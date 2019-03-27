賽事心得／台大校園馬拉松 5000m自我測驗

2019-03-27 11:11 運動筆記 Lyera



前一晚11pm就趴在床上等入睡，但發現自己實在太焦慮，輾轉難眠。(T ^ T) 這困擾我很久了，求各位有經驗面對賽事的大大指教嗚嗚嗚。有時，得知隔日要練的課表不是自己擅長的（eg. 1600m*3 5.5)我也會焦慮到睡不著⋯⋯

3月23日早上6.45am，鬧鐘還沒響又跳起來了（到底是有多興奮）。簡單洗刷之後換好賽服，外面正在飄雨，微涼。喝了杯熱呼呼的咖啡，穿好外套戴太陽眼鏡，便慢悠悠的搖到台大田徑場。

早晨的田徑場今日格外熱鬧，滿滿的帳篷與來回穿梭的人類，人聲鼎沸。領了紀念衫之後，便到學院分院的帳篷放下包包準備開始熱身。7.58am，天黑黑，微飄雨，冷颼颼的風，這天氣⋯⋯難道又雨神同行了？ಥ_ಥ

關節動態操

馬克操

Warm Up 2K 輕鬆跑

直到目前都感覺良好，很希望今天可以超越自己的5K成績。

⋯⋯

BUT在開跑前40分鐘，從帳篷拿包包走出來準備去寄物時，右腳勾到長椅邊緣，整個人向左側狠狠摔了一跤。這戲劇化的場面引來好多人的注目，我快速起身抖了抖身子，謝謝大家(?)準備離去XD

一開始沒感覺，但往下一看哇！膝蓋大噴血w(ﾟДﾟ)w 沒什麼痛覺，但是有種遺失了皮膚的怪感。冷靜的走向了醫療蓬尋求幫助。醫務人員驚恐之際，依舊非常熟練的幫我處理傷口。

事後自己換藥時拍的

實在有點驚人所以放黑白（趕快滑掉⋯⋯）

“傷口傷得蠻深的，現在還在一直滲血诶，你還要跑嗎？”努力幫我沖洗傷口。

“當然要啊！”我秒答。

他一臉難以置信的看著我，我向他解釋我目前只是皮外傷，關節骨頭結構都還ok，而且沒有痛到跑不動。“好吧，但你跑的過程中可能會一直滲血，你跑完再來給我們處理。”終於拗不過倔強的來啦哈哈哈哈哈哈

Lesson 1: 開跑前建議套著長褲，可以減少一些意外造成的傷害。走路要看路。

往寄物帳篷步行，捕獲偶像一隻😍是鼎鼎大名的馬拉松項目奧運國手——張嘉哲！！！！！即使腳破相了也要跟偶像合照留念！！！

喜悅>>>>>傷痛

“加油喔喔喔！”偶像對我說(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 此時我內心：哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇好啦冷靜。謝過偶像便往寄物蓬走去。因為天氣仍涼，留著外套繼續熱身拉筋，另外儘量躲在人群中取暖XD

傷口還在持續滲血，還沒開跑，紗布上已經看到血跡了。但幸好直到目前都沒有太劇烈的疼痛感。大會開幕接著怪奇熱身操接著大夥兒開始往拱門移動。

獸醫學妹們⋯⋯只有我一個大四老屁股 + 滲血的膝蓋

9.10am 叭——————————男學生和教職員開跑了。（人超多，我等等要超好多車orz）

9.15am 叭——————————終於輪到女學生出發了。但人還是好多(╯°□°）╯︵ ┻━┻

0-2K

按照原本計劃5'30' - 5'25'出發，一路努力“不好意思”的超車超車超車。出了田徑場往椰林大道奔去，儘量維持跑姿。但這時pace已經來到了5'05' - 5'00' ⋯⋯ 此時，心律警示響起嗶嗶嗶嗶嗶，一看哇超過190？！？！？！到底是怎麼一回事，明明我有熱身啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

Lesson 2: 要了解為什麼HR在開跑沒多久就飆那麼高。

目前體感很好，沒有不適感。毅然決定ignore心律警示繼續努力前進。但這個 >190的心律維持了整個 5K⋯⋯

經過椰林大道回程，看見了一隻超可愛的大聖伯納哇哇哇哇哇哇哇

黑人問號的聖伯納（pc：美言Mia XDD）

3-4K

跑到目前都沒有明顯不適感，速度維持在4'50' - 4'40'，比我預期還快，但還是我可以應付（5k以內啦，10k可能不行了）。舟山路人超多，一路zigzag超車；轉到水杉道，經過新聞所-辜振甫圖書館-計中，大U左轉經女九餐廳，接著再大U右轉經過活大。窟窿都補好了，路線還算好跑，唯獨需要一直閃躲人兒有點累zzz

最後1K

原分所一直連結到共同教室前的路道上也充滿了人類。卯足全力衝刺（跑姿有點亂），但也只拉到4'40'，有點難往上。快到田徑場時，遇到了正在照相的葉馨！帶著派大星（是紅貴賓啦XDDD），被她捕獲帥照。（還有跑姿歪掉的瞬間）

跑姿真的要努力改進⋯⋯

上半身的姿勢⋯⋯⋯⋯QQ 求指點

進了運動場繞半圈（有沒有跟名馬hen像），終於經過finish拱門。按下表，26'02'。深呼吸調整，往成績列印處走去排隊。狀態不錯。領了成績獎狀，哇，我居然幸運跑到分8

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領完成績和物品，先到醫務蓬尋求協助更換紗布和敷料。因跑步過程中拉扯，傷口再次出血，但幸好沒什麼大礙。真的是謝天謝地謝謝優秀的醫務人員協助。接下來這幾天就當作是休息日吧⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

遇到了系上的同學和老師，再來一個大合照❤️謝謝神攝手葉馨捕抓我們每一個美麗的瞬間！

選我選我！！！！

Cool down：拉筋15min（應該要拉的更透徹）（其實是忙著跟派大星合照(??)

感謝葉馨排出很棒的照片！！！

賽後檢討：

1. 前面1k，心律開始直升機飆高。推論：有可能還沒完全熱開（天氣冷，身體還沒適應）、速度飆太快。

2. 配速不穩定，時快時慢。

3. 跑姿沒辦法從頭維持到結束，跑到後面1.5k有點吃力。

4. 賽前穿長褲：保暖+保護皮膚QAQQQQQQQQ。

5. warm up和cool down要做得更確實！！！不要心急不要偷懶。

小女跑步資歷尚淺，懇請各位mentors多多指教，感恩！

照片來源：

Mia

葉馨