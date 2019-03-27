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賽事心得／萬金石馬拉松 35K後抽起來的是妳的無能為力

2019-03-27 11:01運動筆記 李小龍

妳跑了什麼 (圖片來源｜運動筆記-安格斯)

萬金後的這整整個禮拜，跑步的畫面還停在萬金，好吧，也許剛結束上半年的全馬賽事，沉澱來的特別沉，想的不是推進多少的喜悅，是回顧這兩年多來跑了什麼，到底在跑什麼。

時候到了嗎？

 

說好，這是一篇「胡亂練」的心得記事文，單純紀錄這次萬金石馬拉松的前後，沒有課表、沒有週期訓練，純紀錄現在隨心所欲，也回想過去的跑故事日記。

跟萬金很有緣，連續三年，抽到萬金石馬拉松門票，彷彿命中註定，如此幸運就我所有。

還想起第四馬金門馬才在前一個月完成，緊接著萬金石來了，如同2017那年的節奏，如出一徹。

可就這樣一個如出一徹，讓我誤了一些事。想起2017那年，從初馬到第二馬只相隔一個多月，用盡全力是進步將近40分，是讓我信了：「把金門馬當作萬金石墊腳石賽前場，好像可行。」

可人生過得充滿變化，難料過年假期去了趟雲嘉大尖石山，一下子拉高強度是傷了脛前肌，把痛點就此埋葬腳底上踩著走，跑完金門馬後的那個晚上，痛點浮出檯面硬是回來臺灣先打了一針局部針，在那之後休了足足兩週，萬金倒數兩週前，每天是過著失心又擔憂的日子，抓著好朋友就丟心情包：「不知為什麼，這次就是很緊張，我覺得辦法完成萬金…」「金門和萬金哪個比較難？」「我覺得這次肌力很不行…」記得那陣子還是台北瘋狂下雨的時候，特地去健身房跑跑步機維持跑感，在機台上跑著跑著，便也不由得回想起17年萬金，忍不住紅了眼眶，比起金門馬賽前的輕鬆快活，真的是兩種心情。

萬金石EXPO領到物資，心中的念想更是慌亂。

就一路慌到賽前一刻

朋友說：「應該不會下雨吧！下雨也挺阿雜的」

聽到這句，原先緊繃的心情，瞬間釋放了不少，還轉念放了一口氣，更脫口說出：「下了也無妨，更刺激。挑戰更大而已」也許是突然懂得，該來的會來，而我是跑故事的，緊張忐忑本是不該發生在我身上，我是該信任我所選的賽道，不論天氣多揣難易，還是有值得跑下去的理由。

賽前一天，整天蹲處在家裡，休的是腿，沉著是心。也早早晚上七八點便準備就寢，該是我第一次賽事這麼早入睡，也是我第一場認真在賽前一周，看了官方提供的路線賽道影片，影片16分又10秒從頭看到尾，沒有無聊不耐，也沒有偷偷快轉，專注地盯著影片上賽道的周邊景物，想像自己就跑在這影片上頭，腦海盤旋著：那天右手邊是⋯⋯左手邊長這樣⋯⋯直到賽前一晚整理裝備時，再看一次影片，搭配路線圖再做一次意象訓練。

資料來源：截圖自萬金石馬拉松Youtube頻道分享

萬金石必備的裝備，泳衣是必須的！

上個月的金門馬，補給失策到後面翻了經典白眼在跑步，這次特地賽前意象模擬，把能量包排排站，一吆一洞分配好哪個里程吃哪包，配哪處補水站使用，將先前金門馬每一公里跑步紀錄翻出來，依依再審視一次，設想跑到哪公里是我的撞牆，哪裡之前就需先吞救命丹，有計畫是比沒策略好上那麼一些些吧，我想。

按照水站排排站的能量補給品…算一算還真的吃了不少錢XD

曾有朋友問說：「像妳這麼不愛跑步，為什麼還要跑全馬？」

比起說是跑全馬，我比較喜歡跑賽道，或者我是比較懷念，在痛苦當下「熬過」的那個自己。跑全馬和跑半馬是完全不同，困難任務的 #拆解 #轉念 就是跑長程要有的能力。

像是跑全馬，我不擅長跑長距離，啊…雖然短距離也不太行，長的覺得折磨、也挺沒耐心的，尤其超愛在路上睡覺（跑太慢、太無聊），但每次起跑前，我都會把一段42拆成兩大部分，剛開始跑得時候只看前半馬，在這半馬裡面，我還繼續拆成四個5公里，到了集滿第三個5公里，感覺有點來了的時候，我會再把最後一個5公里，再拆成水站距離，通常水站間的距離是2-3K不等，等到集滿一個半馬後，在進入下一個半馬前。

重新全部歸零。 

可能砍掉再來，也是全馬的迷人之處。

賽事當日

那天起了兩點半的大早，趕著搭上接駁車，就在前往接駁點時，台北硬生生下了大雨，本以為是毛毛細雨直接穿著跑鞋是也無妨，不料忽然之間雨勢痛哭涕淋，下了下來，接連金山區也開始回報下雨了，心裡是開始碎念起昨晚說無妨的人就是我！誰跟我無妨啊！！！

索性到了會場後雨勢做小，起跑更是無礙，天氣涼爽稍微陰冷，沒有下雨已是萬幸。

以跑者而言，很喜歡這次的萬金石—銀標賽事，雨備完善、流動廁所坐落多處且算是乾淨、邀請熱心跑團擔任重責的志工、起跑規劃、補給站各桌牌標示清楚、大會為選手準備的熱食、補給站被有能量包、賽前提供路線模擬等等等，可圈可點的地方很多，如今邊寫心得邊回味著。

開跑前戲 (圖片來源｜運動筆記)

2019萬金石馬拉松起跑壯觀畫面 (圖片來源｜運動筆記)

開跑鳴槍後，腳上掃出第一次晶片聲響前，抬頭一望是過了整整03:10，被分化到D區的我已是全馬組別，最後一區出發，深感大會分區做得特別貼心，為前面菁英的選手保留多一點的呼吸空間，也是挺好的。

沒有幾百公尺後便是進入暖氣隧道，全組全馬人員一起在隧道內熱身暖跑，一出隧道口便有跑者疾呼：「誰偷開了冷氣！」XDDD 特別可愛，可能群起太激動，前5K心率跑得特別不穩，速度沒有特別快，但心的雀躍止不住一個勁字。

一路來到第7公里獅頭山上，按照前一晚配給能量，孩子該進食囉，卻反被能量包嗆著咳了三聲四下，停了好幾下，暗自碎嘴自己的愚鈍，反省到了16、17K出了大太陽關，心裡才想著：「會不會要體現傳說中18年的天氣，就地烤起來了呢？」又一所幸過了折返，後段天陰了起來，風飄了過來，能跟哪個有緣人一起跑，就一起跑！

回程逆得狠，也膩的很。  (圖片來源｜運動筆記-張廖君旭)

後段部分里程謝謝這位帥妹跑在附近 (圖片來源｜運動筆記)

明育也說：維持住就可以了。(圖片來源｜明育貢獻 明育彩蛋哈哈)

32.5K還抓到隆哥，比了「一套」相認手勢，好嗨心。(圖片來源｜開心果隆哥)

嘴巴倒也是沒停過的補好補滿，準備迎接穩穩地後程。(圖片來源｜開心果隆哥)

穩過以往所有撞牆點，來到最後10K路。(圖片來源｜尋寶網-高捷)

跑得都是時候 (圖片來源｜微笑客棧-堅哥)

笑得也是時候 (圖片來源｜尋寶網-春天)

於是，馬拉松的美好…

就是在信誓旦旦這刻真正開始。

35K左膝上股四頭肌抽了，再跨個幾步路，明明平時像分家兄弟遠的右膝上股四頭肌，這次滿有靈犀，像連環作用似的，左右接連抽動起來，我一低頭看到的是股四頭肌群兄弟們在共舞呀～～還停不下來呢～～

於是我的「人生悲歌」

也在我內心默默唱起……無限單曲循環……蕩氣迴腸……

35K過後可比一世紀 (圖片來源｜萬金石APP照片下載)

抽起的那刻，斷然放棄任何配速，只願雙腿不要抽起停擺地降速跑著獅頭山，好不容易用極緩慢速度，跑過山頭，本應該是我擅長的下坡，跑得可比上坡還要驚心膽跳，就那麼好幾霎那，小腿跟腳掌也差點一起歌舞起來。

熬過了雀躍地股四頭肌誠實的跳動，一關還有一關熬，等著我的是舊傷脛前肌開始痛了，連百萬海景也無心欣賞，快讓我回終點！

40K的百萬海景，一心只想回終點。(圖片來源：運動筆記-汪汪)

沒有目標、沒有低標，至少還有PB可以追。

雖是這樣說，可在萬金那天過35K後，我沒一刻有勇氣看手錶一眼，光是瞧見股四頭肌抽動的樣子，真不曉得下一步會是怎麼樣。

腿是抽了，腦子可沒壞。

記得上個月萬金石那張翻白眼照片的自己，特別提醒自己整路上的表情管理，務必到位，保留一些顏面。

＞＞ 回顧 2019金門馬《還願了！2019金門馬拉松破PB，惦記金門跑旅》

2019金門馬最後一公里，洪荒之力了。 (圖片來源｜運動筆記)

謝謝今年賽道上活力的志工，還有首次享受單一賽事近百張照片的萬金石各台攝影師，精美拍攝，再留影許多美好回憶，謝謝！

(圖片來源｜Show Houng)

抽的我心亂如麻，嘴裡只能笑著說好。(圖片來源｜運動標籤-雨果)

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看的出來這時還在抽XDDD (圖片來源｜運動標籤-Ducan)

過了這個隧道就到了！ (圖片來源：運動筆記-鄭宏洋)

終點前隧道口，去程進隧道猶如入暖氣房，出隧道如開冷氣跑。(圖片來源：運動筆記-詹偉業)

安格斯250M終點前120萬值連拍，啊…還沒匯款XDDD (圖片來源｜運動筆記-安格斯)

這回，仗。

真的打的不好，

很明顯其實所有的澎湃都只在說明一件事：練不夠。

2017 金門馬拉松 05:57:43 初馬

2017 萬金石馬拉松 05:18:16

2018 金門馬拉松 DNF

2018 萬金石馬拉松 臨時出國

2018 雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松 04:57:37

2019 金門馬拉松 04:53:52

2019 萬金石馬拉松 04:53:40 PB

看得出來最新的PB拿的有點心虛(一步之遠/一步渺小)，但也是我目前的實力，無話可說。

結束萬金的隔天晚上，忍不住和賽前一晚好心提醒我萬金氣候的朋友懺悔道：「那天跑其實前面，跑的有點貪心…」這路上充滿光明燈：「每次的路跑都會有不同的獲得，這才是重要的」。  好！

每回考試後帶來的意義都不太相同，下回最該做的不只練習，還有模擬考題要做，這次先做好考試檢討。

賽後記

萬金泡溫泉，事後是也做罷了，希望下一次來萬金能把泳衣派上用場！

萬金石馬拉松

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