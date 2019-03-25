賽事心得／名古屋女子馬拉松 遇見更好的自己

2019-03-25 10:30 運動筆記 Lyera



拖了14天，終於願意坐下來好好執筆紀錄。說自己hen忙是藉口，大家都很忙啊，追根究底其實是自己害怕寫得不好，所以遲遲沒有開始⋯⋯╮(￣▽￣'')╭ ok 我努力改進。

有興趣看碎碎念前傳，link在這裡：🌟遇見更好的自己🌟認真訓練的初馬 2019 Nagoya Women's Marathon 【前傳】

天氣預報顯示：3月10日名古屋早上天氣陰，中午可能開始飄雨一直到下午會變傾盆大雨 =_=

我發現。。。我近2年參與的路跑賽事，都會下雨⋯⋯ಥ_ಥ 雨神同行？？？？？？？Anyhow，做足了準備就勇往直前吧。恰好這幾天台北天氣也很GG，所以就當模擬賽給自己打預防針。

0303（日） 0305（二） 0306（三）

0307（四）休腿不想跑，去BodyDoor找了廷芬協助放鬆累積訓練下來緊繃的肌肉，好好備賽。遇見了3/3在東京馬拉松破全國紀錄的曹純玉教練和陳囿任教練😍簡直開心到衝上雲霄，也在心裡默默期許，自己可以好好完賽。

0308（五）早上結束了冗長的小動物內科，下午便出現在桃園國際機場了，不禁欽佩一下自己一路闖到今天又準備self traveling了哈。咻一下又晃到了午夜，終於到了在榮Sakae的APA Hotel，很累，但很期待。

0309（六）早上在酒店附近easy run 3K，看看一下隔天要經過的賽道，心裡夾雜了雀躍和焦慮。梳洗一下，先去找了大猴領她幫我買的紀念地鐵票❤️，再前往Nagoya Dome舉辦的EXPO。依循告示牌與親切的工作人員指示（我一粒日文都不會XD），順利在Higashi Sports Center拿到了bib，便前往EXPO逛一逛。人潮真的不是蓋的，逛不到20分鐘，我就到觀眾席當旁觀者了。

下午跟著主辦單位另外辦的Short Trip去參觀名古屋城。巴士行駛在我們隔日要跑過的路線，望著窗外，我想像自己跑到35K的時候會是什麼心情。站在名古屋城中，和煦的陽光透過冰冷的空氣為佇立的名古屋城打光，盡顯其高貴與神秘。閉上眼享受片刻的寧靜，輕輕的為自己許下完賽和超越自己的目標。

其實這次比賽總共給自己設了3個目標：破4高標：3:59:59實力目標：4:10:00baseline：4:30:00

說實話，賽後回顧自己的目標，覺得給自己太大的壓力了。賽中沒有預期自己的心情會提早受到下雨影響，導致中後段跑跑走走停停沒有感覺很好。沒關係，這次的經驗是未來進步的借鑑。

傍晚回到了酒店，洗刷後開始準備翌日早晨所需物品：比賽裝備、補給、早餐。

史努比沒有去跑啦XD他是我的幸運星～

我準備的補給組是32Gi全馬3.5-5小時補給組，有興趣可以參考這裡～

10點爬進被窩裡面，但還是輾轉難眠。每次賽前都會有類似的狀況，還在學習要怎麼克服心魔。

3月10日（日）Race Day鬧鐘還沒響，morning call還沒打上來，就先跳起來了（到底是多興奮）。當下覺得身體有一點點的疲累，但興奮蠻overwhelming的。輕鬆沖了的熱水澡，著裝，啃著麵包+喝杯熱呼呼的咖啡當早餐。6:30am，穿上Nike Pegasus 35 Shield，拿起寄物包，披上要丟棄的厚外套，出門前再次把所有的東西清點一遍，出戰去！

地鐵上也充滿一堆要去跑步的人類，感覺整座城市都來共襄盛舉，真的蠻有趣的。到了Nagoya Dome站，喔買尬是更多人類，只能被大伙兒夾著魚貫移動到會場。寄完物便到分區排廁所XD主辦單位非常貼心，賽道兩區都是滿滿的流動式廁所，唯恐供不應求。如廁後整裝一下再到K區默默等待。10分鐘內被團友們捕獲，原本以為要孤獨前行，所幸遇到了互相加油打氣的夥伴們💗

訓練了那麼久，我們都要一起帥氣完賽！逆時針從左：大猴、Tina、令如、最小me缺Becky QQ

開跑時間倒數ing，如一般賽事開始前夕，大會主持開始帶跳hen無拘無束的熱身操（ok）。當下自己的心還蠻平靜的，沒有預想中的焦慮（怪），反倒是看著臉色越來越黑的老天，我心裡又開始默念：

“我是防水的我是防水的我是防水的⋯⋯” by Jay的跑步筆記

“嗙！” 槍聲響起。2019年3月10日，日本時間早上9點10分，名古屋女子馬拉松開跑了！陰翳的天空被鼎沸人生吵醒了，轉播畫面上看見輪椅選手與菁英選手們陸續開跑了，螞蟻軍團的女孩兒們也緩緩的向前移動。ABCDEFGHIJKLMN總共14區，經過START拱門的時間不一，輪到K區的我們踏過大門已經是9:27a.m.了。按下Garmin手錶的start，興奮的海外初馬開始了⋯⋯

嘿嘿美美出場XD

原本預期的完賽程序，感謝教練幫我校對+調整

0～5k移動能力有限，因為真的是像Sardine一樣被夾著出去的，大概只能維持6’00'-6'15' pace。賽道兩旁轟隆隆的歡呼聲震耳欲聾，各種伸手要跟你high 5 + Gambatehhhhhh，所以我的前5k就在忙著擊掌中度過了哈哈哈哈

6-10k7.5k開始飄雨（不是說中午才開始下嗎？！），看到賽道兩旁的加油團紛紛撐起雨傘了。我也拿出自己裁剪好的雨衣（made from垃圾袋XD）套上，一路聽著噗噗噗的腳步聲和滋卡滋卡滋卡的雨衣摩擦聲慢慢前進。雨沒有減弱的趨勢，反而變本加厲，我開始有點擔心自己到底撐得完嗎⋯⋯ 跑到目前，身體狀況還OK，但左右脛後肌開始有越來越緊繃的感覺。

11-15k雙腿脛後肌緊繃的感覺越來越強烈，好怕會抽筋。在12.5k的時候停下在路邊伸展拉筋 + 快速補充了鹽糖，才感覺比較好一些。套著雨衣跑步真的超煩，毅然決定脫下來交給路旁的帥哥工作人員，arigato然後繼續開砲。幸好有伸展，過後的路程再也沒有出現脛後肌緊繃的狀況了。無情的雨洗禮，就在我的靈魂快被洗空之際，背後被拍了一下。我還以為我擋路了說了sumimatse往左邊閃，往右一瞧，欸欸欸欸欸欸是Becky欸欸欸欸！竟然在這時候遇到了她真的很感動ಥ_ಥ⋯⋯一句”加油！”讓我噸時恢復了士氣，在15k提早吃下第一包咖啡因讓自己提神。

唯一正確跑姿照(?)

16-21k咬下軟糖第2口，補充了水分，腳的情況有好轉。服下咖啡因後立即見效，腳步也輕盈了許多。路上遇到很多年紀比我大的阿嬤也在奮力前進，看著他們努力的背影，心裡很感動。也默默期許自己到了這個年紀還可以走遊列國跑馬拉松！

20.5k，看到對面賽道的36k，對自己喊話：I WILL BE BACK！！！！Very SOONNNN！

路過在左邊的city marathon 21k FINISH 拱門（我也好想經過然後結束yay冷靜一點），一群帥哥們從身邊掠過衝過終點線，快得驚人。其實在前端路上都有被好幾位菁英跑者刷卡，他們跑步的英姿完全俘虜了我的心（喂）。希望有一天也可以練到想他們一樣帥的running posture。

順順的跑到了21k，看了一下表，wow半馬PB了诶2:06:54，but放棄了sub4高標3:59:59，因為直到目前也只能維持5‘45'-6'15'的速度，要sub4會給自己太大壓力。初馬只有一次，我不想搞壞自己。

其實也蠻愛自己的笑容～❤️

22-25k加油團有明顯弱掉的趨勢，但這也不能怪他們。這雨，這冷空氣，他們還願意撐傘出現來加持已經很不容易了。不太確定是撞牆期提早到來（心想跑但身體沒辦法配合）還是自己的心志已弱（心先累了），在22.5K水站的時候停下來開始走路邊喝水⋯⋯一路糾結撐到了25k補充BCAA，這個感覺還是沒有消去。腦子裡都是累，腳也好累，很想哭。

26-35k26k開始每跑1600m，讓自己快走200-300m。這裏真的很崩潰，雖然經過漂亮的名古屋城但我完全開心不起來。全身都很濕，每一步都很崩潰。其實跑得動，但心情被雨淋得很複雜。這點我要努力改善，儘量不要為外境所轉。到30.5k的時候決定放過不要再強迫自己，跟著感覺跑就好。這是反而跑的比較輕鬆，吃著補給站提供的香蕉，喝運動飲料喝水，當下恭喜自己完成了3/4！含著一塊鹽糖繼續往前，迎來了34k小上坡。不怕，想起薇薇學姊分享的方法：步幅變小，步頻拉高，121212121212就這樣爬完坡了wow我好棒。看著對面仍在努力的女孩們，心裡默默為她們加油，也為自己加油，快到了，昕穎！You did great！

36-40k終於回到跟自己約定的36k嗚嗚嗚。提早吃下咖啡因再度提神。37.5k再次慢下來走路喝水吃補給。想一想其實自己也蠻幸福的，辛勤的工作人員還得冒雨站在那裡gambateh+不停refill補給。當下覺得很窩心很感動。我對著自己的雙腳說：我們一起加油！雨再大，也撲滅不了我們的熱情！！

這裏就是一路搶鏡頭擺奇怪的pose哈哈哈哈哈哈攝影師都好厲害喔喔喔喔

醜。。。我也不知道自己在幹嘛

意圖不明的傘蜥蜴ಠ_ಠ

38.5k轉彎處有醫務人員正在搶救倒地女孩一幕嚇到我了。很慶幸我還可以好好跑著，感謝自己一路以來努力訓練有強壯的身體（還有狂吃補給XD）

40k時發現自己帶的補給吃完了，下次比賽要注意調整！

41-42.195k這⋯大概是⋯最漫長的2k (╯°□°）╯︵ ┻━┻ 心裡各種os想翻桌子，想搶哪吒的風火輪飛到終點。但，我在現實生活，正在名古屋跑馬拉松，回到當下調整自己的想法。最後2k了，我要卯足全力，發揮平常強度訓練的成果！調整好擺手和步態，拉高步頻開始沿原路衝向Nagoya Dome！加油團又出現了，除了忙著擊掌也忙著找相機XD最後1k，用盡所有力量噗噗噗往前衝刺，快到了快到了轉進會場了。eh wait還要繞半圈？！？！？！？why？？？？好吧我也只好繞個半圈，一個tuxedo帥哥跟我擊掌再次喊我Gambateh，我一路衝進了會場內⋯⋯

我跑完了了了了了哈哈哈哈哈哈經過FINISH拱門那一瞬間其實淚腺有在收縮的感覺，眼眶好像有要溢出來的眼淚。But下一秒馬上收拾心情，找那個香港tuxedo帥哥拿Tiffany項鍊（哇，看到帥哥可以那麼理性）。OMG，他那動人的笑容，完全erased了剛剛4.5小時在淋雨崩潰跑馬的痛苦。順著指示+人潮拿到了完賽禮（紀念衫+水+amino gel），然後就去排隊跟tuxedo帥哥們照相啦哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈（色）

雙腳check無傷完賽yayyyyyyyyy

其實他們有規定不可以擅自拍照，只能由專業攝影師拍攝。but who cares

右男超像Jude Law！！！但他開口說得一口流利日語讓我驚呆了😱左邊的韓國葛格也好帥啊啊啊啊啊啊

好冷，換上保暖衣物，跟教練和團友們還有爸爸媽媽報平安。完成人生一大挑戰，真的很幸福，也想跟我愛的人分享這份喜悅和幸福。

收拾東西，默默移動回酒店。洗熱水澡，泡冷水讓腳休息。以下省略瘋狂逛街10000字[⋯⋯] ^_^

Epilogue

為什麼想跑馬拉松？

其實想證明給不太自信的自己，你的潛力無限。另外也完成了高中想在田徑隊訓練的夢想，認真的訓練一番，完成一場對得起自己的挑戰。4小時24分鐘，說長不長，說短不短，但那4.5小時中不斷跟自己身心靈對話的過程是確鑿的，是真實的自己。認真訓練的這一趟旅程，充滿了驚喜，充滿了憤怒，充滿了眼淚，但在教練們的協助和鼓勵，隊友的陪練與支持，讓我有機會踏踏實實去感受自己的進步。這一輩子都很難忘。賽事的結束，我的人生正要開始。 🐱

賽後自我檢討

1. 給自己設太高的目標了，造成前端不必要的心理壓力。

2. 沒有預期自己的心情會受天氣影響那麼嚴重，這方面要努力改善。

3. 跑姿和節奏到中段就亂了，需要重新學習正確的跑姿，才不會造成運動傷害。

4. 肌力訓練不足：要加強肌力訓練。

a。抬腳不足，腳勾起來的力量不足。造成腳掌與小腿彎處pressure很大（後續痛了3天）。

b。核心不穩定。上軀幹一直swing，下軀幹沒有辦法好好跟進。

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有圖為證ಥ_ಥ

5. If you don't rule your mind， it will rule you。

6. 補給要帶多一些，eg.鹽糖。

0311（一）早上趕飛機，下午已經坐在獸醫三館的教室上課。心頭還熱熱的，滿滿的感動。電腦螢幕上，看著2020 Tokyo Marathon 的主頁，我默默為自己許下了願望：我要完成世界6大馬拉松，next stop——東馬！

送給勇敢的Lyera，由內而外的美麗 :)

照片來源：

ALLSPORTS：https://g.allsports.jp/en/event/events/741927/pages/647031

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