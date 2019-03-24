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賽事心得／煎熬的國道馬 感謝老天安慰與疼愛

2019-03-24 18:45運動筆記 ※披薩妞※

台北國道馬拉松42公里

#第17馬#完賽時間：03:57:14

#名次：分組第二名

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連日大雨延伸到比賽日，似乎已澆熄我的自信。剛開始跑有些降雨，但後來漸漸雨小，直到雨停，感覺是好跑的氣候；前10公里均速4：50-4：40，花了約49分鐘，但阿薩偏偏就是那麼不爭氣，不知道那裡不對勁，身體狀況有點不適，跑到17公里開始喘，就強迫降速，撞牆期也太早來了，此時原本自訂目標只好忍痛放棄。

沿路上看到工作人員的機車，然後用渴望的眼神看著工作人員，心中不斷猶豫要不要棄賽坐回收車，但又忍住不說，或者是慢慢跑回終點4小時內完賽就好。煎熬的阿薩慢慢跑慢慢思考，居然可以撐到30幾公里，雖然只剩下最後10幾公里，卻深深感覺到微喘胸悶，在加上下雨讓雙腳又濕又沉，開始不斷抽筋，一下前腳掌一下小腿肚，只能跑走停、拉筋、跑走停……，默默的含著淚咬著牙，要不是4小時內會被關門，我可能倒數3-4公里都用走的到終點，但時間不允許我一直走，只好強迫要跑起來，最後3小時57分驚險完賽。

解脫的回到終點，雖然這次沒有很狼狽的下跪或是嘔吐，因為速度跟本不快，但心跳卻一直很快，都已經在休息不跑了，還是那麼不舒服，雙腳還是不斷亂亂抽，又被送去醫護站休養，真的是很糟糕。休養的時間聽到大會報告得獎者號碼，咦…突然聽到阿薩的號碼，嚇了一跳！！阿薩這次跑的不理想，卻很幸運的撿了一個獎盃回家，真的是很訝異，感謝老天的安慰與疼愛！

現階段BQ已經在自己的認真努力之下曾經達成過，我應該要知足。雖然聽起來有些灰心，因為慾望無止盡，能力有限，只好量力而為，必竟阿薩不是專業的選手，也知道自己的身體狀況、時間沒辦法全部調適好，跑到後面都有點不太健康，我們回到初衷：希望跑步是快樂健康的一件事，只有自己最清楚自己的生理心理狀況，而不是不要命的危險，讓旁人擔心。

短期內應該是不會想拼全馬速度，一切順其自然，但還是會保持良好的運動習慣，這才是原始的初衷。

阿薩愛哭想感謝

#感謝沿路為阿薩加油打氣的您們。

#感謝半路幫助阿薩拉筋的兩位大哥。#感謝眾多團友跑友的貼心關照阿薩。

#感謝醫護人員的照顧阿薩。

#感謝老天的安慰與疼愛送阿薩一個獎盃。

#煎熬折騰之下阿薩瘦了3公斤。

★狀況亂糟糟，連週萬金石全馬，阿薩到底是要不要跑？！？！

萬金石

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