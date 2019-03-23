賽事心得／首爾馬完成女孩心中目標 放鬆心情跑出極速

2019-03-23 06:00 運動筆記 劉臉臉



訓練當下的目標賽事沒達標不要氣餒，因為你不知道哪一天他就這樣突然送你一份大禮🎁 🔜💝半馬進步6:57、全馬進步1:27:09半馬2HR、全馬4HR是很多女孩的目標，為了目標你能做到多少?十一週全心全意的練習所結下甜美的果實🍒

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(放鬆心情得到意想不到的結果，非目標賽事反而跑出好成績)

自臺北馬之後我不再依賴幸運，我知道每一分每一秒都是平常練習的成果但出發前我卻有些後悔，畢竟它是「亞洲最速賽道」心中開始各種OS：為什麼臺北馬後荒廢2個月(月子做不完)！為什麼不夠自律！為什麼沒有把鬥跑課表拿出來再練一次！到站在起跑線的那一刻我都覺得我會被關門你信嗎？沒到最後一刻誰都不知道結果，出現逆轉勝的結局，跑進奧林匹克主競技場過了終點拱門，按下手錶時我傻了，覺得應該是跑到ㄎ一ㄤ掉，非要看到大會時間才覺得這是真的，是「3:58:52」嚇！

＃跑齡：4年,之前都是歡樂跑,2018年7月開始接觸課表＃賽事：半馬7場、全馬3場＃PB：2018臺北馬拉松(半)1:53:54 、2017富士山馬拉松(全) 5:26:01

📌 Seoul Marathon這坑怎來▪ 晨練麻吉們一言一語的慫恿，其實是想見證他們拿下BQ那一刻一起歡呼▪ 沒有抽到萬金石迷你馬，一怒之下就…(報名費很便宜耶 $1872根本不用考慮)▪ 當柏林馬的前測，看看停止規律課表後全馬大約落在哪，好規劃後續練習目標

📌 累積的力量跑完後回台灣的後三天，我還是覺得怎麼可能? 一直處於黑人問號的狀態我的半馬成績未達1:50，臺北馬後廢了2個月也沒跑課表怎麼可能就這樣的就跑進4小時內，訓練當下的目標賽事(臺北馬)沒達標不要氣餒，因為你不知道哪一天他就這樣送你一份大禮

後來仔細的回想，有~我有跑課表而且很認真只是我先練起來放而已。記得去年「鬥跑十周變強計畫」，我是自主訓練班學員跟著UA隊長們一起練習(隊長練全馬我練半馬)，這大概是我可以拿來說嘴好一陣子的事情，課表完成率95%達成率90%，每週三次5點集合師大晨練(家住三重)，週日7點大團練即使加班也會自己完成課表。

印象最深的半馬週期：雙十節那天我需要加班 [當日課表 5公里*4趟 (加暖身約21公里)]，大家早上開心練完課表還能一起吃早餐，我下班後獨自到師大操場報到，在操場繞一個半馬已經很虐心了，孰不知第三趟飄雨了，沒關係飄雨而已~慢慢的暴雨、包場、整個演起偶像劇大雨中奔跑…雨大到懷疑人生第四趟一直踏不出去，直到古亭金城武來探班我才勇敢演完操場半馬的戲碼；全馬週期訓練巔峰的那週團練 [當日課表:配速3.4區10min+慢跑10min*10趟+配速6.2區200*3趟]，大家都跑完了以前的我已會說那我不要跑了，但那天我也不知道為什麼我那麼任性就算最慢我也要跑完這七趟 恩亨！對就是這樣的堅持與任性幫我把底打好、打滿。

(#0500trainingclub 的好麻吉們，😂歡樂中求進步邊練邊鬧)

📌 賽前一週準備工作

記得以前有人問教練及許立杰，前一周還能練什麼？統一的答覆是：這時候練什麼都沒用了😂課表是去年練的，那要怎麼補1月到3月的空窗期呢剩沒幾天，問了之前麻吉們還有助教尼爾，閱讀歷往首爾馬跑者的分享文章🙄目前狀況分析1. 跑量：1月130公里、2月170公里2. 練習：「R2R初一跑到初十五的活動」及過年兩次「風中劍聯盟」風櫃嘴21公里的團練。原本想拿之前跑者祭出來練習但…呃～堅持了2個禮拜就滅了😂冬天太威武戰勝不了被窩跟雨天，出發前一週為了心安還是把減量週拿出來跑一次維持跑感。3. 跑力：前一週SKECHERS LADY'S RUN半馬（1:54+里程數少600需再加3分鐘）4. 身體狀態：還行跑起來沒卡卡不舒服的地方

🤔那現在能做什麼1. 拿出跑力對照表設定配速策略，大概落在4:05暫設高標、中標4:15、低標4:30。2. 想一下去年訓練營教練教的，賽前給大家目標！ 後半馬比前半馬快30秒到2分鐘 ， 要想像你能用這個速度再跑一個半馬 ，就記得這兩點😂3. 規劃補給、水站策略跟賽道有沒有可怕的大魔王4. 賽事衣服裝備定裝，寧願多帶也不要少帶 (大概帶了4套，不含外套及可現場丟棄衣物)5. 前一週SKECHERS半馬找死😂怎辦🤷🏻‍♀週一推拿跟拔罐，出發前最後一次超越復健6. 最後找一個幸運物當撞牆期的心靈寄託 (對我來說有用假裝有人跟你一起跑這樣)

(表格為預設高標配速，右邊為大會每5公里晶片時間:天呀以後大概再也不跑出後半馬比前半馬快了~感動)

📌 4天3夜首爾馬之旅 一切都很幸運❤️我搭了景美陸上競技順風車一起同行（這群人莫名都有一股氣場，感覺隨時都有激光發射）我跟著都有點心虛😂只想著不要讓他們等我太久，真心跟他們說可以回去洗個澡再來撿我。

3/15. 傍晚落地 機場儲值T-money，民宿放完行李食完晚餐後準備隔天晨跑衣物，很重要到當地記得要試跑，把不確定因素降至最小，出發前很擔心太冷帶來4套跑服😂試跑穿與賽事最接近的衣物，另外兩套當過冷、過熱的替代方案。

(寧可多帶也不要少帶，照片是五人分不是都在我肚子裡)

3/16. 試跑、領物資 試跑: 早上 0度冷不冷！冷～～～Eddy定了跟賽事一樣的時間到運動場對面公園試跑👍可以看看明天賽事大概是怎樣氣候、陽光、溫度⋯等，從地鐵要出來那一刻，雞皮疙達都站起來了~但其實動一動就好了勇敢給他踏出去，跑多少距離看自己，教練說你覺得跑多少你準備好了由你自己決定 (暖身:1公里，M配:3-4公里)

(晨練試跑)

領物資: 2019首爾馬拉松博覽會EXPO（綠色2號線，218綜合運動場站）領完回民宿整理賽事衣服根據今天試跑做最後調整、補給、肌力貼、寄物袋、試裝、早餐…最後確認，然後洗洗睡~10點晚安。

(帶護照跟Mail截圖,簽切結書,可代領物資)

3/17Seoul Marathon 當天 起床: 早餐、更衣、肌貼、壁球按摩腳底賽事起點:光化門 (紫色5號線 533光化門站）其實住在終點附近有好處(賽事為AB點)，從民宿到起點可以當作醒身體、間接的暖身 (當然起跑前該做的暖身還是需要的)重點摘要: 7:30寄物截止、8點起跑，出發有分A到E區約莫每5分鐘開放一區出發，有大量配速員就我看到有2:50、3:00、3:15、3:30~~4:10、4:20、4:30、4:40、4:50一直到5:00，5公里一個水站、2.5公里海綿站、35-38公里處有個大橋、沿途大會安排有激勵人心的加油團， 啊! 還有沿途 很帥的歐爸警察 (這很重要!)。

終於起跑！我是E區出發其實分區管制沒有很嚴格但我還是乖乖在E區等候(如果有成績證明可申請A-D區出發)，鳴槍時太早脫把身上保暖衣服脫了(😣抖~)，沒料想到等到E區出發已經快半小時，然後我就開始慌了已經慢27分出去，5小時關門列車又一直在我後面晃呀晃的(😭哭)。老實說沿途怎樣我都忘了~幾公里有什麼我也記不清楚，只想專心顧配速、路況還有離5HR關門車遠一點(後來想想是依據晶片時間那我到底在慌什麼) 。上次富士山陰影為了追排廁所的時間，後面撞牆期撞的亂七八糟，這次不敢輕舉妄動還是依照之前規劃的配速跑。

5公里後開始脫去身上的輕便雨衣、第一個水站後人群的距離開始拉出來。

1-15公里：身體感覺都還好，對後面沒把握的事情我還是穩穩地把前半段跑完，必須還能用這個速度在完成一個半馬就是不太會有累的感覺，我以前也覺得扯怎麼可能跑15公里還不累🤷‍♀，一直讓自己不超速壓在保守配速區間內，此時我看到大會4:40的配速列車，終於鬆了一口氣確定我不會關門，覺得有餘力可以來看一下我的配速對照，但在手上的簽字筆字跡已經…疑糊掉了(想說沒要跑成績用筆寫一寫就好XD)，僅存我的記憶裡每公里均速，記不住分段時間、累積時間，再次暈倒的這邊的大樓很多GPS飄飄到天邊，就在此刻我看到救星，一位跟我速度相仿的馬尾大叔感覺連吃補給的策略都跟我接近，一路上我們倆感覺像是有默契一般跑在彼此附近。

15-25公里：在某個時間點那位大叔突然加速出去就這樣跟他掰掰了，於是我又是一個人的旅程，身體感覺還算可以有餘力21公里之後在加一些速度，再次想起教練說要把 2/3當作一半 ，於是我還是很乖的在配速區間+-5秒內。題外話沿途的警察歐巴好可愛喔~一路上臉上都是掛著嬌羞的笑容跑著 ((遮)

21-35公里：嗯準備到了30公里所謂的撞牆期了，也追過了4:20列車，心理在掙扎到底要不要變成高標的配速，身體感覺好像還可以也沒有不舒服的感覺，又想到我慢27分出去難道他們真的要等我一個多小時嗎?因為台北馬我就被自己狀態騙過一次以為可以但..滅了，好！不然折衷加一半XD後面37公里處還有一個大魔王「蠶室大橋」，提高配速後心率真的有變高些，就在這時後被一位腳步聲好大的叔叔咬住 (😭我弱爆了不要跟我) 我心裡好慌那個腳部聲弄得我好亂，我加不了速也不想降速，2公里後我決定很有禮貌的跟他點個頭很明顯地往旁邊飄走離他遠遠的，跑步真的是在練心。

(準備進入終點首爾奧林匹克主競技場)

35-42公里：離開大腳步聲叔叔後終於恢復內心平靜，準備迎接大魔王蠶室大橋，老實說忘記那時在ㄎ一ㄤ什麼，等我回過神來， 我~已~經~在橋上了!! 跑過台灣的橋，你可以放100個心這個大魔王你一定上的去~這時心裡放下最後一顆大石頭 #風中劍聯盟招生中(跑過風櫃嘴這個不是坡)，看了看我手上的幸運物(簽名手環)，過了大魔王也到了38公里了剩下4公里此時不開待何時(終於有一次可以像ㄟ愣說的開出去)，突然想起精工盃那時後沒有壓力只求完賽的心情，臉上帶著微笑就這樣加速一路下橋，帶著愉悅的心情奔向終點，想著我要跑完了一個全馬了，經過最後一個彎道看到首爾奧林匹克主競技場，聽到極速首爾團的加油聲~很好最後的操場一圈好像還有力氣可以接下國旗，疑~~郎哩? 就在邊找人邊繞圈圈的情境下過了終點，按下手錶 What! 扣掉我出發的27分 好像破…四…了!

賽後對我不敢相信我的眼睛，從要被關門到4HR內落差很大，我來不及感動因為我嚇傻了！其實同行的夥伴們一直擔心這次都沒有旅遊行程，對我很可惜，不~ 這沒預期的4小時這趟旅程中最大的收穫，好險沒讓你們等太久也恭喜妳們順利取得BQ資格。賽後我們去了星空圖書館曬獎牌、晚上去吃了長男食堂燒肉慶功宴、逛了一下江南，畫下這旅程完美的句點。天時地利人和真的這次最佳的寫照，偉倩說:不要停就對了，於是奇蹟就這樣發生😍💪

(以前練習的原來身體會記憶)

📌 在此感謝

❤ 景美陸上競技:首爾同行的夥伴，行程規劃、周末有時的一起練習，恭喜你們順利取得BQ，然後有人睡沙發床還能拿BQ沒天理壓 🤷‍♀攤手❤ 文彥教練_忙著極速首爾訓練營，時不時想到我 😭感動，一起測速一起long run❤ 尼爾_像是大哥哥一樣關心著每個細節 (註:老是能一句話激發我潛能，經典名言:自己看著辦! 😡怒❤ 晨練麻吉們_推這坑的兇手，心靈安慰劑~~ (註:言語霸凌句句真誠，真朋友來著的❤ UA鬥跑十週變強計劃，沒有那時的打底就沒有這次出乎意料的成績 (註:謝謝莉莉賽前打氣😘❤ 柏林馬的夥伴_啊 讓我一直處於廢物模式，腳踏車環島加油❤ R2R跑團大家的打氣， 😭我不是花瓶了，團長門檻要這樣就是了❤ Jaybird JBRC 團服真的很帥捏❤ 謝謝這段期間相信我的品牌 Under Armour 、AR,這次賽事補給品的贊助者吃了跟你一樣厲害❤ 沿途一直遇到好心的韓國人，看我們再找路總是主動伸出援手，以後我也要主動幫助觀光客