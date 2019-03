賽事心得/名古屋女子馬拉松 遇見更好的自己

拖了14天,終於願意坐下來好好執筆紀錄。說自己hen忙是藉口,大家都很忙啊,追根究底其實是自己害怕寫得不好,所以遲遲沒有開始⋯⋯╮( ̄▽ ̄'')╭ ok 我努力改進。

有興趣看碎碎念前傳,link在這裡:🌟遇見更好的自己🌟認真訓練的初馬 2019 Nagoya Women's Marathon 【前傳】

天氣預報顯示:3月10日名古屋早上天氣陰,中午可能開始飄雨一直到下午會變傾盆大雨 =_=

我發現。。。我近2年參與的路跑賽事,都會下雨⋯⋯ಥ_ಥ 雨神同行???????Anyhow,做足了準備就勇往直前吧。恰好這幾天台北天氣也很GG,所以就當模擬賽給自己打預防針。

0303(日) 0305(二) 0306(三)

0307(四)休腿不想跑,去BodyDoor找了廷芬協助放鬆累積訓練下來緊繃的肌肉,好好備賽。遇見了3/3在東京馬拉松破全國紀錄的曹純玉教練和陳囿任教練😍簡直開心到衝上雲霄,也在心裡默默期許,自己可以好好完賽。

0308(五)早上結束了冗長的小動物內科,下午便出現在桃園國際機場了,不禁欽佩一下自己一路闖到今天又準備self traveling了哈。咻一下又晃到了午夜,終於到了在榮Sakae的APA Hotel,很累,但很期待。

0309(六)早上在酒店附近easy run 3K,看看一下隔天要經過的賽道,心裡夾雜了雀躍和焦慮。梳洗一下,先去找了大猴領她幫我買的紀念地鐵票❤️,再前往Nagoya Dome舉辦的EXPO。依循告示牌與親切的工作人員指示(我一粒日文都不會XD),順利在Higashi Sports Center拿到了bib,便前往EXPO逛一逛。人潮真的不是蓋的,逛不到20分鐘,我就到觀眾席當旁觀者了。

下午跟著主辦單位另外辦的Short Trip去參觀名古屋城。巴士行駛在我們隔日要跑過的路線,望著窗外,我想像自己跑到35K的時候會是什麼心情。站在名古屋城中,和煦的陽光透過冰冷的空氣為佇立的名古屋城打光,盡顯其高貴與神秘。閉上眼享受片刻的寧靜,輕輕的為自己許下完賽和超越自己的目標。

其實這次比賽總共給自己設了3個目標:破4高標:3:59:59實力目標:4:10:00baseline:4:30:00

說實話,賽後回顧自己的目標,覺得給自己太大的壓力了。賽中沒有預期自己的心情會提早受到下雨影響,導致中後段跑跑走走停停沒有感覺很好。沒關係,這次的經驗是未來進步的借鑑。

傍晚回到了酒店,洗刷後開始準備翌日早晨所需物品:比賽裝備、補給、早餐。

史努比沒有去跑啦XD他是我的幸運星~

我準備的補給組是32Gi全馬3.5-5小時補給組,有興趣可以參考這裡~

10點爬進被窩裡面,但還是輾轉難眠。每次賽前都會有類似的狀況,還在學習要怎麼克服心魔。

3月10日(日)Race Day鬧鐘還沒響,morning call還沒打上來,就先跳起來了(到底是多興奮)。當下覺得身體有一點點的疲累,但興奮蠻overwhelming的。輕鬆沖了的熱水澡,著裝,啃著麵包+喝杯熱呼呼的咖啡當早餐。6:30am,穿上Nike Pegasus 35 Shield,拿起寄物包,披上要丟棄的厚外套,出門前再次把所有的東西清點一遍,出戰去!

地鐵上也充滿一堆要去跑步的人類,感覺整座城市都來共襄盛舉,真的蠻有趣的。到了Nagoya Dome站,喔買尬是更多人類,只能被大伙兒夾著魚貫移動到會場。寄完物便到分區排廁所XD主辦單位非常貼心,賽道兩區都是滿滿的流動式廁所,唯恐供不應求。如廁後整裝一下再到K區默默等待。10分鐘內被團友們捕獲,原本以為要孤獨前行,所幸遇到了互相加油打氣的夥伴們💗

訓練了那麼久,我們都要一起帥氣完賽!逆時針從左:大猴、Tina、令如、最小me缺Becky QQ

開跑時間倒數ing,如一般賽事開始前夕,大會主持開始帶跳hen無拘無束的熱身操(ok)。當下自己的心還蠻平靜的,沒有預想中的焦慮(怪),反倒是看著臉色越來越黑的老天,我心裡又開始默念:

“我是防水的我是防水的我是防水的⋯⋯” by Jay的跑步筆記

“嗙!” 槍聲響起。2019年3月10日,日本時間早上9點10分,名古屋女子馬拉松開跑了!陰翳的天空被鼎沸人生吵醒了,轉播畫面上看見輪椅選手與菁英選手們陸續開跑了,螞蟻軍團的女孩兒們也緩緩的向前移動。ABCDEFGHIJKLMN總共14區,經過START拱門的時間不一,輪到K區的我們踏過大門已經是9:27a.m.了。按下Garmin手錶的start,興奮的海外初馬開始了⋯⋯

嘿嘿美美出場XD

原本預期的完賽程序,感謝教練幫我校對+調整

0~5k移動能力有限,因為真的是像Sardine一樣被夾著出去的,大概只能維持6’00'-6'15' pace。賽道兩旁轟隆隆的歡呼聲震耳欲聾,各種伸手要跟你high 5 + Gambatehhhhhh,所以我的前5k就在忙著擊掌中度過了哈哈哈哈

6-10k7.5k開始飄雨(不是說中午才開始下嗎?!),看到賽道兩旁的加油團紛紛撐起雨傘了。我也拿出自己裁剪好的雨衣(made from垃圾袋XD)套上,一路聽著噗噗噗的腳步聲和滋卡滋卡滋卡的雨衣摩擦聲慢慢前進。雨沒有減弱的趨勢,反而變本加厲,我開始有點擔心自己到底撐得完嗎⋯⋯ 跑到目前,身體狀況還OK,但左右脛後肌開始有越來越緊繃的感覺。

11-15k雙腿脛後肌緊繃的感覺越來越強烈,好怕會抽筋。在12.5k的時候停下在路邊伸展拉筋 + 快速補充了鹽糖,才感覺比較好一些。套著雨衣跑步真的超煩,毅然決定脫下來交給路旁的帥哥工作人員,arigato然後繼續開砲。幸好有伸展,過後的路程再也沒有出現脛後肌緊繃的狀況了。無情的雨洗禮,就在我的靈魂快被洗空之際,背後被拍了一下。我還以為我擋路了說了sumimatse往左邊閃,往右一瞧,欸欸欸欸欸欸是Becky欸欸欸欸!竟然在這時候遇到了她真的很感動ಥ_ಥ⋯⋯一句”加油!”讓我噸時恢復了士氣,在15k提早吃下第一包咖啡因讓自己提神。

唯一正確跑姿照(?)

16-21k咬下軟糖第2口,補充了水分,腳的情況有好轉。服下咖啡因後立即見效,腳步也輕盈了許多。路上遇到很多年紀比我大的阿嬤也在奮力前進,看著他們努力的背影,心裡很感動。也默默期許自己到了這個年紀還可以走遊列國跑馬拉松!

20.5k,看到對面賽道的36k,對自己喊話:I WILL BE BACK!!!!Very SOONNNN!

路過在左邊的city marathon 21k FINISH 拱門(我也好想經過然後結束yay冷靜一點),一群帥哥們從身邊掠過衝過終點線,快得驚人。其實在前端路上都有被好幾位菁英跑者刷卡,他們跑步的英姿完全俘虜了我的心(喂)。希望有一天也可以練到想他們一樣帥的running posture。

順順的跑到了21k,看了一下表,wow半馬PB了诶2:06:54,but放棄了sub4高標3:59:59,因為直到目前也只能維持5‘45'-6'15'的速度,要sub4會給自己太大壓力。初馬只有一次,我不想搞壞自己。

其實也蠻愛自己的笑容~❤️

22-25k加油團有明顯弱掉的趨勢,但這也不能怪他們。這雨,這冷空氣,他們還願意撐傘出現來加持已經很不容易了。不太確定是撞牆期提早到來(心想跑但身體沒辦法配合)還是自己的心志已弱(心先累了),在22.5K水站的時候停下來開始走路邊喝水⋯⋯一路糾結撐到了25k補充BCAA,這個感覺還是沒有消去。腦子裡都是累,腳也好累,很想哭。

26-35k26k開始每跑1600m,讓自己快走200-300m。這裏真的很崩潰,雖然經過漂亮的名古屋城但我完全開心不起來。全身都很濕,每一步都很崩潰。其實跑得動,但心情被雨淋得很複雜。這點我要努力改善,儘量不要為外境所轉。到30.5k的時候決定放過不要再強迫自己,跟著感覺跑就好。這是反而跑的比較輕鬆,吃著補給站提供的香蕉,喝運動飲料喝水,當下恭喜自己完成了3/4!含著一塊鹽糖繼續往前,迎來了34k小上坡。不怕,想起薇薇學姊分享的方法:步幅變小,步頻拉高,121212121212就這樣爬完坡了wow我好棒。看著對面仍在努力的女孩們,心裡默默為她們加油,也為自己加油,快到了,昕穎!You did great!

36-40k終於回到跟自己約定的36k嗚嗚嗚。提早吃下咖啡因再度提神。37.5k再次慢下來走路喝水吃補給。想一想其實自己也蠻幸福的,辛勤的工作人員還得冒雨站在那裡gambateh+不停refill補給。當下覺得很窩心很感動。我對著自己的雙腳說:我們一起加油!雨再大,也撲滅不了我們的熱情!!

這裏就是一路搶鏡頭擺奇怪的pose哈哈哈哈哈哈攝影師都好厲害喔喔喔喔

醜。。。我也不知道自己在幹嘛

意圖不明的傘蜥蜴ಠ_ಠ

38.5k轉彎處有醫務人員正在搶救倒地女孩一幕嚇到我了。很慶幸我還可以好好跑著,感謝自己一路以來努力訓練有強壯的身體(還有狂吃補給XD)

40k時發現自己帶的補給吃完了,下次比賽要注意調整!

41-42.195k這⋯大概是⋯最漫長的2k (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 心裡各種os想翻桌子,想搶哪吒的風火輪飛到終點。但,我在現實生活,正在名古屋跑馬拉松,回到當下調整自己的想法。最後2k了,我要卯足全力,發揮平常強度訓練的成果!調整好擺手和步態,拉高步頻開始沿原路衝向Nagoya Dome!加油團又出現了,除了忙著擊掌也忙著找相機XD最後1k,用盡所有力量噗噗噗往前衝刺,快到了快到了轉進會場了。eh wait還要繞半圈?!?!?!?why????好吧我也只好繞個半圈,一個tuxedo帥哥跟我擊掌再次喊我Gambateh,我一路衝進了會場內⋯⋯

我跑完了了了了了哈哈哈哈哈哈經過FINISH拱門那一瞬間其實淚腺有在收縮的感覺,眼眶好像有要溢出來的眼淚。But下一秒馬上收拾心情,找那個香港tuxedo帥哥拿Tiffany項鍊(哇,看到帥哥可以那麼理性)。OMG,他那動人的笑容,完全erased了剛剛4.5小時在淋雨崩潰跑馬的痛苦。順著指示+人潮拿到了完賽禮(紀念衫+水+amino gel),然後就去排隊跟tuxedo帥哥們照相啦哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈(色)

雙腳check無傷完賽yayyyyyyyyy

其實他們有規定不可以擅自拍照,只能由專業攝影師拍攝。but who cares

右男超像Jude Law!!!但他開口說得一口流利日語讓我驚呆了😱左邊的韓國葛格也好帥啊啊啊啊啊啊

好冷,換上保暖衣物,跟教練和團友們還有爸爸媽媽報平安。完成人生一大挑戰,真的很幸福,也想跟我愛的人分享這份喜悅和幸福。

收拾東西,默默移動回酒店。洗熱水澡,泡冷水讓腳休息。以下省略瘋狂逛街10000字[⋯⋯] ^_^

Epilogue

為什麼想跑馬拉松?

其實想證明給不太自信的自己,你的潛力無限。另外也完成了高中想在田徑隊訓練的夢想,認真的訓練一番,完成一場對得起自己的挑戰。4小時24分鐘,說長不長,說短不短,但那4.5小時中不斷跟自己身心靈對話的過程是確鑿的,是真實的自己。認真訓練的這一趟旅程,充滿了驚喜,充滿了憤怒,充滿了眼淚,但在教練們的協助和鼓勵,隊友的陪練與支持,讓我有機會踏踏實實去感受自己的進步。這一輩子都很難忘。賽事的結束,我的人生正要開始。 🐱

賽後自我檢討

1. 給自己設太高的目標了,造成前端不必要的心理壓力。

2. 沒有預期自己的心情會受天氣影響那麼嚴重,這方面要努力改善。

3. 跑姿和節奏到中段就亂了,需要重新學習正確的跑姿,才不會造成運動傷害。

4. 肌力訓練不足:要加強肌力訓練。

a。抬腳不足,腳勾起來的力量不足。造成腳掌與小腿彎處pressure很大(後續痛了3天)。

b。核心不穩定。上軀幹一直swing,下軀幹沒有辦法好好跟進。

有圖為證ಥ_ಥ

5. If you don't rule your mind, it will rule you。

6. 補給要帶多一些,eg.鹽糖。

0311(一)早上趕飛機,下午已經坐在獸醫三館的教室上課。心頭還熱熱的,滿滿的感動。電腦螢幕上,看著2020 Tokyo Marathon 的主頁,我默默為自己許下了願望:我要完成世界6大馬拉松,next stop——東馬!

送給勇敢的Lyera,由內而外的美麗 :)

