賽事心得／東京馬拉松 我很胖，但是我能跑馬！

2019-03-25 10:36 運動筆記 Ende Chu



我:老婆，我抽到～東京馬拉松!!(超興奮)

老婆:靠~幹嘛抽到

我:........................(哈哈，原本計畫要去大阪，所以...)

東京馬~我來囉!

水某⋯我完賽啦~東京馬拉松!完成世界6大馬拉松第1站。

你”能”跑馬拉松(178公分，92公斤) ：我跑齡3年多，認識我的朋友、同事都覺得不可思議，這麼胖，居然還會跑馬...騙人的啦、跑馬~都沒瘦，你是要去吃東西的啦~!

這是我給朋友同事主管的感覺。哈哈哈哈…沒關係，跑馬~是圓自己的夢(6大賽)，人有自己的夢想和目標是一件幸福的事，能朝著自己的夢想和目標前進，不斷努力，更是奢侈的幸福。

第1次無傷完賽（連水泡都沒有，這對我來說"很重要"）～5:18:14破自己PB雖沒達到自己目標SUB5(拍照…和民眾擊掌…玩瘋了…抽筋…牽拖~哈哈哈)，雖不是很快，但是~跑馬為了體驗不一樣的人生!

回想3年前，參加馬祖馬受傷，跑到33K時莫名左膝外側劇痛(被回收)，事後復健師說應該是肌肉過度疲勞(上下坡過多，肌力不足，代償導致)；2年前台北馬(10度，濕冷)跑到17K-右膝外側劇痛(同樣原因，跛回終點)，所以，受過傷，心中還是會有些許不安及恐懼。東京3月天氣還是算很冷，如果再下雨就.....。

第1場海外全馬完賽真的很開心，東京馬路線很好跑(上下坡度適中)，我第1次全馬跑整路（除停下拿水喝），停下走路~想都沒想過~真正送啦~!!!(其實…停下來會冷死~哈哈哈)，雨下整路⋯爆冷（手完全沒知覺，5度，體感0度吧!），冰友啊～我連鹽糖都撕不開，口袋拉鍊拉不開~無法想像的”無力感”。

在台灣跑馬準備能量包每次都會剩一半，這次出發前有查東京氣象預報有說會下雨(濕冷)，怕自己擔心體力會不濟，撐不到補給站，所以我準備10小時的份量(1小時1包，半小時補充鹽錠+葡萄糖錠)，冰友啊…你知道嘛!果然，體力下降速度超快的，跑到30K的時候，我身上的補給剩2包….(心中超多OS的~會慌)，只能告訴自己要撐下去(只要1包跑6K，我就可以挺過去)，終於我撐到35K才吃最後第2包，心裡比較放心了(當天1包可以撐30分左右)，我還是告訴自己不能”急”，照著自己的配速，堅持到底，決不放棄!(完賽沒問題啦，想挑戰SUB5)。

39K，我吃到”高爾夫球大小”的橘子(工作人員還只給一半~小氣(開玩笑)，台灣橘子大，隨便拿~哈哈)，吃下最後1包能量包，通過40K，我發現有機會破5，居然，興奮過頭，有點”暴走”，結果…大~抽~筋!! 最後2K右小腿ㄧ直抽筋，左大腿也是(有風)，只能硬撐，當然配速一直掉(雙腳抽筋到終點)。我告訴自己的身體，你聽我的，我們一起努力撐下去!!(信念~是很重要的)

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老公加油!!最後500公尺聽到熟悉的加油聲!(天使般的加油聲)，老婆大人(老大)來等我，拍照片(我愛台灣)，

真的很感動(老大第1次到馬場來迎接我)，最後還是加速衝刺過終點。(深深向賽道及工作人員鞠躬)，謝謝，這是我一輩子最美又難忘的回憶。

「如果你想跑步，跑個一英哩就好。如果你想體驗不同的人生，那就跑場馬拉松吧。」- 奧運金牌得主 Emil Zatopek

要減肥囉~!!!

持續努力~朝夢想6大賽前進!!