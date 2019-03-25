日本人跑遍台灣／新竹ZEPRO RUN 超熱鬧！！！

2019-03-25 10:42 運動筆記 日本人跑遍台灣



今天參加了新竹ZEPRO RUN 5k。我3：30am到體育場時，已經有很多朋友到場，因為他們是志工，太感謝了！每一場賽事，因為有志工，我們才能跑，太感謝了！起跑前看到很多年輕人，有人穿”Chinese Taipei”的外套。臺灣代表選手又來了嗎？！一開始很多年輕人拼命衝，我該怎麼辦！？跑完後，我當攝影師在會場拍照，為朋友們加油的經驗很好玩！努力堅持到最後的人，最美！謝謝大會，謝謝志工，以及一起拍照的朋友們！ZEPRO Run 新竹場超棒！

我拍的照片在這裏