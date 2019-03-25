賽事心得／北竿硬地馬拉松 遇上大魔王、哭著棄賽了

2019-03-25 10:11 運動筆記 陳秋蓉



2019/03/23參加了北竿硬地馬拉松

這是我第二次參與這個賽事

去年跑了25K，想著今年一定要跑50K

於是我又來了北竿這個我喜歡的地方

聽民宿業者說今年路線有改變

把去年的平路全改掉了

(改完果然是全台最硬啊！跑過鎮西堡的勇士有認證)

我一聽大驚！因為我在報名的時候沒注意有改啊

於是我決定騎車繞一圈看看

糗的是我竟然沒繞到改變的地方

我就回民宿了

比賽當天

第一個坡就消磨意志了-北高醫院

起起伏伏的根本無法配速

上坡都用走的下坡稍微衝一下

第二個坡是這次更改的路線-尼姑山

先來一個50公尺的陡坡

上了坡有一小段平路可以衝一下

老實說跑到這裡也才5、6公里的距離

我已經懷疑自己是否可以跑完了

後來也是起起伏伏的

到折返點簡直是這個比賽的大魔王

我竟然可以看到碉堡就在我前方

碉堡都建在山頂啊

心想著這個折返點我要來4次真的會崩潰啦

過折返點下山之後其實已經沒什麼力氣了

因為我早餐只吃幾口麵包和一根香蕉

熱量早就在爬前面2個坡就消耗完了

此時的我真的好餓

看一下補給站的東西

有水、舒跑、香蕉、鹽巴、洋芋片、巧克力和餅乾

全都無法止餓

我好想吃麵包充飢啊！

美美的芹壁有曹瑞芳女士的精神喊話

她對各位說你們都是最棒的，加油！加油！

在這麼冷的天氣在那喊話真的很辛苦

謝謝妳的加油打氣

去年也是請到曹女士來精神喊話

希望明年我來雪恥時可以再看到曹女士

第三個大上坡是-莒光堡

此坡又陡又長

是到終點前的最後一個坡

攻上去就一路下坡到終點了

這個坡難以言喻

就是當你小腿已經酸到走不動了

往前看還看不到頂點

反正就是腿很痠心跳很快又很喘人已累呀

好不容易到了頂點就順著坡一路往終點衝

這時的我好羨慕跑12.5K 的選手已經完賽

我卻還有三圈要撐

我第一圈就已崩潰

第二圈還是崩潰

比較上次25K的時間慢了20分鐘

把平路改成尼姑山實在太沒人性了啦

第三圈崩潰邊緣

所有的上坡和平路全部用走的

我已經跑不動了

在我快虛脫之前終於完成第三圈

第四圈剛過北高醫院沒多久

裁判騎著機車來到我旁邊

先問我是不是最後一圈了

我說是

裁判說那妳就是最後一個囉

我大驚想説怎麼可能

想想因為報50K的女生不多

我是最後一名也是理所當然

就這樣裁判一路上都陪著我

裁判叫我上坡走快點下坡衝一下

才能在時間內完賽

但是我在第二個上坡-尼姑山時真的好餓

根本沒有體力跑起來

裁判又問我這一段路平坦可以跑起來嗎

我說我跑不動肚子好餓好想吃麵包

結果裁判就拿出麵包來給我

還叮嚀我不要給别人看到

隨便捏了2小口把麵包交給裁判

我準備攻第二個魔王坡

攻到一半突然胸痛我停了下來

緩和後再繼續往上走

裁判一邊在前方等我

一邊和行動醫療組聊天

(但後來其實是裁判發現我胸痛請醫療組注意我的狀況)

我終於攻頂至折返點

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感謝折返點裁判贈送照片

之後幾乎都下坡稍微輕鬆

下坡快衝到底我突然停下腳步

因為胸痛更明顯了

裁判又問我可以繼續嗎

我硬著頭皮說可以

行動醫療組此時上前關心我的狀況

叫我不要勉強

我說我想繼續跑

後來醫療組說那我們在後面觀察妳

真的不舒服可能就不能讓妳繼續跑

裁判說把妳手上的水瓶給我

沒有負擔看會不會比較好跑

把水瓶給裁判後我就又衝了一小段

(這個裁判真的太佛心了啦)

於是裁判和行動醫療組一共4台機車跟在我的後方

這樣大的陣仗我還是第一次體驗到

最後一名有這樣的待遇也算值得了

在一個上坡的地方又胸痛了

裁判和醫療組要求我坐在路邊檢查

除了心跳很快很喘之外沒有其他問題

我又繼續往前了

看了一下時間是來不及回去了

於是我認真動了棄賽的念頭

我對裁判說我要棄賽了

所以在46公里時我停下腳步

其實我很想繼續往前

就算是超過時間我也想要跑完50K

最終我還是違背自己的心意無法堅持了

因為我胸痛的關係所以我坐上救護車回終點

看到終點我忍不住哭了出來

以前跑半馬和全馬雖然很累

但都在時間內也不曾棄賽

這次的棄賽對我來說打擊很大

我的心情非常沮喪和不甘心

但是一切只能怪自己沒有準備好就來

跑量不足還想來參加這場比賽

就是不自量力的行為

我會記取教訓重新出發

2020北竿硬地馬拉松我會再來

特別感謝陪伴我的裁判

給我吃麵包又幫我拿水瓶算配速

化身我的另類行動補給員

這裁判實在是太佛心了

賽後還特別叮嚀我要去做心臟方面的檢查

後來加了裁判的FB才知道他也是神人等級

參與過很多厲害的比賽

也當過全馬4小時的pacer

想想真的很有榮幸呢

最後感謝主辦單位和協辦單位

感謝補給站和醫療站的工作人員

感謝跟在我後方的救護人員

感謝路上每位為我加油打氣的跑友

感謝在路上和尼姑山等我通過的路線引導和裁判

因為要等我通過才能收攤

吹8小時的風真的很辛苦

秋蓉感謝大家下臺一鞠躬