賽事心得／首爾馬拉松 3天2夜花費12,500

2019-03-25 10:04 運動筆記 Han



05：54驚醒，再看一眼，沒錯，沒看錯，意思是六時起跑的渣打馬拉松來不及了！

每次要早起，前一晚都輾轉難眠，但再怎樣總是能夠起來，歸功於「鬧鐘」，但這一早鬧鐘設定錯誤，渣打馬拉松挑戰破PB的計畫也隨之消失……

說有多失落就有多失落，連續二天完全不想看跑班的任何訊息……

也因著這樣的失誤，光頭教練給了個首爾馬拉松還可報名的資訊，想了數天，經費考量、工作考量以及學業考量，最後，還是手滑報名，以完成挑戰PB的計畫……

好事多磨，在報名首爾馬拉松後，徑後肌發炎狀況激增，訓練停擺，有一搭沒一搭的跟課表……跑量上不來、速度無起色……生活在工作、趕作業、挪時間跟課表以及復健間忙碌著……

時間匆匆，很快的3/17首爾馬拉松即將來臨，3/15傍晚的班機，深夜抵達首爾，睡一晚，3/16中午領物資，為了隔天的首爾馬拉松，完全沒有閒晃的心思，去了一趟梨花女子大學晃了一圈立馬回住宿處，晚間八時已做好要睡覺的萬全準備，九時準時上床，悲傷的是像煎魚翻來復去就算了，房間外的住客一直大聲喧嘩，完全當自己家一樣吵鬧不停歇，OMG！最後一次看時間已是凌晨三時多，到起床為止，我應該睡不到三小時……

3/17首爾時間上午八時槍聲準時開跑，經過三十分鐘後，才輪到在E區的我經過起跑線，天氣涼爽，沒雨的陰天，是適合跑步的天氣，睡眠不足的我，還是邁開步伐朝向終點往前，唯一美中不足的是跑錶的配速亂飄，完全無法確認自己的速度，只能靠體感了！首爾馬拉松的路線平穩，周圍加油聲比臺北馬多，當然還是略遜日本……一直到32公里，看著經過的時間，三小時初，想著沒掉速，可能可以四小時內完賽，一舉達到此趟首爾馬目標，人算不如天算，指標38公里後，感覺腳抬不起來，跑不動，第一次頭暈，再撐沒一公里，第二次頭暈，不想要被抬出跑道，決定跑走完成最後4公里，在最後的4公里期間，想跑腳抬不起，又不甘心，也知道在哪一刻起，有個人推了我腰一把，我動了一段距離，接著累了，停了下來，他又推了我腰一把，就這樣被推著進終點……時間停在4小時11分，破了PB，卻也失落，不在四小時內完賽……我想，最該感謝的是那個推著我腰進終點的人，應該是韓國人吧！沒有他，也不是這樣的成績……

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整體對首爾馬拉松的評價不錯，寄物順暢，路線平穩，補給合理，領物資流暢，尤其蠻喜歡快到終點後的規畫，跑一段操場……但不知為何，在網路上查不到我的成績...涙~~~誰來幫幫我！

首爾馬拉松是為了彌補渣打馬拉松失誤而參賽，沒打算花費過多，唯一美中不足的是住宿在背包客棧，讓我賽前無法好好睡覺，也學了一課，下次再怎樣都不能在賽前住背包客棧…

快閃首爾馬3/15-3/17 三天二夜花費台幣12,500

整理了相關花費如下：

機票：6019

首爾馬拉松入場券：1700

台北→機場、機場→台北：290

仁川機場→市區、市區→仁川機場：10000+15000（韓元）

住宿：793(二天)

網路：474(三天吃到飽)

食：39200（韓元）

交通費：9000（韓元）（大部分坐公車，以google map建議之交通方式為主）