海峽兩岸馬拉松 台灣雷里莎奪女子半馬亞軍

2019-03-24 17:19 中央社 記者張淑伶昆山24日電



海峽兩岸（昆山）馬拉松，華東台商子女學校啦啦隊。 聯合報記者戴瑞芬攝影 分享 facebook

2019海峽兩岸馬拉松比賽今天在昆山舉行，台灣好手雷理莎在女子組半馬奪得亞軍；林秋杰和李智群在男子組全馬分別拿下第6和第8名。

海峽兩岸（昆山）馬拉松今年為第2屆，參加人數從去年的6000人上升為今年的1萬人。本屆有513名來自台灣的選手。

全場嬌點之一的法日混血美女雷理莎，代表台灣跑者在開幕式上致辭時說：「馬拉松不輕鬆，希望大家在賽道上找到更強大的自己。」

這名在高雄出生長大的知名模特兒，隨後在比賽為台灣奪下女子組半馬亞軍。

今年選手陣容增強，整體成績比去年要好，全程馬拉松和半程馬拉松的男女冠軍皆來自肯亞。

海峽兩岸（昆山）馬拉松的小選手。 聯合報記者戴瑞芬攝影 分享 facebook

連續第2年參加昆山馬拉松的李智群，雖然去年榮獲亞軍，今年僅拿下第8名，但跑出2小時38分23秒的個人最佳紀錄。他覺得相當開心，表示名次不重要。

李智群是多項路跑活動的常客，他認為昆山馬拉松的賽道寬敞、路面品質佳，加上今天天氣很好，溫度、濕度宜人，很適合讓選手跑出個人最好成績。

林秋杰今年首度參加昆山馬拉松，成績為2小36分31秒，比去年第一名2小時37分55秒還快，這次排名第6。他說自己最好的成績是2小時35分，今天前30公里的配速其實狀況很好，但後來快要抽筋，影響了速度。

昆山馬拉松標榜含有台灣元素。除了有來自兩岸的選手，補給站也有布丁奶茶、滷肉飯、鳳梨酥等小吃，開幕式還請來電音三太子炒熱氣氛。此外，蘇州大學台生和昆山台協會等也組成啦啦隊到場加油。