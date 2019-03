跑步知識/天生就會跑 墨西哥Tarahumara人的探祕

2019-03-26 09:36 運動筆記 張烽益



有一種人過著近乎原始的生活,可以近乎赤腳追逐獵物,直到獵物累倒暴斃,更可以一路奔跑從紐約到底特律的距離,而且從不會有運動傷害,這種近乎鄉野奇譚的故事,居然是真的發生在墨西哥的一處不為人知的偏僻荒野---銅峽谷。

一開始看到天生就會跑這本書的內容,以為是作者虛構的探險尋奇故事,後來隨手上網輸入關鍵字Tarahumara,居然發現是真有其人,也是真有其地,照片、影音都有。

本書的作者,在美國知名「跑者世界」雜誌的邀請下,前往墨西哥探尋塔拉烏馬拉Tarahumara人的蹤跡,這本書其實就是他深入墨西哥挖掘探尋塔拉烏馬拉人---白馬卡巴羅,這位傳奇人物的日誌。

從作者這個近乎探險的過程,其實是一直在探尋跑步的本質,不管是從生物體格層面,還是從人類社會或文化層面。作者舉例,美國歷史上有三次慢跑的熱潮,都是發生在重大的社會危機之後,最近一次是911事件之後,大量興起山徑慢路,因為奔跑就是人類逃避危險的最原始生物本能。

而塔拉烏馬拉人早年正是為了逃避西班牙人的殖民統治,而不斷奔跑逃避到偏遠山區,這個歷史烙印使得他們封閉害羞、離群索居。

塔拉烏馬拉族人 歐新社資料照片

好了既然塔拉烏馬拉人的長跑能力如此強,為何沒有得到任何馬拉松大賽,其實墨西哥曾在1928、1968兩度派出塔拉烏馬拉人參加奧運馬拉松,但是卻都沒有驚人的表現,WHY?

因為42.195公里對塔拉烏馬拉人來說,才剛剛熱身,就已經結束。而另一場在美國最瘋狂的馬拉松正等著塔拉烏馬拉人的挑戰。

在內華達州高原上(兩英哩高)的小鎮---里德維爾,這個全美最高的城市所舉行的一百英哩超級馬拉松賽,賽程中必須兩度登上2600英呎的山峰,在半夜四點出發,跑者自行拿手電筒在荒野中前進。

第一次塔拉烏馬拉人組隊參加,卻在休息站大吃起東西,因從沒看過手電筒,把手電筒指向天空,而無法在黑暗中找到路,使得全部都中途退賽。第二次,主辦單位一直千交代萬交代塔拉烏馬拉人相關事項之後,賽事的發展,有了驚人的發展,塔拉烏馬拉的路跑隊,以狩獵般的隊型,快速持續移動,最後像雲霧一般無聲無息的快速通過終點,打破歷年的冠軍紀錄。第一個非塔拉烏馬拉跑者,落後他們一個小時。

故事還沒結束,塔拉烏馬拉人更強勁的對手出現了,美國女子超級馬拉松職業選手----安崔森(受僱於NIKE的職業選手),連續打破五十英哩與一百英理世界記錄,每年參加六次以上超級馬拉松,連續四年,每次都是冠軍。沒錯,女性在超馬的成績是超越男性的。距離越長,差距越明顯,但是只有塔拉烏馬拉男性例外。

這場對決,作者描寫的非常精彩,結果如何…….

這本書,當然不是在訴說誰是超馬界的冠軍,其實作者要告訴我們的是:

「跑步是人類最先學會的藝術,是靈感創作下的原創傑作,早在人類還在洞窟做畫時,…我們早就嫻熟跑步的藝術,將呼吸心靈與肌肉結合在一起,在曠野中流暢自如的奔行」

《本書相關影像》※作者介紹本書,可看到作者穿塔拉烏馬拉傳統涼鞋Tarahumara Huarache

跑步Christopher McDougall on why he was BORN TO RUN

http://www.youtube.com/watch?v=Xv4Se5ka9Pk

※教人如何穿塔拉烏馬拉傳統涼鞋Tarahumara Huarache

http://www.youtube.com/watch?v=V1_skEGdk_I

※在墨西哥銅峽谷跑馬拉松

http://www.youtube.com/watch?v=hdfrIHwh9R4

※介紹Tarahumara人的風俗文化

Tarahumara: Pillars of the World http://www.youtube.com/watch?v=fzCZ_4ztDwM

(本文原始撰寫於2010年7月,於個人部落格:南洲山房http://fengyi22.pixnet.net/blog )