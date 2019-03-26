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帶小比旅跑台灣／壽司半程馬拉松 第一次扛三太子跑步

2019-03-26 09:23運動筆記 陳嘉齡

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又到了分享賽事的時間，昨天我們去雲林縣二崙鄉參加了二崙壽司半程馬拉松…

在連續下了好幾天的雨，一直專心的看氣象預報，一直擔心賽事當天下雨，半夜開車北上，沿途雨下下停停，原本擔心又要在雨中跑步，因為賽事跑者沒有選擇天氣的權利。

到了二崙，當地沒有下雨，但氣溫很冷，到小乖的攤位跟他們夫妻打了招呼，領完號碼布，便前往休息區等候賽事開始。

今天的賽事，大約有二千多人參加，主辦還提供簽名牆，讓大家簽名留念。

賽事開始前，遇到了幾個認識的跑友，大家也愉快地拍照留念，並互相加油打氣。

這次我們是跟二水三太子李太子一起跑的，當鳴笛聲響起，選手一一出發，約莫一K的時候，蔡宜芳（濟公師父）便提議讓我扛太子跑，我想也不想的答應了。

這也是我第一次扛三太子跑步，沒想到扛太子，不是輕鬆的工作，比推小比還累。

穿著太子裝，不但笨重在裡面空氣稀薄，視線也不好，還要一直聽著鈴鐺的聲音，更要大步邁進，這時實在很佩服那些扛三太子跑的跑友，他們可以扛太子跑那麼遠的距離。

約莫一公里多的時候，我有點不太舒服，所以就由暖男廖大諄接手，由他扛著太子繼續前進。

到了補給站，眼前滿滿的各式壽司讓你吃到飽，志工媽媽還熱情的叫我們打包帶回家，讓我們盛情難卻，真的很不好意思。

接下來，過沒多久，二水三太子由陳小柚接手，她穿上後，一直往前面狂奔，好像在趕時間一樣，快被她打敗了。

而後面的我們，大家說說笑笑，還跟路邊的民眾開心的互動拍照，打招呼，大家玩的不亦樂乎。

途中經過乾媽的店，大諄還特地進去裡面拿了幾瓶小海和蠻牛，讓大家補充體力，更有動力往前邁進。

到了約6K的時候，天空忽然下起了雨，因為怕小比淋雨，我沒有帶雨具，所以我便拿著防風外套幫小比蓋好，當雨淋在小比的臉上，這小子露出開心的表情，我也告訴他，我們要趕路了哦，要趕緊回去會場，才不會淋太多雨，他揮手跟我說好。

接著我們加快速度，在大雨中完成了這個賽事。

回來會場，可以用號碼布領到很多食物。但因為怕幫我顧小比的朋友久候，所以很多東西我都沒領到。

而也有許多認識的跑友，在前80名內，所以他們每個人也扛了30公斤的米回家，在這裡也恭喜他們。

坦白說，昨天其實我很難過，因為在賽事的時候，路邊有看熱鬧不認識的阿伯，指著我說，我怎麼這麼夭壽，讓小孩出來吹風淋雨。

坦白說，我有幫小比把被子蓋好，帽子帶好，只有臉被淋到而已，回家也有趕緊把他擦乾，蓋被子讓他保暖。

其實，只要防護措施做好，特殊小孩不是珍珠，不能時刻的把他捧在手上，這樣子他們什麼抵抗力都會沒有，只適合在溫室裡生活。而且他們不是他，沒辦法體會他的感受。

在此特別感謝鏡週刊攝影記者，一路陪我們冒雨隨行全程拍攝，在這裡對他們致上十二萬分的謝意。

謝謝李太子，讓我有機會扛二水三太子，推小比跑步。

謝謝柚子幫我推小比一段路。

謝謝一起拍照的跑友，謝謝沿途幫我們的跑友。

謝謝攝影師和志工冒雨為大家服務。

#2019二崙壽司半程馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

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