賽事心得／首爾馬拉松 50歲大叔的夢想與現實之間

2019-03-26 10:20 運動筆記 海膽



50歲大叔的夢想與現實之間的差距有多少？Answer：1,825天！

50半百大叔，在家庭、事業與學業一個也不能缺席下，懷抱著sub 3夢想的素人跑者大叔。

自2014/3/16 萬金石馬PB 310後，走過1,825天，期間歷經重訓受傷，導致椎間盤第三、四節滑脫神經壓迫，左腳刺麻抽痛，無法行走、夜不成眠，只能倚靠拐杖與電動車移動，醫生診斷椎間盤需動刀，精神與肉體糾結耗弱三個多月；右足底筋膜炎與左腳阿基里斯腱跟腱炎，長達兩年多的困擾，讓一切都回不去了。

因為2018/9/17要帶全公司一起前進柏林馬，在賽前一個多月，想著就快50歲，多年sub 3的夢想是不是應該要一拚?是手放開?還是放手一搏呢？就在不試不甘心的賭強心情下，帶著右足底筋膜炎與左腳阿基里斯腱跟腱炎的傷痛不適，開始了sub 3訓練課表。

歷經連續兩個13週訓練週期課表，跑到快分不清「跑步」是主業、還是副業的26週。常常在工作會議、晚上應酬酒攤結束後，隔天透早張羅早餐、送孩子上課，趕著上班前吃下飄著混雜著whiskey或red wine酒味汗水的課表；周末還是要起的比雞早，吞下有強度的長距離菜單，為的就是趕快去菜市場買菜與早餐回家給家人，就在這26週，跑下了2,165公里的跑量！

2019/3/17站上首爾馬的起跑區！哇靠，被大會分在最後一區~~E區出發，看著5小時關門pacer的氣球，飄蕩在眼前，心底的溫度和首爾2度C的天氣一樣寒！

通過出發拱門，已經晚25分了，舉目不見sub3大會pacer、不見慣有sub3選手自組的大軍集團、不見私人配速的兔子。天啊，沒有一個人能幫忙破風，只有被目標5小時關門內完賽、配著7分速的速歡樂跑者包圍著。開跑後，一路閃人、急停、加速、超車、上下人行道、口中不斷大喊excuse me的虐心獨推，整個配速計畫大亂，只能盡力了！

再看到拱門，終點的計時器時，已經是3:21:33了，力乏、氣盡倒地在拱門終點PU跑道上。10多分鐘後，一起同在E區淪落人表哥陳彥捷進場，張臂緊緊相擁，這才回過神，才有了全身戰慄的雞皮疙瘩與眼淚奪眶的激動！環顧四週，在終點這樣 emotional 38噙淚啜泣的人，不只有大叔一人，好加在啊！

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在賽道上超車2萬多人後，終於做到了………2:56:30，50歲大叔sub3啊！

感謝來自四方的各位熱血好漢、美女們，熱情參與這次耕建築跑團的極速首爾馬團，讓耕跑團有這榮幸為大家服務，這次跑友們成績豐碩~~

詹世顥 2:36 男子歷年百傑守門員

Nathan Chen 2:49 勇闖sub250

Hanzo Chen 2:59 爽度最高破表的魔王

陳彥捷 3:07 精實紀律的表哥

林昭佑 （Chao-yu Lin Audacity）3:09

Ck James 菊島3:12

洪銘耀 3:24 PB & BQ

洪存義 3:24 PB & BQ

Jennifer Lien 3:40 PB & BQ

Misa Lin 3:47 PB

李玟萱 3:59 PB

Tonya Tang 3:59 PB

林忠宏4:06 初馬

Rita Wang 4:12 PB

Daniel Nee 4:35 PB

最後，感謝這13週來，引領我們的Huang Edison毓軒教練；感謝總執行官與訓練組的Mars Cheng豹哥與李昀溙小胖，組織與執行跑團團務與每週四晚團練；感謝秘書組董芝美maggie的細心規劃與打點；感謝在賽道上27.5km，為大家照像、補給與聲嘶力竭加油的EVA air慢跑友團社長Zena Cheng；感謝一路走來，支持耕建築跑團的好友們，要感謝的人太多了，就感謝天吧！感謝上天讓我們擁有「極速首爾」的美好回憶!

真心謝謝大家!

#耕建築跑團

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#耕跑極速首爾團