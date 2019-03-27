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賽事心得／風雨無阻按表操課 首爾馬達成BQ了！

2019-03-27 10:24運動筆記 陳彥捷

我曾是體重超過100公斤的胖子。

大多數上班族開始接觸跑步的理由都是為了減肥，我也不例外，尤其是去五分埔買衣服被店員告知本店專賣韓版衣服可能不適合我穿之後，我更立志要減肥成功!

少吃多運動是流傳已久的瘦身法門，所以每天下班之後就會到國父紀念館夜跑，一開始3公里只能跑1/3走2/3，然後進步到天天都能慢跑個5公里，最後報名當年(2013)富邦台北馬拉松9公里組賽事，完賽時間1小時15分。

少吃多運動的準則有讓我的體重慢慢減下來，但當時沒有任何跑步應該要了解的知識只會傻傻地跑，所以破百的體重跑步練習讓我膝蓋受傷休息了半年，然後接著報2014的富邦台北馬拉松半馬也是我的初半馬，完賽成績2小時36分。隔年買了單車騎了一整年只偶爾跑步，年末又報名富邦台北馬拉松半馬，完賽成績2小時17分，但又受傷休息了4個月!!

2016年4月，表妹介紹我加入耕跑團，從此我才知道原來跑步是一門科學，輕鬆跑、間歇跑、配速跑、長距離慢跑、漸速跑，每一種訓練各有不同的訓練成效。加入跑團每周固定時間的訓練讓我了解原來我真的喜歡跑步，而且也發現有很多同樣喜愛跑步的夥伴!

跑團每周固定的團練我幾乎都不會缺席，跑步的能力也隨之慢慢提升起來，於是報名並幸運抽中日本大阪馬拉松當作人生第一場馬拉松也是第一場海外馬，最後初馬就Sub4完賽成績3小時57分。

初馬Sub4是一件很值得開心的回憶，心中也有點小得意，但也因為得意忘形想要更進步沒有做好規劃亂亂跑，於是當年度台北馬拉松拉傷退賽，2017一月sundown馬407、二月渣打馬357、三月萬金石馬347、十一月田中馬406、十二月澳門馬453、十二月台北馬528。

2017是一個亂亂跑的一年但也是那一年我才知道什麼是波士頓馬拉松也知道什麼是BQ(Boston Qualify)，於是開始研究如何讓自己跑得更快更好，在網路收集不少訓練心得與課表，最後決定採用不少跑友都有使用訓練的漢森課表來當作挑戰330的課表，2018三月的首爾瑪就是驗收賽事，最後成績3小時29分。

成功挑戰Sub330讓我信心大增也讓我更相信要完成一場挑戰按表操課不能少，於是2018七月再次開始漢森18周課表。當時我的BQ時間是315我也是依照這個目標來訓練，結果九月重新公告BQ時間門檻調高5分鐘為310，後半段訓練目標與強度不得已也隨之增加，最後台北馬拉松完賽成績3小時12分，大破PB17分鐘，但我沒有很高興，因為BQ差了2分鐘!!

雖然差了2分鐘心中難免有點沮喪但進步17分鐘還是證明了按表操課真的很有用，加上之前之前分享首爾馬的經驗不少跑友都很喜歡，於是大家決定成團參加2019的首爾馬拉松!!!

決戰首爾馬!!

台北馬休息兩周之後馬上接著開始13周的課表，每天風雨無阻就是希望能夠順利一舉達成BQ。訓練得很順利課表完成率接近百分百，但旅行社幫忙報名卻出現錯誤讓我的出發區域從希望的A區變成最後出發的E區，直到出發韓國的前一天我都還寄信給大會試著要求更改區域但沒有得到好的回應。

原本打算偷渡到A區起跑，睡前一樣被分到E區的同團團長海膽大(首爾馬Sub256)告知如果跨區跑可能會沒有成績，我們討論之後決定乖乖地從E區出發，但這也是惡夢的開始!

去年首爾馬我從A區出發覺得首爾馬真的是一個很好跑的賽事，但今年從E區出發路線一樣平坦但好跑程度簡直從天堂掉到地獄!!有2萬1千人參加首爾馬，總共分五個區域出發，每五分鐘放行一個區域，我起跑的時候已經8:25分前面已經有1萬6千多人，30K之前我不斷地閃人、急停、加速，鑽人牆漏洞，加上等了25分鐘才出發身體有點冷卻，跑完10K右腳就出現肌肉緊繃的狀況，最慘的是補給水站雖然很長但原地停下拿水的人更多全程喝水非常困難，於是原先訂下前半馬速度425後半馬速度420策略無法有效執行，只能盡量全程保持不掉速。最後下了蠶室大橋剩下兩公里看了看手錶2’57”心中終於篤定了下來，跑進體育館後看著在三百公尺就能抵達的終點，立馬拿出跑間歇的速度抬腿衝出去，跑進終點回頭看了一下成績並向賽道鞠躬道謝時心中沒有任何激動，直到看到已跑回來的海膽大(Sub256)兩人相擁互賀恭喜的時候，心情才激動了起來眼眶也跟著泛紅，我真的成功了!!!回想我剛剛看到拱門上的成績，完賽時間…

3小時08分!!!!

我達成BQ了，我跑兩輪了31周課表，風雨無阻按表操課，我終於有機會能去一探素人馬拉松的殿堂波士頓馬拉松的風采了!!!!!!!

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田中馬萬金石

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