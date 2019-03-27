賽事心得／北竿硬地超馬 「硬」是要得 !!

2019-03-27 10:42 運動筆記 Teresa Yu



馬祖馬拉松，賽道之硬，人盡皆知。其實，硬的不只是這個，交通也是很硬。很多跑友都因天候問題，無法成行，昨天就有同團的一位好朋友沒去成。到了松山機場，抬頭一望，果然航班取消。

唉，怎麼辦？正在猶疑不定，突然櫃台傳來好消息，可以在南竿機場降落，太棒了!

頂著去年南竿馬拉松女總ㄧ的光環，其實我有點心虛，若成績太差，怎麼辦？聽說參賽好手不少，來自大陸、香港、新加坡、馬來西亞等地，都慕名「最硬賽道」而來。算了，順其自然，一切隨緣。

北竿硬地超馬從北竿塘岐迎賓館前廣場開跑，經由中正路，中山路到北竿大道後直入坂里村再上尼姑山小徑折返，經環島北路到芹壁北竿塘岐村回到迎賓館前廣場一圈，賽道一圈總長只有12.5公里。今年路線有所改變，聽說變得更硬!

北竿地形獨特形成獨有的天然賽道，上下起伏及坡度多變化，加上硬地質水泥或石板道路，使得這次的賽事硬上加硬。很多跑友都說:「真是這輩子跑過最難忘的賽事之一。」但沿途可以看到海景、島嶼風光、馬祖傳統聚落、廟宇、坑道、據點碉堡，很有特色，最引人入勝的景點芹壁，保存完整傍山面海而立的馬祖傳統聚落建築，且欣賞下圖，就知道別樹一格。

我參加的超馬50KM，必須繞四圈，很虐心！開跑之後，逐漸感受到一圈爬升七百多公尺的威力，爬坡之處真是寸步難行；尤其有兩處接近垂直陡坡，更令我望壁興嘆！但阿兵哥、學生和居民的熱情加油，振奮了我的精神。賽事的另一亮點是芹山播音站，請來當年在芹山播音站工作的曹瑞芳小姐到現場為所有跑者「心戰喊話」加油打氣，重現當年心戰喊話站的風光，對參賽跑者而言是個難忘的記憶。

四圈繞完了，總爬升近三千公尺，衝進終點，意外的得了第三名，真是喜出望外！

當然也領到了獎金、獎盃，還有很多獎品，開心! 我也很高興的和女總一小可愛「凌鴻英」合影。

馬祖北竿硬地超級馬拉松」不斷在進步中， 主辦單位希望藉此促進馬祖的觀光業。此次參賽的人數已經比第一屆成長一倍。馬祖人的熱情、戰地風光的特殊，四鄉五島的風情，令人一再回味！但是最後還是要再提一次的是，為同團的兩位因為航班取消無法親自參與盛會的好友，感到可惜。

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接下來，當然要轉往南竿，下塌馬拉松好友的最愛「津沙客棧」，在那裏也遇到曹爾忠立委。在此特別要感謝主人邱Sir給我們最熱情的接待，謝謝了喔!!