟濟的雙北，要代表城市出賽，角逐全國運動會最高榮耀，是難能可貴的經驗。蔡昀軒透漏，當時是替補入選新北市代表隊，當年鮮少人認識她，在面對強敵環伺的情形下，最終以 3:12:08獲得銀牌，至今仍感到相當幸運。

對萬金石情有獨鍾 展現對家鄉的認同

甫於上周奪下萬金石馬拉松國內冠軍，在月初剛以 2:52:20於東京刷新個人最佳紀錄。對於如此密集的參賽，蔡昀軒說道：「知道這樣很不好，但就是執著！」，萬金石馬拉松正是她首次代表新北市參與全運會的賽道，個人半馬最佳紀錄也在此達成，這裡就是她要去的地方。

身為新北市人，為了展現對在地的支持，從 2015開始，年年報名萬金石馬拉松。除前兩年因為腳出現狀況，忍痛棄賽外，已連續三年參賽， 2017、2018均獲得國內總三，今年更一舉突破，奪下國內冠軍，將金盃留在新北，充分展現對家鄉濃厚的情感。

蔡昀軒對於新北市萬金石馬拉松有強烈的認同感（圖片來源：蔡昀軒）

跑步的「過客」 曾獲選定向越野國手

在這段精彩的跑步人生中，難免會感受到枯燥乏味，蔡昀軒其實曾經嘗試過兩項與路跑相關的運動，分別為鐵人三項及定向越野。

蔡昀軒認為，自己初次破三的重要關鍵，可歸功於鐵人三項的交叉訓練。當時重心擺在初鐵 226公里鐵人賽，卻在鐵人比賽前，意外於東京闖入全馬 3小時大關，讓她又驚又喜，或許就是不同訓練的刺激，加上對訓練的堅持，才能完成這項難以跨越的目標。

就讀中正大學運休所，是她接觸定向越野的契機，蔡昀軒被定向越野的趣味性吸引，跑出興趣，接觸的三年期間曾獲選國手；她說，出國比賽是很棒的經驗，身穿「Chinese Taipei」感覺很有榮譽感。

蔡昀軒代表新北市參與 103年全民運動會定向越野項目（圖片來源：蔡昀軒）

多次出國比賽的經驗，逐漸發現自己與外國選手技巧上的差異，自認為：「定向越野單靠體力是不夠的！」由於技術層面一直無法提升，自覺實力不足，考量練習地點須南北奔波，以及愛乾淨的個性，最後決定放棄這項人生中的「過客」，選擇專注在跑步，讓跑步變得更單純。

定向越野曾是跑步的「過客」（圖片來源：蔡昀軒）

不強求個人成績 考慮挑戰全運會

對於個人成績能否再次突破，她認為船到橋頭自然直，希望以歷代 10傑為目標。在經歷本月兩場全馬洗禮，蔡昀軒打算先休息一陣子，重新打底訓練，對於新年度的賽事，目前尚未規劃；如果朋友及學校主管願意支持，會先考慮挑戰 10月的全運會。完成六大馬會是人生考慮的目標嗎？她笑說，這完全不敢想，畢竟身為教師，無法於上課期間請假這麼多天，暫時沒有這個想法。

蔡昀軒感謝學校學務處夥伴的協助與體諒，讓她能專心在訓練與比賽上（圖片來源：蔡昀軒）

關於一路走來，蔡昀軒雖然曾經逃避過，但對於路跑始終沒有放棄，不僅是興趣，更是維持體態的運動項目。路跑是她成就感的來源，自認為沒有亮麗的外型與流利的口才，因為跑馬，讓她變得更有自信，透過馬拉松讓更多人看見自己，認識更多同好。

雖時常與「愛跑者」夥伴互相傷害，但心中有滿滿的感謝（圖片來源：蔡昀軒）

最後，蔡昀軒想說：「對於能有現在的成績，不是自己特別厲害，而是身邊有太多貴人，適時給予我協助。我也還在學習中，雖然不知道是否能持續進步，但是未來會盡最大的努力，希望用成績回報辛苦的自己，與每一位鼓勵我、支持我的人！」

特別感謝琲琲與致婕犧牲自己的睡眠時間，時常擔任我們假日河濱訓練團的補給小天使（圖片來源：蔡昀軒）

蔡昀軒給跑友的建議

時間永遠都夠，不用急於短時間的進步或是練習。長跑需要的是累積，不躁進、隨時傾聽身體的聲音，按部就班完成課表，成績自然就會呈現。希望大家都能跑得健康、跑出自信、跑出理想與目標，也歡迎跑友們可以一起來討論課表，相互切磋喔！

蔡昀軒各項最佳個人成績 項目 成績 賽事／時間 5000m 20:34.71 全國大專運動會／2004.03.07 半程馬拉松 1:29:14 萬金石馬拉松／2014.03.02 全程馬拉松 2:52:20 東京馬拉松／2019.03.03

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