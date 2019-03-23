賽事心得／首爾馬 I'll be back

2019-03-23 06:00 運動筆記 強尼快跑



(FAT42插旗首爾馬！)

2018臺北馬330達標後，就開始養傷，2019開始訓練也因為左腳踝的腱鞘囊腫，無法照漢森課表操練，說這其中的訓練都只是維持體能而已。

1月、2月練跑量都不到200K。

其中T.Run的14～16K訓練，明顯感到狀態不如2個月前的臺北馬。

2月中去跑了京都馬，雖然抱著Long Run訓練的心態，但實際上過程跑的比想像中的累，雖說符合設定的345，但過程很辛苦，心中對首爾馬浮現了陰影。

跑前一週在跑步機跑了T.Run10K，結果右小腿輕微肌肉撕裂傷，醫生說：不嚴重，可以跑，但會不舒服。練跑不足，又有新傷的情況下，別說A標325，連B標330我都有疑慮了。也只能先休息，不能跑，總是能吃吧XD

3/15，跟著一群好朋友來到首爾，雖然有腳傷，但跟老婆還有朋友一起出國就是很開心。

包含我在內有5位FAT42成員要一起跑首爾馬，唯一目標就是PB！當然也要一起肝醣超補！

(土俗村的人蔘雞，超好吃)

3/17 Race Day

能站上正確分區(A區)起跑真的很不容易，比馬拉松還難心中充滿了感謝。

（報名詳情請看首爾馬報名篇：https://running.biji.co/index.php?q=review&act=detail&id=36489&subtitle=首爾馬報名心得）

(出發前合照，我衣服上的是國旗，不是黨徽XD)

(衣保袋大小，將路協包清空放入)

起跑時約3度，但不怎麼冷，適合跑步的完美天氣，起跑區的規劃有點亂，但還算『亂中有序』。

一起在起跑區的有：聖宇、Ken、另一位台灣跑友、我。

起跑槍響時。主持人用韓文大喊音似中文『去吧』的韓文，讓我和Ken大笑了起來。也舒緩了起跑的緊張感。

分區是必須提供成績給大會，不會有亂填成績的事發生（但大會把你亂分區就是首爾馬驚人所在），所以周遭跑者的速度都很接近(340以內算A區)。很快到了1K，已經可以順順的跑在目標配速：4:52/K

不需要閃人。前面10K有不少的緩下坡，不用刻意加速就跑的比配速快，可以保留體力又可以爭取時間紅利。

由於賽前得知GPS會飄。所以就把每5K的累積時間背下來，對著路邊公里牌確認時間(每一Ｋ都有牌子)。

補給策略：1. 官方每5K才有水站，海綿站沒有水。

2. 10K、20K、30K、35K，吃能量包＆喝水。

3. 15K、25K，吃葡萄鹽糖＆喝水。(真男人商場賣的那款很好吃)

0～5K:1.5K時目送聖宇、Ken開出去，本段很順利的跑在目標時間內，只是要小心地上有跑者脫下的雨衣。時間：24m

5～10K：看看城市風景，順利完成在目標配速。時間：48m。

10～15K：開始控制自己不要跑太快，開使頻頻看錶(有點走火入魔的看)。右小腿微微不舒服，但不影響。

時間：1h:12m。

15～21K：從清溪川轉回大路，約18.5K看到一排健身教練邊採飛輪，同時做動作為大家加油，氣勢超強，頓時覺得他們比較辛苦，心生佩服。時間：1h:41m。

(老婆路過拍的，非常有氣勢的加油點)

21～25K：24.5K有一個小隧道，緩下緩上，不難，也在這邊碰到高雄夜跑團的跑友，他要拼330，互相鼓勵後，繼續向前。時間：2h:00:59s

26～30K：不斷提醒自己控制速度不要暴衝，30K後才是真正的馬拉松。以往26~27K的疲憊感，這次並不明顯，想必是前段有控制好速度，加上天氣真的很舒服，體力有適度的保留。

越靠近30K越是往路邊看，因為老婆說要在30K幫我加油，經過菁英選手水站後，就看到老婆拿著海報在抵擋刺眼的陽光，馬上大喊她的名字，老婆立刻找到我，她知道這場是分秒必爭，所以拼命叫我往前跑，不要停。有了老婆的打氣，原本有些沉重的雙腿，再度奔走向前。

時間2h:25m:28s

(路邊攝影大叔很熱心的幫老婆拍照，還發mail過來，She is the only one who got the photos....)

30K~35K：有平緩的上下坡穿插，此時配速有些忽快忽慢，如預期的感到累，但還不到撞牆，此時開始將賽前看的『冠軍心理學』、一些勵志話語心中默念：同時告訴自己，能身體健康、老婆照顧我，幫我加油，我實在很幸運、這些掙扎，痛苦都曾經歷過，我一定能挺過來的、今天的配速很穩，絕對要堅持、現在放棄會更痛苦、身體正在騙我，想要我休息，但是深藏在體內的能量還是夠的。一連串對自己喊話，在身體痛苦時保持正向思維真的很重要，而且管用。此時要吃最後一包膠，但實在吃不下，很怕吃了會吐，但不吃會沒體力，只能硬著頭皮吃下去(還好沒吐)。此時，想到旅館冰箱內的草莓牛奶，完賽就可以解禁大口暢飲，為了草莓年奶，堅持啊～～時間：2h:49m:57s。

36~40K:隱藏在雙腿肌肉深處的疲累漸漸浮現，痛苦襲來。37K開始爬蠶室大橋，平緩上去，不難。但我在橋上時，無力感襲來，面對壯闊的景色卻是苦瓜臉。好不容易過了 38K，趕緊下坡狂奔。這時前方有一位女跑者，備受兩位加油團的大叔的關愛，直接衝到賽道上把補給塞給她（首爾馬的交管比較隨性），然後看著我，默默走回人行道，(大叔，你手上還有補給怎麼不分我XD)，此段配速只能維持4:55左右。時間：3h:14m:26s。

(37~38.5K蠶室大橋，很寬闊，來自官方轉播截圖)

40~Final：下橋後右轉，忽然看到通往奧運體育場館的遼闊馬路，視覺帶來的衝擊，讓我瞬間無力，心中吶喊：怎麼看起來這麼遠～～但也只能奮力抬起雙腳，向前奔去。

通過40K後不久，看到熟悉的背影：Ken!!，他在走路，看來是股四頭肌抽筋，馬上拍其肩膀，大喊一聲：KEN~~，他也立刻用迅速的腳步回應，跑了起來。簡單交換了彼此狀況，互相加油打氣，並排往前行，這段還好有碰到Ken，不然肯定會大掉速。兩人並行往奧運場館前進。

疲勞、痛苦一波一波的襲來，馬拉松的本質就是痛苦，又再一次的體會到，雖不是第一次體會，但還是能聽到靈魂的吶喊，此時連抱怨的力氣都沒有，只能輕輕地呼一口氣說：好累。然後繼續抬腳往前。約莫41.5K已看到通往田徑場的入口，此時Ken忽然大吼一聲，爆氣奔起，這是他最後的衝刺，速度之快，我都懷疑他真的有抽筋嗎？(後來得知，原來他有喝到私補的可樂，難怪這麼猛XD)。我跟不上這速度，但仍對他大喊：Ken，加油！

(綠色箭頭就是我們，這個鏡頭後，Ken就帥氣的開出去，截圖自Youtube)

很快地我也進入田徑場，開始最後的衝刺，到底能否325？不知道，但必須相信自己可以，我信！

榨出所有的力氣跑起來，很快地來到最後200m，但感覺比平常還要長，心中吶喊：怎麼還沒跑到終點，時鐘在哪，還差多少，大會時鐘畫面也太小了。趕快看錶，還有30s，拔腿狂奔，拼到底啊～大吼一聲，終於踏進終點，停錶：3:24:51。PB成功了！再次大喊一聲，終於可以停下來了。

原本要尋找Ken，但一下找不人，想必是被人潮帶往前方了，於是我也跟著人潮走。

走著，走著，眼淚竟然流下來，心中忽然很激動，很感謝上帝給我機會來首爾馬，雖然賽前一直養傷，練習不足，前一週右小腿輕微撕裂傷，但今天竟然能拼盡全力達標，而且過程都是在如此完美的天氣下完美執行，沒有一絲後悔，我完全被這過程感動，啊～好幸運，一切都是恩典。眼淚一直流，很怕被發現，只能仰頭看天，讓眼淚流一下吧。

賽後：

幾乎沒有動線規劃，也找不到工作人員，志工都是中學生，一切就是很隨意，順著人潮走，有人潮的地方就去看看，吃蘋果、拿其他賽事的DM(剛跑完就要再跑？)，排隊印照片，跟泰國人聊天。

最後領物換好衣服跟聖宇、Ken匯合，傷殘三人組一起回飯店。

分享 facebook

(大會贊助商提供的免費即可拍)

(賽後物資，沒有毛巾。完賽 T，報名時要加購。水被我喝完了)

首爾馬得利於賽道本身平緩、宜人氣候造就了亞洲最速賽道美名，路邊加油民眾比想像中多，可以再來跑，但大會的行政和EXPO真的令人不敢恭維。（金標賽事標準跟大會行政無關）。

感謝同團友人的陪伴，旅程因有你們更加精彩，群組上的毛球也提供超多實用資訊，感謝Tann幫PPM三人組準備肌內效，還花時間教我們貼，對比賽很有幫助，謝謝老婆的加油和幫我們一行人規劃行程，帶大家到處玩，老婆是我這次PB最大的功臣，She is the One~

(老婆幫大家訂的濟州黑豬肉，超級好吃)

首爾馬，I'll be back~

P.S:賽後照片，完全不歡迎外國人購買，沒有韓國信用卡或當地銀行帳戶就無法購買。