賽事心得／熊本馬拉松 跑者必體驗的7大理由

2019-03-27 11:32 運動筆記 kikkoman



寫在最前面，如果你喜歡熊本熊勝過於跑步，那麼下面寫的原因你都可以直接跳過，直接報名熊本馬拉松就對了！因為從你踏進熊本市的那刻開始，一直到從熊本機場搭機離開，到處都有無數的熊本熊在跟你打招呼～喜歡熊本熊的跑者，你還有什麼理由不參加？

但如果比起熊本熊，你更熱愛跑步的話，以下就是幾個你絕對不能錯過熊本馬拉松的原因：

給挑戰PB的跑者

一、平緩且全封閉的賽道

想要破PB，賽道絕對是第二重要的因素！(該不會還有人要問最重要的因素是什麼？當然是你自己啊～)

熊本馬拉松的平緩賽道，絕對是破PB的一大助力～雖然賽道路線中會經過幾座橋，還有抵達熊本城終點之前的上坡，但實際跑過之後，其實並沒有傳說中的那麼嚇人。可能是台灣的賽道上上下下習慣了，覺得熊本馬拉松只是小菜一碟而已吧～(被踹飛)

加上熊本馬拉松的賽道為全封閉的狀態，兩側不會有虎視眈眈、隨時等著穿越賽道的汽機車跟行人，可以把精神全部放在維持跑姿跟速度上，破PB絕對不成問題！

根據大會發表的結果，本次賽事共有204位跑者的成績是SUB 3，其中有2位是女跑者，有這麼多高手一起出賽激發鬥志，SUB 3也不是不可能的！

賽道路線：官網 https://www.kumamotojyo-marathon.jp/course.php

成績結果：官網 https://www.kumamotojyo-marathon.jp/results.php)

二、適合跑步的天氣

天氣涼爽加上有點太陽，是最適合跑步的天氣了～熊本馬拉松是在二月舉行，氣溫大概落在攝氏10度以下，乍聽之下好像很冷，實際上大概只有起跑前在等待出發時會覺得冷；一旦出發之後，身體熱了起來加上冬陽的照射，是非常舒服的狀態。

起跑之前大部分的跑者們會穿著雨衣或風衣保暖，出發之後就看到大家陸續把雨衣脫下，很有秩序地交給賽道旁的工作人員，賽道上完全沒有任何一件雨衣是丟在地上，不用害怕會被絆倒或需要閃躲。

但在這裡還是要佩服一下日本的跑者，我想應該是日本氣溫比較低，跑者已經習慣這樣的溫度了，起跑前還是有很勇猛的跑者，只穿著背心、短袖跟短褲等著出發，看了連我都覺得冷啊～反觀我因為賽前就已經感冒了，穿了兩件短袖搭配風衣，還戴上了手套。畢竟如果手凍僵了，拿不起豐盛的補給不就虧大了嗎？(真心覺得我就是來吃東西的～)

左圖：等待起跑的跑者們；右圖：不怕冷的跑者；圖片來源：作者自行拍攝

三、熊本市內外交通方便

從台灣到熊本其實沒有想像中的遠，交通也不算太複雜。如果你要從台灣北部出發的話，先坐飛機到福岡機場，之後搭乘高速巴士，2小時內就可以到達熊本交通中心；如果是從台灣南部出發，高雄有直飛阿蘇熊本機場的航班，再從阿蘇熊本機場坐巴士到熊本交通中心更只需要50分鐘左右。

下車抵達熊本交通中心後，旁邊就是跑者報到處跟EXPO。報到之後，走路10分鐘的範圍內就有很多飯店可供選擇，根本不用擔心賽前得要走到腳酸影響到比賽表現，是不是一整個超方便？而且起跑點就在熊本市中心，從飯店出發走到起跑點只要幾分鐘，還可以在溫暖的被窩多躺一下～(懶人病發作中)

比賽終點則是在熊本城，除了有美麗的古蹟可以欣賞外，距離起跑點大概也只需走路15分鐘內，馬上就可以回到飯店洗澡休息，SUB 3的人還可以趕上吃午餐時間呢～

給娛樂型的跑者

一、豐富的補給吃到飽

在台灣參加比賽，能吃到多少補給有時候是需要看運氣的；如果參賽者多一點，加上自己跑得不夠快(對就是我)，到達補給站的時候可能只剩下水跟一堆空盒迎接…

但熊本馬拉松的補給，一看就知道是依照跑者需求去準備的，除了跑步過程當中需要的水、運動飲料、鹽錠及BCAA之外，其他的補給品還有：

飯糰：白米飯糰沒有包內餡，有淡淡的鹹味但我分不出是鹽還是我的汗水(笑)。份量有點大，吃完了我差點跑不動～

黑糖、黑糖口味小點心：黑糖的甜味很濃郁，吃完之後伸手進口袋要拿小點心出來吃才發現已經噴掉了，還好後面有更多好料！

北海道小蛋糕：是用蒸的，口感很綿密，好吃到就算是拿來當回台灣要送人的伴手禮都不為過唷～

熊本熊餅乾：超可愛！有好幾種顏色、不同的口味，可惜這個是在終點前最後一個補給站，我已經吃飽了所以只吃了一塊巧克力口味的～

太平燕：這是一道熊本有名的美食，有點像是台灣的寬冬粉，搭配熬煮過的湯頭，在賽道上可以吃到鹹的東西真是太幸福了～但因為是用紙杯裝成一口的份量，我乾杯之後才想起還沒拍照…

鹿兒島草莓：這一定要特別稱讚一下！照片中的草莓看起來沒有很大顆，因為大顆的我一開始就吃掉了(笑)！第一次出現草莓的補給站，排在我前面的是一位日本的女跑者，她拿了草莓放進嘴裡之後，大聲的用日文說了一句「好好吃！」，兩旁的跑者也拼命點頭附和～

以上的這些補給除了美味之外，重點是主辦單位準備的量真的很多很多～完全不怕你吃！我算是跑在比較後段的跑者群裡面，也沒有任何一樣補給是快要見底的，一旁的工作人員還很熱情的說盡量吃還有很多，我差點以為我參加的是大胃王比賽…

豐富又多樣化的補給；圖片來源：作者自行拍攝

二、熱情的加油團

像熊本馬拉松、高雄馬拉松或台北馬拉松這種城市馬，當地民眾的支持是賽事成功與否的關鍵。

去年年底參加了台北馬拉松，主辦單位封閉了仁愛路這些主要幹道作為賽道，在經過這些路段時，旁邊負責交通管制的警察及工作人員，都在跟一旁的汽機車與行人說不能通過，甚至有些人破口大罵還要硬闖進賽道。

然而這些畫面在熊本馬拉松完全看不到，兩邊的民眾從起跑點開始一直綿延到終點熊本城，差別只是很多人跟非常多人的差距(笑)。這麼多人不是在抱怨賽事帶來的不便，而全都是在幫跑者加油的。熱情的民眾除了提供飲料食物等私人補給之外，還帶來各式各樣充滿日式風情的表演，包含太鼓、日本舞及樂器演奏等等。另外賽道兩旁還有各種裝飾，像是我看到賽道旁的田裡，有整片的稻草人加油團(這超妙，加油一整天都不會累～)，整排樹上綁了大型鯉魚旗，看得出來主辦單位與當地民眾投注了多少心力在這場賽事上。

以上這些成果，當然不是一夕之間就可以變出來的，這都是主辦單位在規劃籌備階段，跟賽道旁的住戶商家『挨家挨戶』拜訪溝通，才能換得大家的通力合作，一起成就這樣一場高水準的城市馬拉松。

有件事情一定要提一下，在賽道大約12公里處，有一個當地居民的加油團，用著大型喇叭播放著YMCA的歌曲(日本人好像很喜歡這首歌，我每次去日本都有機會聽到)。我跑到喇叭旁的時候，正好唱到副歌的部分，當音樂播放著『Y～M～C～A～』時，我前面大約幾十名的跑者，不約而同的一起用比出YMCA的手勢！那瞬間看了真的很感動，覺得跑馬拉松雖然是自己的事情，但跑者們彼此都是心意相通的！

上排：賽道兩旁的裝飾；下排：舞蹈及音樂表演；圖片來源：作者自行拍攝

三、配速員、救護跑者與AED

配速員跟救護跑者在台灣也不算少見，就連AED都有跑者背著跑了(感謝這些跑者的辛勞～)，那麼熊本馬拉松又有什麼不一樣的地方呢？

除了配速員跟救護跑者之外，主辦單位還安排了騎自行車的工作人員，一人攜帶一台AED並配備無線電，兩人一組安排在賽道上，隨時準備因應緊急狀況。這點雖然跟台灣賽道上的機巡很像，但熊本馬拉松的AED工作人員真的很多很多，密集程度是我目前看過最厲害的賽事了！畢竟跑馬拉松還是有一定的風險，請各位跑者還是量力而為，這些準備的救護措施最好還是別用到，但萬一意外真的發生了，完善的救護措施會盡量讓傷害降到最低。別忘了，比賽年年都有，只有維持健康的身體，才能持續參加比賽～

左圖：醫護鐵人與救護跑者合照；右圖：配速員；圖片來源：作者自行拍攝

四、好逛好買好方便

千里迢迢坐飛機到日本了，如果沒去著名景點走走、體驗一下日本文化是不是很可惜？帶著那麼大的行李箱，不犒賞一下自己、買點東西裝到滿是不是很浪費空間？熊本市為縣廳的所在地，也是九州的第三大城市，熱鬧的程度自然不在話下。除了熊本城(因2016年地震，部分區域封閉修復中)、健軍神社、水前寺成趣園、夏目漱石故居、加藤神社等充滿日式文化風情的景點之外，喜歡購物的人也絕對不會失望。上、下通購物街裡有很多美食餐廳與商店，當然也有台灣遊客最愛去的藥妝店、驚安的殿堂唐吉訶德，加上起跑點旁的鶴屋百貨公司(熊本熊部長辦公室就在這裡～)，逛完景點吃飽飯後，買點東西回旅館剛好當做重量訓練是不是很適合？馬上寫進訓練計畫裡！

幕後花絮

這次有機會參加熊本馬拉松，是因為熊本市與高雄市自2017年起締結為姊妹市，因此我所屬的醫護鐵人受到邀請參加賽事以及前一天的前夜祭。前夜祭中，除了可以近距離看到熊本熊、熊本城吉祥物ひごまる與熊本城おもてなし武將隊完整的舞蹈表演並合照外，還有藝人石川さゆり(演歌歌手)、田中美久(HKT48)與安田美沙子(女演員)出席，並有運動員宣誓等儀式。雖然除了熊本熊之外我全都不認識(汗)，但透過吉祥物的賣力表演與其他儀式，可以看得出主辦單位的用心，希望把賽事辦到最好，並推廣到各地。尤其是安田美沙子上台時，舞台前方擠的水洩不通，就連她隔天比賽時在賽道上一直有人跟她打招呼，她也很有禮貌的一一回禮，真的不得不佩服她～

另外，還有個重量級巨星也參加了前夜祭～當天有位身穿埼玉県運動服的人，所到之處都有人跟他打招呼。仔細一看，竟然是2018年波士頓馬拉松男子組冠軍川內優輝！大會也特別介紹他，是非常支持熊本馬拉松的跑者，參加過多次比賽，今年也參加了30公里組的比賽。我也瞬間轉換成追星模式，擠到旁邊跟他說明我是台灣來的跑者想跟他合照，他回覆說可以，也表示他還記得台灣，畢竟他的頭銜裡也包含了2018萬金石馬拉松男子組冠軍！他很客氣的握著我的手與我合照，瞬間覺得隔天的比賽充滿力氣，一定可以大破PB！(事實證明沿路吃到飽當然是不可能破PB的…)

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臉大到無法用自拍方式合照的熊本熊；圖片來源：作者及友人協助拍攝

前夜祭表演；圖片來源：作者自行拍攝

左圖：醫護鐵人；右圖：與偶像川內優輝合照；圖片來源：友人協助拍攝

結語與感謝

很高興可以參加這次的熊本馬拉松，在這裡要特別感謝熊本市國際課的原田彰子小姐與翻譯邱桂芬小姐，在這幾天的高規格接待與協助；也很感謝一同參加這場比賽的醫護鐵人伙伴，大家同心協力一起完成比賽。更要謝謝所有醫護鐵人，有了大家在賽道上的無私付出，我們未來才會有更多舞台繼續發光發熱！

熊本馬拉松真的是個非常棒的賽事，沒來參加過的跑者，一定要把握機會來一次，體驗熊本的風情與平易近人的馬拉松賽事；已經參加過的跑者，也一定要再來一趟，畢竟號稱全日本最多人的加油團不是假的，跑的過程中累在身體，卻暖在心裡！

感謝一路走來支持醫護鐵人的朋友及合作夥伴們#撒隆巴斯、#ORBEA 、#GARMIN、#ZOOT三鐵衣、#ROTOR、#IRONMAN、#ZIV専業型運動太陽眼鏡、#諾壯BCAA 、＃日光巴黎、#鐵人工廠、#GoHiking 戶外休閒 領導品牌、 #布蕾絲優格、#Compresssport壓縮系列、#POWERMAX給力貼 、 #MAXXIS、 #OGIO背包、#FlipBelt路跑腰包、#HASUS哈卡鞋業、#Spenco、#SALMING、#BLUESEVENTY 、#277自轉車、 #澳摩油、#Odlo機能休閒服飾 、 #RESTUBE水上救生系列、#gohiking、#injinji印金足五趾襪、#活動咖、＃277自轉車高雄店、#Controltech自行車休息把、#醫護鐵人鹽礦物錠、#醫護鐵人能量核糖 、#SH+自行車帽、#ZIPP、 #EZNIPPON日本通、#運動筆記http://si.piee.pw/GZAQ5A. 醫護鐵人官方網站及新聞報導https://www.ironmedic.biz/B. 醫護鐵人部落格http://pianopub.pixnet.net/blogC. 醫護鐵人fb粉絲團https://www.facebook.com/ironmedicteam/D. 醫護鐵人封閉性fb社團https://www.facebook.com/groups/1559554854338626/E. 醫護鐵人蝦皮賣場https://shopee.tw/ironmedicF. 醫鐵鐵人公司官方LINELINE id: @wrz2678xG.醫護鐵人運動筆記專欄https://goo.gl/gGw6e1