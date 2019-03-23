賽事心得／萬金石馬 沒有遺憾對得起自己努力

2019-03-23 06:00 運動筆記 Jason Panda Zaii



這次來台灣旅行之外，最主要是因為這場耗了5個月的時間來備戰這場有銀標的賽事。還記得去年9月時報了這場國際賽事，也下定決心要好好為這場賽事做足準備。當然，11月就開始這項計劃，為期5個月。這五個月過得不簡單，“它”沒可能那麼舒服的讓你完美的過完這5個月的訓練。總會有“受傷”，“活動”，等等狀況來打斷你的訓練。在逼不得已的情況下，只能接受及降低這些情況的發生。

很快的，一個週期，一個週期的走著，準備的時間也越來越短。練習越到尾聲越不捨。以前的我，早起為了上課，如今早起為了跑步。一個被逼，一個自願。即使辛苦，但發覺有小小的進步，都足以讓我滿足。天未亮，上衣褲子濕透了。洗個澡又上班去了，日復一日，堅持著規律的生活。

終於迎來了初海外馬（萬金石馬拉松）。由於很早（星期四）就抵達台灣，原本的計劃是好讓我有足夠的休息時間去備戰。誰知？第一天，差不多就走了3萬步！Eh，怎麼我一點也沒發覺走了將長的路。一臉懵，只好安慰自己才抵達難免會走過多的路。但恐怖的事情就接著來啦！

星期四-29033steps

星期五-28671steps星期六-17088steps

星期五睡醒時，第一時間就是先動動腳。果然，不意外的腳後跟有點緊繃的感覺。但也沒辦法，出到來玩難免還是要走路，是多或少罷了。只能盡量降低走路的頻率。這次最失策的是太早抵達了，同時也累積了經驗，下次海外馬要是沒時差就盡量前一，二天抵達就好啦。事情已發生，短時間內也無法改變了。隨緣吧，馬場上能堅持多長就多長吧。星期六按照原本預定的時間8點躺上床上睡覺。星期日一早2點正準時起床梳洗啦！一出門外面已下了蠻久的細雨，這次早餐吃個羊角麵包，喝杯芝麻豆漿，再到台北車站搭巴士到賽場。

抵達賽場後，依然下著毛毛細雨。第一件事，從進廁所，解決該解決的事！然後就參觀賽事的佈置舞台等，國際賽事果然不同，一眼就能看得出準備已久的賽事。路牌等都很清楚的指明，也讓我是順利的抵達選手區去休息及更換衣物。特別的事，就在等待的期間，原本的細雨已消失了。因此確信這場賽事首要有了好天氣！最後還上了一次廁所，然後就根據分區排位去排隊並準備起跑。

比賽過程

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在起跑前，拼命的熱身，確保身體熱起來，以免失溫。聽著主持人的倒數著“3，2，1...開始”。很自然的大家開始跑起來了。剛開跑不久，就要進入隧道（大約1公里）了。這隧道由於集滿許多跑者加上隧道裡封閉著的導致原本涼爽的天氣，瞬間變成暖氣。但對於我這位長期居住在馬拉西亞的跑者來說，這溫度剛剛好啊！但台灣跑者卻感到悶熱。毫無意外，按著指定配速出了隧道迎著涼爽的天氣繼續推。

由於事前也對路線做了研究，大約7公里左右有個爬坡路段，所以開始也保留著，按著6:15/km的配速去推，主要是找到配速列車啊！但怎麼一直追都沒看到配速列車的氣球呢？一直自問，是不是我太慢了？配速列車超速？但這問題一下就忘記了。繼續穩著配速，終於大約4公里左右看見了5小時45分尾班列車。想了想這不是我要的列車啊，繼續趕路，路上一直超越了幾班的列車。終於在最16公里左右找到我要跟上的列車了（4小時30分）。趕上後一直跟著，右邊一望無際的大海，左邊青青草地。這賽道的景色真的一級棒啊！吹著海風，跟著列車，毫無壓力的。

補給站真的不得了了！這補給也太長了吧！方便好多跑友，避免發生“撞車”事故。喝了一點白開水，一點運動飲料，吃上一顆巧克力（好難開啊！）。幫我補點糖分！加上天氣涼爽，出汗率也減低了完全爽爆了。這天氣加分了！一路上的拉拉隊完全勁爆！超賣力的，那個渲染力聽了都馬上起勁了！

但冷風打在臉上，觸碰鼻子都感受到凍傷的感覺啊（看來不適應這完美天氣）。直到噩夢出現了，大約過了21公里後，小腿上的肌肉感覺越來越緊了。越跑越提不起勁！感覺不妙了，原本跟著配速列車也只好“跳車”了。直到23公里左右跳車後，立馬停下走幾步，嘗試解決，但還是一樣。當下已知道無望跟上4小時半的列車了，這路上一邊拉筋，邊走邊跑，一公里一公里的走著。早前超越的列車也一一趕上來了。雖然想跟上，但力不從心啊。看著配速員慢慢的離去，只好祝福他們了。

完全沒想到肚子疼的問題解決了，卻發生抽筋事件。正好也讓我從此事件吸取教訓了。過後就跑500米，走500米。慢慢的倒數著里程。最後2公里，右邊的車道一路上好多人都開窗向跑者們加油打氣！臺灣市民才熱情的說！進入那溫暖的隧道，雖然這隧道大約1公里，但感覺上好像是無底洞啊！怎樣跑都看不到出口的。出了隧道後，拼勁全力沖向終點線。雖然腳很酸，但當下也不知如何拉到高速沖向終點。這賽事經歷一大波折總算結束了啊！跑完後領取獎牌，披上完賽毛巾，按著次序去領完賽物資啦！更衣後，搭巴士回到民宿梳洗後，大睡5小時才起床啊！

雖然未達標，但也不覺得可惜！畢竟凡事都有第一次，“領教”後下次學聰明點啦！賽前都說了，“跑一場對得起自己的馬拉松”。賽後看了記錄，前半馬跑了2小時10分，跟原本計畫一樣。後半馬因肌力不足導致完全跟不上節奏了（還是前幾天走太多了）比賽永遠都會讓你意想不到的！聆聽身體的狀況再做決定，馬場永遠都在，這次不行，下次再來！硬硬來沒幸福喲！過程中最爽是聽到“哇，將年輕就跑馬拉松了，厲害！”（不懂是不是講著我！？）。但只要你有興趣，肯付出一定會得到你想要的結果，每個人都一樣！

謝謝你耐心的看完！我不強，但我會想辦法變強！