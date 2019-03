賽事心得/首爾馬拉松 用新PB祝自己生日快樂

2019-03-25 09:41 運動筆記 Will Shu-Wei Huang



“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”― Albert Einstein

身為物理系畢業生,唸過一些愛因斯坦的大作是很合理,也很符合邏輯的。但這一句出自他本人的名言,以前還真的是完全不曉得;正如這位物理系畢業生,完全沒有想到以後的工作和物理毫無關聯,也完全沒有想到畢業幾年後,會這樣全力投入長跑運動。早在2018年的9月左右就知道有首爾馬這個活動。那時正值7-11月一個長達20週的訓練計畫,之後要去跑那霸馬。若緊接著還要再參加一個為期三個月的訓練力拼首爾馬,坦白說當初真的想了很久。如果連續下來,就會有九個月的時間都要過著專注於訓練的生活,真的不是在開玩笑。還在猶豫不決時,也偷偷問了@陳冠廷行程是什麼,還有@余文彥課表會怎麼排,最後終於在前往那霸之前決定把錢繳一繳衝一發。雙魚座的男人雖然常常被靠腰優柔寡斷猶豫不決,但如果下定決心,死活都要完成這件事的鐵石心腸,我想比什麼物質都還要硬。連報名時只要附帶繳個200元,就可以換取因故可全額退費的比賽保險都沒買了,打從心底相信「我一定要跑完這場比賽。」

「極速首爾」訓練營團照

這三個月,我要的只是專注這三個月跑了769公里,不同於以往的課表,最令人揪心的是當週週一才知道這一週要跑什麼,甚至每週日的訓練內容都是「當天才知道」。想想看,若每週甚至有某一天上班,都是到了公司才知道今天要做什麼,你應該會覺得這公司到底在幹嘛?是老闆故意要搞你嗎?不過也因為要接受這樣的不確定性,並且勇於去挑戰每一次未知的任務,你必須學會彈性地調整自己,讓自己不論如何都要能夠適應不確定的狀況。對於這趟42.195公里的旅程,才能夠面對各種突發情況還能保持游刃有餘的心態去解決。

某次下大雨,仍然要執行訓練的週日

另外,一開始拿到課表不太敢相信的是「怎麼會有2.4區配速這麼慢的間歇」、「一大堆的輕鬆跑會不會過太爽」。不過隨著每個小週期結束的測驗,看著自己5km、10km、半馬的PB都陸陸續續被更新,我知道這次比賽絕對值得期待新紀錄的出現了。印象比較深刻的是有一段時間的每週二都是2.4區配速練習,由400/800/1600/3200m漸進,每一趟都要精準地跑進規定的時間內,否則就要一直重來。有那麽一天,總計6.4公里的課表跑到13公里都還沒有跑進規定的秒數,只能無限地重來。那天的體感特別不準,每次覺得自己很輕鬆結果是太快,覺得速度剛剛好結果又太慢,就這樣一直都沒跑進去,直到最後被教練cut-off。這是這三個月訓練以來最慘的一件事。不過越是重大的失敗,越有超乎想像的收穫吧。經歷了大量的馬拉松配速練習後,體感和速度的掌握是真的越來越得心應手,每次練習都很快可以抓到自己要跑的速度。到後來只要設定今日的配速目標,大腦下達命令後讓身體去執行,體感和實際的配速就不會差太多。

經過了三個月的訓練,終於來到賽前一週的團練。團練結束後去附近的餐廳和大家一起吃午餐,一起聽著下週去首爾的行程和注意事項。午餐上教練和我們分享了「反脆弱」的概念。- 我們的身體設計是反脆弱的,適當地鍛鍊刺激,就會不斷變強。過度保護,反而會變弱。- 我們的內心都希望自己是反脆弱的,但卻很容易變脆弱,特別當遭受過挫折與打擊。這時除了需要勇氣去面對,更要有實質的方法去訓練自己,才能有突破自我的機會。我們或許都能在自己身上找到一些例子。像是嚴重的受傷、很不好的比賽經驗,或是工作的不順、人際關係的難解。在這些重大的壓力之下,也許我們都曾想過逃避;但反脆弱的人能夠運用壓力,進而挑戰自己的恐懼,抓到突破的機會。聽完這些話,帶著還沒消化完畢的腦袋和胃在離開餐廳前先上了廁所,看到廁所的牆上剛好懸掛著一幅插畫,畫上就是這句話。剎那間我好像懂了,you must keep moving,那也就是為什麼我這麼堅定要去首爾的原因。

一個人的進步,是整個團隊的支持在訓練營開訓前夕,除了原本就熟識的朋友Neil以教練身分,以及寶哥以班長身分加入以外,一直覺得好像應該再幫忙找一些朋友進來。於是那霸馬結束後到處問有沒有人想加入;不加入也沒關係,一起去跑首爾馬也可以。結果後來真的拉到品帆和濤濤的加入!心理學理論告訴我們大量且重複的洗腦會加深大家對這件事情的印象,最終作出決定,看來是真的有用啊。

有了更多熟識的朋友加入,訓練營變得更有趣了。這13週大家一起訓練的日子除了紮實,更格外歡樂,把握每次團體訓練大家互相幫忙破風和配速的機會,讓每次的訓練效果更佳;也把握每個測驗可以互相鼓勵和激勵的機會,「加油」、「咬住」、「醒醒啊」,是每次測驗最常出現的關心和問候。還有就算沒有要去首爾,也有很多朋友一起來幫忙補給、遞水或陪跑,讓這些訓練變得一點都不孤單。另外,每個週末的團練都有所變化,這週可能是流浪到淡水,下週又變成去動物園和政大的探險,跑完之後又有聚餐兼垃圾話大賽,都把每次的練習變成很好玩的一件事。

流浪到淡水團練

在一起整整三個月的訓練完全沒有受傷,只有一次課表因為腸胃炎的關係略過(但隔天竟然還能夠跑完從圓山到淡水的18km訓練,讓我不禁懷疑其實腸胃炎是來幫我減重的)。但就在賽前四天,後腰到小腿後方忽然開始莫名的緊繃,原本以為只是暫時性的緊張,但到了週四晚上連睡覺都會不舒服,週五早上起床後發現連站著都會痛,讓我嚇到直接請假去看醫生了。到了中醫診所問完診躺下,醫生的針一下,痛到眼淚直接落下來。「你這樣就不要跑了,不然不會好」醫生這樣說著。誒,醫生你知道我準備了多久嗎?比賽說不跑就不跑?算了,反正世界上99%的醫師都會說一樣的話,倒也懶得爭辯。

針灸結束後好像好蠻多的,上去二樓接著拔罐和推拿後,腰終於可以站直不會痛了,這才稍微鬆了一口氣。把握上機前的黃金時光,還去運動中心泡了冷熱水,連到了機場都還想要找腳底按摩來緩解一下。後來是自我放棄了自尊,直接在候機室躺下讓冠哥和寶哥幫忙按摩我緊到不行的擴筋膜張肌,讓我終於解除雙腿的緊繃狀態。賽前一天的下午再度找了冠哥和教練的幫忙,確認身體狀況完全沒有問題了,才恢復可以上戰場的自信。

這次突發的狀況,也是我以前完全沒有遇過的。剛碰到時的確有點慌張,但週五明快地決定趕快看醫生,並且告知教練們我的狀況,而幸好有著強大的後勤團隊,也能夠順利解決狀況,這是我在這一次訓練學到的重要一課。很難說若是這次沒有他人的幫忙,自己能不能獨立解決;人生沒有如果,也無法重來,但我很慶幸這次是跟著一群經驗豐富且能夠互相鼓勵和幫助的人一起出去,才能夠這麼順利地把事情解決。給我三小時多一點,我會很快回來比賽前一天早早回到飯店休息、按摩,晚上在飯店附近吃完飯之後就回去洗澡睡覺,卻意外地難以入眠。也許是太過惦記比賽的因素,緊張的情緒一直在腦中盤旋,就算做了好幾次腹式呼吸試圖讓自己完全放鬆,但最後都功虧一簣。一直輾轉到了12點還沒睡著,索性拿起iPad看書,邊看著書,眼皮逐漸感到沈重,才終於緩緩睡去......。

就這樣斷斷續續地睡了五個小時,五點半一到就再也睡不著,起身開始準備。吃完早餐後和團友一起從飯店門口出發,不過步行五分鐘的距離就抵達了光化門。也許是體內熱血早已沸騰的原因,3度的低溫卻一點都不覺得冷。「終於來到最後一哩路了」邊熱身邊想著這幾個月來花費的時間、汗水還有心力,再過一小時就要展開最後的驗收。像是戰士出征前一樣,我再度檢查自己的裝備,確認身體(尤其是緊繃的大腿)全部都沒有問題,試著保持心情平靜,經過兩輪的廁所之旅之後,進入閘門做最後的準備。在柵欄內等待時也沒閒著,一直繞著場內熱身跑,繞著繞著又不知為何有想要乾嘔的感覺,忍不住停下來用力咳了幾下,努力地想要把喉嚨中的異物咳出。

該死,讓我平安地起跑吧!起跑前一直祈禱著,已經來到了這裡,給我三小時十分,我會很快回來,我不會辜負自己的。等著等著,終於等到主持人開始用韓語叫大家開始倒數。在發音不甚標準的five, four, three, two, one...後,深吸一口氣,開始衝了!由於在A區的原因,通過起跑點並沒有花太久的時間。這時穿在身上的雨衣先丟掉了,但看著前方的陰天,又覺得有點冷,所以風衣還是繼續穿著。起跑的路段很寬,還不至於覺得擁擠,慢慢地找到體感要的配速,過了兩公里後,最冷的肩膀開始熱了起來,於是慢慢把風衣脫掉,謝謝它多年來的陪伴,毫無保留地衝了。由於GPS一如預期地完全飄走,因此全程只能看時間來推估自己的速度。偏偏看到大會的時間和手錶的時間發現竟然有五分鐘以上的落差,想了一下大概是因為菁英選手先出發的關係,所以和手錶對不起來,這主辦單位真夠雷的。

第一個5k大約22分40秒,離自己預估的4:30/km稍微落後十秒左右而已。到目前體感也很好,就繼續維持目前的感覺即可。首爾的流動廁所超級少,還好讓我看到剛好有人從廁所出來,馬上無縫接軌搶了上去,快速把膀胱清空後再度回到賽道上。回到賽道上剛好遇到品帆,問了他的狀況如何,也知道他之後會漸漸地自己獨走,所以還是維持自己的速度吧!第8公里開始轉入清溪川,是個很漂亮的市區小運河。這一段路比較窄,但因為跑得還算前面,因此也沒有到擁擠不堪的地步。10公里吃了能量膠和BCAA,前16公里按照計畫,以輕鬆的心態和體力跑完。看著自己的心率也才2.1區而已,是個很漂亮的結果。

16公里過了不久,從清溪川轉入乙支路,路變得更寬更大,此時體感還算輕鬆,但策略上較為保守,告訴自己以一樣的速度前進即可。到了20公里吃下第二包能量膠和BCAA,也遇到了首爾的地標東大門,跟它說了一聲掰掰,隨即加速離開,此時已經半程了,時間是1小時36分左右,離設定的目標慢了一分鐘多左右,倒也不擔心這部分的落後,心想著若後半段仍有餘力,可以加速補回來。這一段的路線相對來說比較沒特色,記得24公里處有個很短的隧道,27公里處上了一座不是很高的跨河橋,然後30公里處吃下第三包能量膠和BCAA。

這一段開始覺得左大腿漸漸有點緊繃,累是還好,但使得心態上又更保守了一點,因此25-30公里創下這趟全馬每五公里最慢的區間(23:06)。這個結果是比賽完畢看大會的成績才知道的,當下並不知道有跑這麼慢,只覺得這一段心態上比較保守一點。過了32.5公里處有個緩上坡,隨即是個明顯的下坡,但保守的心態讓我沒有跟著開出去(下坡萬一開太快是很吃腳力的呢),就是保持穩定的體感和速度而已。跑完下坡後,告訴自己只剩10公里不到,可以試著加速了!「體感」這時候也跟著加速,心率也從2.5區直接跳3.0區。35公里處吃下最後一包能量膠和鹽糖,確認身體狀況都很好,告訴自己可以再加速,這時候真的覺得自己正在加速朝著終點邁進,同時發現身邊很多人也稍微慢了下來,超過不少人。很好,這樣應該310還有機會吧,告訴自己絕對能破PB,只差心目中的目標有多近而已。

37公里處一個轉彎,終於見到本次的大魔王——蠶室大橋。昨天賽道導覽時,還覺得這座橋真的有點陡,但今天跑上去卻覺得完全不費力,只要努力撐一下,其實馬上就下坡了。轉入下坡路段後就是長長的一段大橋,迎著河面的風,跑得稍微有點辛苦,也不知道是不是逆風的關係,沒有想像中的可以全力加速。結束蠶室大橋的路段後,就剩下最後的3公里了,此時估算一下時間,竟然要跑4分速才有可能進310,「我可以嗎?」因為4分速差不多是我跑10公里的配速了,最後三公里要用這個速度前進,實在沒有把握。

盡其所能地衝了一公里後,發現真的來不及了,此時心裡其實有點幻滅,沒想到比賽還沒結束就發現最大的目標已經達不成了。算了,至少還能破PB,就努力把最後兩公里跑好吧!一步一步地朝著終點邁進,終於看到了體育場的入口,此時覺得任何一步都很漫長,太陽升起後甚至覺得有點熱,「再撐一下吧」,告訴自己不要掉了。體育場入口前聽到一聲「加油!」我知道是教練,但抬頭卻找不到他的身影,還差點被前面已經慢下來的女生絆倒。試著在這裡突破重圍並且做最後衝刺,終於在3:12:55通過終點!

奇妙的是,跑完後沒有精疲力竭地倒在地上,反而有種「怎麼就這樣結束了」的感覺。還是向終點拱門敬禮,謝謝這個賽道,然後邊走邊想著這次的比賽結果。心裡只覺得好奇怪呀,天氣、地形都相當地好,比賽的過程也都相當的順利,怎麼離自己的目標還有一段差距,甚至跑完後還覺得自己可以再跑10公里呢?雖然跑完了,也順利地更新自己PB(3:19->3:12),但絲毫沒有一絲喜悅。

結束後慢慢地帶著疲憊但一切良好的雙腳慢慢地走向隔壁的練習場,領取獎牌、物品和包裹後,請已經回來的品帆幫我拍照。一切都結束了,帶著放空的心情慢慢收操,整理完畢後前往入口處和教練會合。和教練大致上說了賽道上的情況,對於比賽完畢的感覺提出我的疑問。後來的結論是:最後十公里實在太保守了!雖然最後十公里和五公里覺得自己都有在加速,但實際上會發現體感覺得在加速了,其實只彌補了疲憊的感覺,使得速度完全沒有上來。前21公里:1小時36分12秒後21公里:1小時36分43秒。

換來睽違413天的新PB(3:19:23 -> 3:12:55, -6:28)。雖然對結果並不滿意,尤其對最後10公里的表現更是懊惱;不過能夠無傷吃完課表,並且無痛完賽兼刷新PB,給邁入32歲的自己一個生日禮物,也就還算是不錯了。跑馬的路很長,不是每次都能有100%完美的結果。如果這次不夠完美,那就看著接下來的路,期許下一個目標會更好。

祝自己生日快樂晚上的慶功宴心情就變得輕鬆許多,因為終於可以休息啦!一邊吃著晚餐,還被意外的慶生嚇到。可以用新的PB當作自己的生日禮物很開心,可以和跑步的朋友一起分享這個愉快的夜晚更是覺得溫暖。生日願望其實很簡單,就只是希望能夠健健康康的跑下去就好。不一定每次跑步都能破PB,但我相信夢想在那裡,道路就在那裡。Keep moving.