親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
UBA決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
朗神傳奇退休
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

面對假新聞紅色統戰，台灣如何守住民主？

墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

運動筆記到不了的4公里，我棄賽了05：54．04：11．快閃首爾馬
健行筆記【裝備談】什麼時候需要攻頂包？來聊聊攻頂包的用途！【新聞】連外國人都驚艷！淡蘭古道再獲好評
NBA焦點球員- LaMarcus Aldridge砍下48分 (3月25日)焦點球員- James Harden (3月25日)

賽事心得／東京馬拉松 我很胖，但是我能跑馬！

2019-03-25 10:36運動筆記 Ende Chu

我:老婆，我抽到～東京馬拉松!!(超興奮)

老婆:靠~幹嘛抽到

我:........................(哈哈，原本計畫要去大阪，所以...)

東京馬~我來囉!

水某⋯我完賽啦~東京馬拉松!完成世界6大馬拉松第1站。

你”能”跑馬拉松(178公分，92公斤) ：我跑齡3年多，認識我的朋友、同事都覺得不可思議，這麼胖，居然還會跑馬...騙人的啦、跑馬~都沒瘦，你是要去吃東西的啦~!

這是我給朋友同事主管的感覺。哈哈哈哈…沒關係，跑馬~是圓自己的夢(6大賽)，人有自己的夢想和目標是一件幸福的事，能朝著自己的夢想和目標前進，不斷努力，更是奢侈的幸福。

第1次無傷完賽（連水泡都沒有，這對我來說"很重要"）～5:18:14破自己PB雖沒達到自己目標SUB5(拍照…和民眾擊掌…玩瘋了…抽筋…牽拖~哈哈哈)，雖不是很快，但是~跑馬為了體驗不一樣的人生!

回想3年前，參加馬祖馬受傷，跑到33K時莫名左膝外側劇痛(被回收)，事後復健師說應該是肌肉過度疲勞(上下坡過多，肌力不足，代償導致)；2年前台北馬(10度，濕冷)跑到17K-右膝外側劇痛(同樣原因，跛回終點)，所以，受過傷，心中還是會有些許不安及恐懼。東京3月天氣還是算很冷，如果再下雨就.....。

第1場海外全馬完賽真的很開心，東京馬路線很好跑(上下坡度適中)，我第1次全馬跑整路（除停下拿水喝），停下走路~想都沒想過~真正送啦~!!!(其實…停下來會冷死~哈哈哈)，雨下整路⋯爆冷（手完全沒知覺，5度，體感0度吧!），冰友啊～我連鹽糖都撕不開，口袋拉鍊拉不開~無法想像的”無力感”。

在台灣跑馬準備能量包每次都會剩一半，這次出發前有查東京氣象預報有說會下雨(濕冷)，怕自己擔心體力會不濟，撐不到補給站，所以我準備10小時的份量(1小時1包，半小時補充鹽錠+葡萄糖錠)，冰友啊…你知道嘛!果然，體力下降速度超快的，跑到30K的時候，我身上的補給剩2包….(心中超多OS的~會慌)，只能告訴自己要撐下去(只要1包跑6K，我就可以挺過去)，終於我撐到35K才吃最後第2包，心裡比較放心了(當天1包可以撐30分左右)，我還是告訴自己不能”急”，照著自己的配速，堅持到底，決不放棄!(完賽沒問題啦，想挑戰SUB5)。

39K，我吃到”高爾夫球大小”的橘子(工作人員還只給一半~小氣(開玩笑)，台灣橘子大，隨便拿~哈哈)，吃下最後1包能量包，通過40K，我發現有機會破5，居然，興奮過頭，有點”暴走”，結果…大~抽~筋!! 最後2K右小腿ㄧ直抽筋，左大腿也是(有風)，只能硬撐，當然配速一直掉(雙腳抽筋到終點)。我告訴自己的身體，你聽我的，我們一起努力撐下去!!(信念~是很重要的)

分享

老公加油!!最後500公尺聽到熟悉的加油聲!(天使般的加油聲)，老婆大人(老大)來等我，拍照片(我愛台灣)，

真的很感動(老大第1次到馬場來迎接我)，最後還是加速衝刺過終點。(深深向賽道及工作人員鞠躬)，謝謝，這是我一輩子最美又難忘的回憶。

「如果你想跑步，跑個一英哩就好。如果你想體驗不同的人生，那就跑場馬拉松吧。」- 奧運金牌得主 Emil Zatopek

要減肥囉~!!!    

持續努力~朝夢想6大賽前進!!

高爾夫天使

相關新聞

影／新竹近期最大路跑盛事 1萬2千跑友冒雨出動

2019-03-24 16:57

日本人跑遍台灣／新竹ZEPRO RUN 超熱鬧！！！

2019-03-25 10:42

賽事心得／名古屋女子馬拉松 遇見更好的自己

2019-03-25 10:30

賽事心得／北竿硬地馬拉松 遇上大魔王、哭著棄賽了

2019-03-25 10:11

賽事心得／首爾馬拉松 3天2夜花費12,500

2019-03-25 10:04

賽事心得／首爾馬拉松 一局冒險的博弈

2019-03-25 09:55

賽事心得／首爾馬拉松 用新PB祝自己生日快樂

2019-03-25 09:41

賽事心得／煎熬的國道馬 感謝老天安慰與疼愛

2019-03-24 18:45

海峽兩岸馬拉松 台灣雷里莎奪女子半馬亞軍

2019-03-24 17:19

路跑／北竿硬地超馬 50公里超馬祖大陸跑者稱王封后

2019-03-23 19:27

賽事心得／首爾馬完成女孩心中目標 放鬆心情跑出極速

2019-03-23 06:00

賽事心得／萬金石馬 沒有遺憾對得起自己努力

2019-03-23 06:00

賽事心得／首爾馬 I'll be back

2019-03-23 06:00

賽事心得／生日周挑戰雙馬 雙溪櫻花+台南古都

2019-03-23 06:00

賽事心得／萬金石馬 衝動不可取但不衝不會知道結局

2019-03-23 06:00

賽事心得／富士山馬 用雙腳來看美景超幸福

2019-03-23 06:00

賽事心得／最硬陡練習賽 雙溪櫻花馬拉松半馬組

2019-03-23 06:00

賽事心得／萬金石馬 感覺被愛

2019-03-23 06:00

賽事心得／名古屋女子馬 享受女孩專屬待遇

2019-03-23 06:00

佩特拉馬拉松 探訪玫塊古城的神蹟與沙漠中的寶藏

2019-03-22 06:00

跑步知識／一流的跑者 如何維持巔峰？

2019-03-22 06:00

賽事心得／首爾馬拉松 一圓SUB240美夢！

2019-03-22 06:00

賽事心得／姬路城馬拉松 與城合照花了1萬日圓

2019-03-22 06:00

賽事心得／萬金石馬拉松 從520到359、1秒都不能多

2019-03-22 06:00

賽事心得／萬金石馬拉松 儒意跑團配速任務成功！

2019-03-22 06:00

賽事心得／名古屋女子馬拉松 感動到啜泣不停

2019-03-22 06:00

賽事心得／萬金石馬拉松 血淚交織譜出SUB4

2019-03-21 15:00

賽事心得／萬金石馬拉松 以為拿到了女王頭獎盃🏆

2019-03-21 13:48

賽事心得／名古屋女子馬拉松 三個願望一次滿足！

2019-03-21 13:00

賽事心得／萬金石馬拉松 永不放棄，重返初馬未竟之路

2019-03-21 11:25

賽事心得／東京馬拉松 又濕又冷好難熬

2019-03-21 10:52

賽事心得／首爾馬拉松 我跑完、我驕傲！

2019-03-21 10:41

交流心得／遇上認真美麗的韓國女跑團 肌貼拚外交！

2019-03-21 10:31

賽事心得／首爾馬拉松 不可能的335 BQ任務

2019-03-21 10:24

訓練心得／極速首爾訓練營 PB進步18:05分

2019-03-21 10:04

訓練心得／極速首爾訓練營 充實的海外13週

2019-03-21 09:43

竹林間的戰場 莫干山跑山賽

2019-03-21 09:28

跑步知識／健康與不健康 跑步的雙面刃

2019-03-21 09:24

賽事心得／萬金石馬拉松 讓人年年難忘的銀標賽事

2019-03-20 09:51
看更多

熱門文章

NBA／最多落後獨行俠43分 勇士主場慘遭痛宰

2019-03-24 11:21

NBA／林書豪打6分鐘0得分 暴龍遭黃蜂絕殺

2019-03-25 08:30

鐵人三項／機車闖入賽道 謝昇諺遭擦撞無法完賽

2019-03-24 12:41

NBA／昔小牛三劍客合影 諾維茨基賽季新高回應

2019-03-24 13:42

NBA／哈登側移步三分新招 訓練師歸功與保羅鬥牛

2019-03-24 18:40

日職／陽岱鋼首打席開轟 連三場敲全壘打

2019-03-24 13:51

NBA／盛讚大學後衛新星 柯瑞：摩朗特是野獸

2019-03-24 18:20

NBA／稱詹皇傷應休半年 治療師：他不想讓球迷失望

2019-03-24 16:53

NBA／07年來主場最慘敗 柯爾：把這場沖馬桶

2019-03-24 15:36

NBA／切割自家品牌創辦人 鮑爾疑發文暗示跳槽

2019-03-24 17:10

日職／2打數1安打 王柏融春訓打擊率回升

2019-03-24 15:53

MLB／馬林魚宣布 陳偉殷新球季牛棚出發

2019-03-25 07:11

中職／生涯最後一季「四番」出發 彭政閔嚇一跳

2019-03-24 16:41

UBA／冠均奪冠軍 林冠均20分率健行奪冠

2019-03-24 21:12

中職30／教頭角度看現役球員 草總：多是半成品

2019-03-24 15:01

NBA／蘭姆LogoShot絕殺 黃蜂幸運氣走暴龍

2019-03-25 08:58

中職／林智勝代打敲新球季首轟 兄弟6：2勝桃猿

2019-03-24 21:05

中職30／想當龍卻變獅 謝長亨從選秀就悲情

2019-03-24 14:32

UBA／劉昕妤、羅培甄聯手 佛光輕取世新收首冠

2019-03-24 19:02

邁阿密網賽／大坂落敗自責 謝淑薇贏教練不意外

2019-03-24 16:09

NBA／兒子走籃球路 世界和平積極給建議

2019-03-24 18:06

MLB／年薪超過查普曼、簡森 陳偉殷成最貴牛棚

2019-03-25 08:10

鐵人三項／撞上機車退賽 鐵人一哥謝昇諺不怨人

2019-03-24 15:43

MLB／感謝妻子 一朗：她為我捏了2800個飯糰

2019-03-22 11:30

MLB／才進遊騎兵開季名單 漢默卻決定退休

2019-03-24 16:15

中職30／一奪百勝就引退決定 謝長亨連老婆都瞞

2019-03-24 14:43

中職／獅1：0奪首勝 悍將索沙初登板10K完投敗

2019-03-24 20:12

UBA／國體大僅獲第四 桑茂森：四強都非弱隊

2019-03-24 17:56

有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00

MLB／鈴木一朗退休 水手隊考慮安排主管職

2019-03-24 22:24

中職30／謝長亨夢想當球團老闆 打造台灣特色

2019-03-24 15:21

NBA／少柯瑞輸得好慘 勇士讓出西區王座

2019-03-25 00:59

花滑世錦賽／技壓羽生結弦 華裔陳巍衛冕成功

2019-03-24 12:07

UBA／重返榮耀 健行科大奪隊史第2冠

2019-03-25 00:59

錯失馬恰多、哈波焉知非福 白襪回歸重建正途

2019-03-25 07:00

MLB／答應老婆去費城 哈波：巨人電話來太晚

2019-03-25 07:58

花滑世錦賽／陳巍與羽生雙破紀錄 冰童忙收小熊維尼

2019-03-24 16:18

影／新竹近期最大路跑盛事 1萬2千跑友冒雨出動

2019-03-24 16:57

NBA／勇士主場慘敗 KD：不用大驚小怪

2019-03-24 19:51

中職／代打2分砲 林智勝：有去年經驗更好準備

2019-03-24 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top