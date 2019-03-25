賽事心得／首爾馬拉松 一局冒險的博弈

2019-03-25 09:55 運動筆記 謝佳晉



「原來完美的天氣，並不單純只存在想像之中。」

晴天，氣溫3度，濕度50%，微風，這個加州跑者的日常(因為海外跑者認識的加州最多)，是我們無法想像的美好，尤其在冬天絕跡的蕞爾小島上。

「這麼舒適的條件，來局冒險的博弈吧！」在光化門附近街區簡單慢跑後做了數組馬克操，吐息夾雜著霧氣，當下肌肉給我的回饋如同天氣完美，有點鈍，但是充滿企圖。

回到路邊打算取回放置的起跑前補給、尿瓶以及飲用水，空空如也的放置處劃破了美好的氣氛。「被幹走了! 韓國人好樣的……」aminoVITAL的能量晶凍就這樣落入高麗人的肚子之中，幸好，重返榮耀的60傑國倫拿了一包生日蛋糕口味的GU，祝我一個月前生日快樂，真的難吃在口裡感動在心裡；在此也特別感謝hoyo 不吝分享尿瓶給我，我們插了同個洞，不對! 是同個瓶口，古有桃園三結義，今有首爾來認親。

賽前全員大合照

在首波鳴槍不久後（大會簡章寫邀請選手和KAAF註冊的選手提早出發)，屬於我們一般組的槍聲響起，寬闊的馬路鋪上一層薄薄的朝露，以及嗡嗡嗡的腳步聲，這次根據賽前訓練的狀態，心中暗自訂下了幾個目標:

A goal：Sub240

B goal：Sub243

C goal：Sub245

說什麼都要帶一個東馬semi-elite 走，答應的約定，就要努力去爭取。

Pace Band上面寫了15 & 30km的預期時間，分為240和242兩個配速。

另外，又想了一個需要天時、地利和超水準人和的 S goal：Sub 239，剛好師兄Jay在東馬小小破了自己的PR來到23858，因此任務代號就取名為 #SubJay (希望他別介意，哈)，「如果可以在這個前半整體緩下後半上坡的賽道跑出前慢後快Negative Split(負分割)就更完美了」飛機著陸後甚至出現了如此貪心的願望。

里程來到3km，也許起跑的緩下，或者鬥志蒙蔽了理性，國倫超車後的背影始終在前方不遠處，過了5km感應地墊，「18:31」整整快了預期安排15秒，一個嚴重寅吃卯糧的概念，沿路不斷刷過提早出發的KAAF的選手，卻始終找不到屬於自己的集團（因為KAAF的高手們提早五分鐘出發）

前面的gps訊號比較飄，因此選擇相信平常訓練時身體的記憶前行，第二個5km分段費時18:40，在身體主動下意識減速的前提下，一切有如巡航模式般的自然，似乎看見從S goal這扇窗透出的微光，一方面為自己在乾冷氣候下身體的變化感到震驚，另一方面則又為即將回台面對酷暑感到小小傷心。

起跑到結束就是不斷超越提早出發的選手，沒有集團，全程獨推到底....

10公里過後跑在清溪川的兩側，刷過數個大集團，前段的跑者們也很有共識地會禮讓速度較快的人通過，加上水站設置的很長，在岸邊狹小的馬路上跑也不會顯得窒礙難行，基本上經過水站喝個兩杯是沒問題的，繞過一座小橋來到了對岸，強勁的逆風彷彿在向我炫耀前幾公里的寫意是來自於它的加持，這時做了一個大膽的賭注，「一個字不多說，就是『頂』!」，還是在全程獨推的狀態下，向它宣誓我在乾冷下的強悍及不屈不撓，也許會事後諸葛地取笑，但是PB的背後，何嘗不存在些許的冒險呢？

清溪川兩側，路面相對較小，風的影響相對放大不少，尤其是獨推的時候

離開了清溪川兩岸，回到了大馬路，雖仍逆風但是趨緩了不少，第二個10km分段費時「38:01」，均速3:48/km，雙腿仍在巡航，但是不若起跑前那樣的充滿企圖，有時候身體的反應很微妙很不明顯，但唯一不變的就是它絕對不會背叛你，只是你選擇假裝看不見，稍微增加查看手錶的頻率，下意識地重新讓身體習慣降速後巡航的節奏。

半程通關點：1:18:57（Half Marathon PR）

根據身體的回饋，以及後半緩坡為主的條件下，我知道最後一個後段加速的天馬行空及 #SubJay 這個S goal，今天我是帶不回去了，轉而把專注力放在A goal Sub240上。里程來到23km，「該死! 竟然側腹痛……」這個週期練習從未發生的狀況，選擇在完美的天時地利下上門，看來身體確實用很實在的方式明示我前半程的博弈是有多麼的大膽，好在調整了一下呼吸和按壓痛處約莫2km後這個問題不再困擾我，20-25km是賽道中緩下最多的路段，儘管遇到小亂流，還是飆出了第二快的分段時間「18:40」

25km為緩爬升的起點，遠遠看到一群提早出發的穩定大部隊，對於已經獨推超過半程的心來說，好比汪洋中的一塊浮木，三步併成兩步加入後段的尾巴。跟了1km初頭，覺得始終不在節奏上，需要額外減速，語言不通讓我始終無法得知對方的目標，最後在雞同鴨講後的比手畫腳後才知曉為245集團。可能是心中的焦急使然，做了一個現在回想覺得可笑的決定，在上坡發動攻勢，還是逆風前提下……，趕緊脫離了集團重新摸索自己的節奏。

好景不常，寅吃卯糧終究得付出代價，28km多，傳來一個陌生的訊息，上次發生已是16年末的台北馬初Sub3，右後大腿抽筋了，雖然沒有嚴重到需要停下來拉筋，但也宣告我最後的1/3將會面臨非常嚴峻的挑戰。

過了30km的地墊，總花費時間已經慢了pace band 5秒，對比上次PB時後段加速那股痛苦夾雜喜悅的衝突，這次只剩前者，B goal應該十拿九穩，A goal真的需要把當下內在的極限提出來使用，這次的pace band只列了15和30km兩個區間，因為當初是30km後就要上演手刀衝刺的完美劇本。果然沒有人是每次都過年，如同我的2018一樣，年初的ITBS；四月波馬的失溫；盛夏的免疫失調，最後配上年末的疲勞性骨折。然而，興趣帶給人最大的魔力在於，去年這麼慘的我現在還是一步一步的和痛楚同行，我也非常感激去年如此的低潮下還是能回來擁抱我的嗜好，能跑就是福。

30km開始，身體真的好疲憊，全身的肌肉都在爆炸性的哀嚎，外加右側腿後不斷跳動的疼痛和不安，不看錶的浪漫走鍾成不看錶的掙扎，「身體怎麼累都行，心裡一旦疲勞，就全盤皆輸了」，把注意力放在奮力的擺臂，只要手還在擺，腳就不會停下，回想著這段日子跑過的每次長距離，炙熱下的強行郊遊、相愛相殺的漸速跑、令人詬病的暴力熱身等等，這些精實訓練的背後，更是朋友夥伴們的幫助、期待伴隨著小小的遺憾，現在正推著我前行，而我必須帶著它們去圓夢，相信可以，就是可以。

跑在蠶室大橋上，坡比想像中的緩，風也沒有傳聞的駭人，遠方的樂天塔在陽光下顯得耀眼，橋邊民眾熱情「Fighting !」的加油聲和和選手們的情境有著鮮明的對比，雖沒有看錶，但我知道自己已經掉速一陣子，現在是我能維持的最快配速，儘管持續超越前方的選手，痛楚的氛圍和對於空氣的渴望不分你我，此刻我感受到靈魂在身體中流動，身體無處不痛，心中卻顯得激昂。

蠶室大橋上

我清楚在終點線後的當下會感謝現在堅持的自己，此時的痛苦和喘息仿若興奮劑，不斷挑逗我想前進的本能，最後一段路，瞥向路旁的旗子，終於來到順風，想起每週團練時老司機Sen哥在前方穩定且堅毅的背影，帶領著我跨出艱辛的每一步，跑在蠶室奧運主場館跑道的最後100m直線，遠遠望見大會時鐘顯示「2:44:3x」，扣除晚出發的五分鐘，A goal Sub240手到擒來，一年半過去了，好久沒有擁抱這個朝思暮想的畫面，真希望時間凍結，永遠停留在這刻骨銘心的一刻。

41.5km處(擺臂和核心還是很需要改進的地方)

雖然臉真的是醜到不能再醜，一刻也不想停留

16年台北馬，跑步第一年，初嚐破三的喜悅，感動得流下淚水；

17年防府馬，回憶起過度訓練時期的無力，終點線後再度流下男兒淚；

18年波馬，狂風暴雨冷到想哭也哭不出來！

終點線後，全身的肌肉如同撕裂般的疼痛，雙腿跪在地上長達五分鐘，怎麼樣就是無法撐起自己的身體，心靈的富足夾雜著生理的痛楚，好熟悉的矛盾感。這一次，笑了，笑得開心且滿足。

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Sub250大夥們合照

「2:40:05?」當下只有黑人問號，難道累到連數字也看錯了？事後才知道大會沒有準時晚5分鐘鳴槍，而是晚4分35秒左右，果然「最速賽道，最雷主辦」名不虛傳，從賽前報名、分區，到終點線前都不會讓你失望。這個絕殺5秒，也許是老天挽留，看來得交棒給下次的天時地利人和了！

2019 Seoul Marathon(10th Marathon)

Time：2：40：05 (PB7：34)

Rank：46/20000

分段配速

博弈背後的籌碼

也許乍看是一局有勇無謀、冒險的博弈，背後有著許多強而有力的籌碼們支持。謝謝Erik、Dayu、Sen、Nathan等人的一起訓練，週末的相愛相殺以及結束後的早餐，成為每週期待的遊戲和挑戰，和你們交流讓我十分慶幸自己有一個這麼棒的興趣。

特別感謝陪練老司機Sen的一起陪練，在訓練和心態方面從你身上學到很多

謝謝國倫、hoyo、Jay、Daniel等人，雖然平時不會碰面，總是在狀況絕佳時潑我冷水，在萎糜不振的時候推我一把，給了我很多對於訓練和調整的啟發。

北中南邊緣人聚會

謝謝這次的雷神首爾小隊的各位，好的夥伴帶你上天堂，醉的夥伴差點讓你......(還是別想好了)，和大家一起當痴漢(?)在異鄉增添了許多樂趣，還好這次隊長只有雷到自己沒有雷到大家。

雷神首爾小隊及雲林MGC亞軍-老司機Justin

第一屆梨花女子大學200m爭霸戰

謝謝Garmin Sports Team的各位和Jason，能有個和興趣結合、作息規律的工作，可以很穩定且規律的訓練。謝謝韓國同事的幫忙，拯救我的號碼布，讓我可以順利站上起跑線。

這個EXPO好像長得和別人不一樣....

謝謝FAT42的所有朋友，雖然大多數沒有見過面，很慶幸有大家的幫忙；感謝傑仁的天氣預報，金醫師的電話協助，耕跑團的賽後照顧，這些都是不可或缺的強大助力。

最後也是最重要的是，謝謝我的家人和阿廷，往往提出奇怪的要求，即使不瞭解這項運動，你們還是無條件的支持，沒有這些支持，不可能在疲勞性骨折時咬牙度過無聊的交叉訓練，不可能在不利的天候條件下頂下一次又一次的菜單，更不可能在抽筋的情況堅持在賽道上，少了家人的支持，一切都將不可能。

一年一劍；一期一會，2020，我們東京馬拉松見!

最好不要再給我提高標準喔.....

大吉大利，今晚吃雞

賽後起點回顧

不知所云的裝置藝術，配上荒謬至極的主辦