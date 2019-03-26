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賽事心得／統一發票盃路跑 CP值爆表

2019-03-26 09:50運動筆記 Odie Huang

報名費只要100元的統一發票盃一直是秒殺賽事，今年台北場不僅配合總統府百年紀念活動，並將活動日期由11月提前至3月，該有的道路管制、晶片計時、賽道補給不會少，還新增了以前沒有的完賽獎牌跟好康完賽禮，真的是CP值破表的一場路跑。

四點多出門，還下著不小的雨，到了會場只能先到舞台區躲雨，反正只有十多公里，心想就算穿雨衣跑應該也沒差。上完廁所，穿上雨衣，寄好衣保袋後就開始熱身，還遇到偶像陳宇璿選手，跟她打招呼合照，還給她看一年半前SEIKO盃跟她的合照，互道加油後繼續熱身準備。

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踏上起跑區準備起跑，主持人繼續帶動氣氛，直到鳴槍時間前十分鐘左右，雨完全停了，考慮了一下，心想才一個多小時，決定脫掉雨衣起跑。六點準時鳴槍，本來只想六分速到底就好，但一出發就被帶起了速度，好吧！只要不到心率第五區就這樣跑吧！一旦出現第五區就降速，因為根據理論，持續第五區頂多只能撐半小時，就這樣從頭到尾都用這樣的策略前進。速度拉高到五分速左右心率就會上到170而降速，速度大約在五分20秒至五分30秒左右心率才會降到第四區，不過身體完全沒有負荷不了的感覺，那就按這樣的模式前進吧！

跑到終點前兩百公尺我還能加速衝刺，我想今天我應該是著猴了，十多公里的路跑可以這樣，但再上去的半馬甚至全馬絕對不能這樣跑，肯定會爆掉。列印成績一看，竟然進步十分鐘，而且換算時間下來平均配速到五分10秒/公里，從來沒想過會用這樣快的速度完賽，真是有點嚇到。

現場還有很多跟發票相關的活動帳篷，不外乎就是捐贈發票、手機條碼載具、雲端發票、兌獎APP、行動支付體驗等等，都能換到很多獎品，不過因為我已經有在用手機條碼載具了，也懶得排隊，只稍微逛一下就離開了。

12.5公里能進步10分鐘真是事前意想不到的。

能再次遇到偶像陳宇璿選手實在是太棒了。ADIDAS ADIZERO BOSTON總算能駕馭了。

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