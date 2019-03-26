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賽事心得／萬金石馬拉松 怎能進步18分鐘！

2019-03-26 09:54運動筆記 ※披薩妞※

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2019新北市萬金石馬拉松42公里#第18馬#完賽時間：03:38:44

阿薩當初為了波士頓馬拉松的門票，下足苦功之外，也報名年初北部多場認證賽事：1月19日台北渣打馬、3月10日台北國道馬、3月17日新北萬金石馬，讓自己機會多一些。然而很多人訝異納悶的問阿薩為何要國道接連萬金石週週馬呢？因為報名需抽籤的萬金石馬拉松，中籤後“限時繳費”，讓我立馬繳了錢，結果隔兩天台北國道馬的簡章公佈了，心中猶豫毛盾有點後悔，百感交集的心情，不知道要不要報名才隔一星期的台北國道馬，國道一路幾乎平順，偶爾緩上坡，如果再加上好天氣，是非常好破pb的賽道，但已我的實力很難週週馬跑的好，所以必須放掉一場，理所當然一定是最後上場的萬金石要輕鬆跑玩賽。結果日子將近，果然不枉費苦心，台北渣打馬已經達成波士頓馬拉松的資格，照理來說目標達成往後的比賽應該可以軟爛才對，但阿薩就是無法完全鬆懈下來，一月台北渣打馬比賽完，休了半個月，二月又開始精實，希望自己不要退步太多，直到三月初連日雨季才開始養精蓄銳一星期，迎接即將到來的台北國道馬，可惜心有餘力不足，人生全馬最早撞牆期的一次，主因不是腳受傷，而是用平常練習的均速，才跑17公里就莫名的胸悶、很喘，導致後面跑的不理想，信心嚴重受到打擊，覺得自己差不多要退出跑步圈了。

好的，先不管萬金石要不要認真要不要輕鬆要不要轉讓，想要吃完它，都必需腳況是好的狀態，才不會受傷。所以這一星期很關鍵，首先要全休跑讓自己腳覺得沒有痠感，愛跑的我強迫自己休息三天完全不準跑，腳況好了很多，而只跑一天5分速12公里維持跑感，但跑起來跟以往的均速4:40一樣喘，可能是休太久還沒完全恢復，所以萬金石的完賽策略可能要保守一點。當天先用4:45-5:00跑個10公里看狀況  ，狀況好繼續維持到底，狀況差就隨時放掉，不讓自己受傷輕鬆跑玩。

鈴~鈴~（半夜2:30鬧鐘響），賴床幾分鐘後睡眼惺忪起來梳妝準備。這次一如往常賽前失眠，大概只咪了一小時多吧（暈）。清晨約4:00外面下著小雨，阿薩準備好便和跑友集合一同去會場。抵達會場5點多依然飄著濕冷的雨。賽事熱門，參加者眾多，找車位找到2公里之外，於是停好車便熱身走2公里去會場，寄物、排廁所、起跑點集合後，雨終於停了，氣候感覺不錯，對阿薩來說又是好跑步的溫度。阿薩被安排在A區，環顧四週看起來都是馬場高手，放眼前方是一群菁英，各各都是狠角色，只有阿薩看起來比較溫和，因為被工作人員懷疑我不是A區的人，以為我是偷溜到A區，一直仔細盯著我的號碼布看（=.=|||）。連配速列車只有3:00，這是什麼世界，還沒起跑我就先嚇到縮了一半。後來冷靜思考，反正起跑後不到幾百公尺這些高手即將一個個在前方消失，我傾聽自己身體的節奏、找尋適合的配速。

一路上平路用4:50-緩上坡5:00初來配速，偶爾邊跑邊看海景，懷念我的愛犬「兵弟」葬在此萬里大海當天使，心情放鬆，觀察周遭的跑者，完全不在乎名，體驗一下連週馬的身體狀態，用這樣的配速跑長距離能撐多久。然而不知為何連週馬後的第七天跑感還能那麼好，或許是我把此比賽當長距離練習而不是比賽，如有狀況隨時放掉，心情比較放鬆，再加上氣溫剛好，不冷不熱，上半程跑起來還蠻愉悅。我這次的速度剛好是330配速，330列車三大群剛好都在我前後附近。21公里折返漸漸有感緩上坡，雖然是緩緩的上，對阿薩來說還是挺喘的，開始有點不輕鬆。跑到23公里遇到列車裡的#HsiuMing 哥，招呼聊天幾句，反程緩上坡又逆風孤軍奮戰太辛苦，某大哥很好心要我躲在車長身後，而阿薩喘呼呼的說:「很喘…盡量跟。」但心有餘而力不足，是車太快還是阿薩慢？怎麼列車越來越遠（囧），連末班330列車也從身邊開走，阿薩的罩門就是上上上坡坡坡，太喘降速調呼吸，只能目送他們，返程緩上特別多，撐到34公里明顯撞牆期來找阿薩，每遇到一次上坡就低鳴想哭，但任憑雙腳有多麼沉重、呼吸有多麼喘，即使速度慢但千萬不能用走的，一走就毀前程，35公里被迫降速到5:30附近，接著37公里慢到6分速，返程猶如山路全馬般的煎熬厭世。後來遇到超馬神人#張小毅 哥，謝謝他後段里程降速，撿起已經崩潰、眼角偷拭淚的阿薩，小毅哥沿途一直跟我聊天，雖然我喘的話不多聽居多，讓我轉移痛苦的注意力，對我加油鼓勵，實在是深深感謝。終於再次熬到漫長的隧道，呼~熬過了隧道將要解脫，最後03:38:44完賽。守住每年全馬免抽籤的資格，但明年想不想再報名，真的很猶豫很難說！（哈）

整體來講原本該認真的台北國道馬，狀況差到不如預期3:57:14，反而是連週後的萬金石狀況較穩3:38:44，雖然不是最佳成績，但連週馬能進步18分鐘，已經很知足滿意，完全出乎阿薩的意料！每場全馬後面會掉速是一定的，阿薩能欣然接受，代表自己努力不夠，但要如何將掉速這問題降低，是必須要精盡練習一項課題！

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

★謝謝賽道上為阿薩加油的您們。★謝謝賽道上為阿薩留下回憶的攝影大師們。★謝謝賽後幫阿薩照料恢復元氣的您們。★不管賽事成績如何，對每場認真努力的自己將有感動有收穫，才能留下精彩甜美的回憶。 

萬金石馬拉松天使

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