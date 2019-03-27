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賽事心得／統一發票盃路跑 成績與補給不能兼得！

2019-03-27 10:27運動筆記 YiTing

幾乎每年秒殺的發票盃路跑

只要100元的報名費以及相對平坦的道路

不論是想要歡樂體驗或是想測試自己的能力都是不錯的選擇

前一晚的大雨讓人不禁有點發懶

不過已經決定要在這場挑戰一下PB

還是起來準備前往會場

還好老天很給面子

到了現場之後沒有什麼雨

涼爽的天氣正是破PB的好時機

同樣的路線已經跑第三次

從第一次的89分鐘完賽到去年發票盃79分完賽

賽前給了自己均速6”15的目標

這對於這個月才開始能穩定跑10K的我是個挑戰

站在起跑線前面

有陣子沒有以成績為目標的跑賽事了

全馬都只有以完賽為目標並不求成績

簡單訂了配速策略

前兩公里用6”30的速度

中間維持目標配速

最後兩公里用6”00的速度回來

前慢後快的策略能讓我不用那麼早爆掉

起跑之後還是不小心超速了

看了錶居然在5分速

天啊這個速度是我在測5000賽才有的阿

若是用這個配速大概在折返之前就會沒有力氣了

當下立刻降速

跑了一段但還是在6”00-6”10左右

既然這樣那就乾脆整趟均速跑好了

到了準備上新生高架橋

前面幾次的經驗我都沒有辦法直接順順的跑上去

這次決定寧可降速也要不停歇的跑上去

但今天上橋的狀況比想像中好很多

即使是緩上坡也還維持在大概6”30的速度

上橋之後看到第一個水站直接略過

平常訓練大概是10K可以不用補水

尤其又是像今天這樣涼爽的好天氣

決定今天到折返前的水站都不進站

後半段再看身體狀況決定

沿路的跑靠近中間看著對面折返的道路

看著前面的菁英選手的奔馳

還有找尋跑在前面同伴的蹤影

維持著6”10左右的配速也沒那麼難過

但我依然維持的這個速度沒有加速

因為我知道接近折返附近有稍微上下的坡度

跑到了5.2K左右看到對面折返回來的同伴

突然又有點精神想盡量早點回去

經過了小幅度的上坡之後就是下橋到折返點了

看到下坡就放開了順順的跑下去

錶面顯示著5分速但身體還是覺得輕鬆

今天要挑戰PB成功有望

不過因為是折返的路線

有下就有上

爽快的下坡之後就是上坡

這個上坡之前每次遇到都直接轉換成步兵

但今天目標是降速的跑上去

下來得很開心上去就有點辛苦

不過至少都還有維持在7”00左右

撐過了上坡之後再把配速拉回來一點

但這段開始有了逆風

偏冷的空氣讓喉嚨好乾不太舒服

進了水站補了一杯水再繼續努力

到了8K看到錶顯示49分鐘

只要在12分鐘內跑到10K就又可以突破自己紀錄

稍微加快了一點點配速

到了10K是61分鐘

很開心這個月又能突破10K PB

那還剩下17分鐘

只要在這時間內完賽就可以完成今天的目標了

到了下新生高架的下坡再稍微快一點點

可以開始用6”00的速度跑了

但是回到仁愛路直線沒有多久

剛過11K腳就開始有點累了

看來這個配速這個距離還是有稍微疲倦

稍微降速回到6”15左右

就算衝不了了維持就是PB

看到終點門前最後一個紅綠燈

看看錶還有1分多一點左右就可以在75分鐘完賽

提起最後一點力氣衝了

進到終點後的大會時間剛好1小時15分

我就知道有突破自已的場地紀錄了

雖然剛回到終點有點乾嘔的狀況

看來還是有點太衝了

還好喝了點水之後就好很多了

領了獎牌跟完賽證明立馬跟朋友說好消息

這段路線我都拿來當作半馬成績的參考

看來今年想要突破一下自己的半馬成績也有希望了

回來終點跟其他的朋友聊天才發現補給真是豐富

除了基本的水運動飲料跟水果之外

還有壽司薯餅滷味炒麵烤雞雞翅豬腳雞柳等等

天啊我一樣都沒有吃到

今天為了挑戰一下自己減少很多進水站的時間

不過沒有關係有完成一項目標也很開心了

這場的CP值越來越高了

今年跟總統府百年活動結合有完賽獎牌之外

就連補給也一併升級了

周邊捐發票換好禮的活動也不錯

只可惜還是沒有那個抽獎運抽到禮物

分享

這種賽事真的很適合拿來測試一下自己

或是跟朋友一起歡樂玩賽也很棒

大會時間1:19:56→1:15:01

個人時間1:19:40→1:14:36

10K PB 1:02:28→1:01:12

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