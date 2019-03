賽事心得/首爾馬 I'll be back

2019-03-23 06:00 運動筆記 強尼快跑



(FAT42插旗首爾馬!)

2018臺北馬330達標後,就開始養傷,2019開始訓練也因為左腳踝的腱鞘囊腫,無法照漢森課表操練,說這其中的訓練都只是維持體能而已。

1月、2月練跑量都不到200K。

其中T.Run的14~16K訓練,明顯感到狀態不如2個月前的臺北馬。

2月中去跑了京都馬,雖然抱著Long Run訓練的心態,但實際上過程跑的比想像中的累,雖說符合設定的345,但過程很辛苦,心中對首爾馬浮現了陰影。

跑前一週在跑步機跑了T.Run10K,結果右小腿輕微肌肉撕裂傷,醫生說:不嚴重,可以跑,但會不舒服。練跑不足,又有新傷的情況下,別說A標325,連B標330我都有疑慮了。也只能先休息,不能跑,總是能吃吧XD

3/15,跟著一群好朋友來到首爾,雖然有腳傷,但跟老婆還有朋友一起出國就是很開心。

包含我在內有5位FAT42成員要一起跑首爾馬,唯一目標就是PB!當然也要一起肝醣超補!

(土俗村的人蔘雞,超好吃)

3/17 Race Day

能站上正確分區(A區)起跑真的很不容易,比馬拉松還難心中充滿了感謝。

(報名詳情請看首爾馬報名篇:https://running.biji.co/index.php?q=review&act=detail&id=36489&subtitle=首爾馬報名心得)

(出發前合照,我衣服上的是國旗,不是黨徽XD)

(衣保袋大小,將路協包清空放入)

起跑時約3度,但不怎麼冷,適合跑步的完美天氣,起跑區的規劃有點亂,但還算『亂中有序』。

一起在起跑區的有:聖宇、Ken、另一位台灣跑友、我。

起跑槍響時。主持人用韓文大喊音似中文『去吧』的韓文,讓我和Ken大笑了起來。也舒緩了起跑的緊張感。

分區是必須提供成績給大會,不會有亂填成績的事發生(但大會把你亂分區就是首爾馬驚人所在),所以周遭跑者的速度都很接近(340以內算A區)。很快到了1K,已經可以順順的跑在目標配速:4:52/K

不需要閃人。前面10K有不少的緩下坡,不用刻意加速就跑的比配速快,可以保留體力又可以爭取時間紅利。

由於賽前得知GPS會飄。所以就把每5K的累積時間背下來,對著路邊公里牌確認時間(每一K都有牌子)。

補給策略:1. 官方每5K才有水站,海綿站沒有水。

2. 10K、20K、30K、35K,吃能量包&喝水。

3. 15K、25K,吃葡萄鹽糖&喝水。(真男人商場賣的那款很好吃)

0~5K:1.5K時目送聖宇、Ken開出去,本段很順利的跑在目標時間內,只是要小心地上有跑者脫下的雨衣。時間:24m

5~10K:看看城市風景,順利完成在目標配速。時間:48m。

10~15K:開始控制自己不要跑太快,開使頻頻看錶(有點走火入魔的看)。右小腿微微不舒服,但不影響。

時間:1h:12m。

15~21K:從清溪川轉回大路,約18.5K看到一排健身教練邊採飛輪,同時做動作為大家加油,氣勢超強,頓時覺得他們比較辛苦,心生佩服。時間:1h:41m。

(老婆路過拍的,非常有氣勢的加油點)

21~25K:24.5K有一個小隧道,緩下緩上,不難,也在這邊碰到高雄夜跑團的跑友,他要拼330,互相鼓勵後,繼續向前。時間:2h:00:59s

26~30K:不斷提醒自己控制速度不要暴衝,30K後才是真正的馬拉松。以往26~27K的疲憊感,這次並不明顯,想必是前段有控制好速度,加上天氣真的很舒服,體力有適度的保留。

越靠近30K越是往路邊看,因為老婆說要在30K幫我加油,經過菁英選手水站後,就看到老婆拿著海報在抵擋刺眼的陽光,馬上大喊她的名字,老婆立刻找到我,她知道這場是分秒必爭,所以拼命叫我往前跑,不要停。有了老婆的打氣,原本有些沉重的雙腿,再度奔走向前。

時間2h:25m:28s

(路邊攝影大叔很熱心的幫老婆拍照,還發mail過來,She is the only one who got the photos....)

30K~35K:有平緩的上下坡穿插,此時配速有些忽快忽慢,如預期的感到累,但還不到撞牆,此時開始將賽前看的『冠軍心理學』、一些勵志話語心中默念:同時告訴自己,能身體健康、老婆照顧我,幫我加油,我實在很幸運、這些掙扎,痛苦都曾經歷過,我一定能挺過來的、今天的配速很穩,絕對要堅持、現在放棄會更痛苦、身體正在騙我,想要我休息,但是深藏在體內的能量還是夠的。一連串對自己喊話,在身體痛苦時保持正向思維真的很重要,而且管用。此時要吃最後一包膠,但實在吃不下,很怕吃了會吐,但不吃會沒體力,只能硬著頭皮吃下去(還好沒吐)。此時,想到旅館冰箱內的草莓牛奶,完賽就可以解禁大口暢飲,為了草莓年奶,堅持啊~~時間:2h:49m:57s。

36~40K:隱藏在雙腿肌肉深處的疲累漸漸浮現,痛苦襲來。37K開始爬蠶室大橋,平緩上去,不難。但我在橋上時,無力感襲來,面對壯闊的景色卻是苦瓜臉。好不容易過了 38K,趕緊下坡狂奔。這時前方有一位女跑者,備受兩位加油團的大叔的關愛,直接衝到賽道上把補給塞給她(首爾馬的交管比較隨性),然後看著我,默默走回人行道,(大叔,你手上還有補給怎麼不分我XD),此段配速只能維持4:55左右。時間:3h:14m:26s。

(37~38.5K蠶室大橋,很寬闊,來自官方轉播截圖)

40~Final:下橋後右轉,忽然看到通往奧運體育場館的遼闊馬路,視覺帶來的衝擊,讓我瞬間無力,心中吶喊:怎麼看起來這麼遠~~但也只能奮力抬起雙腳,向前奔去。

通過40K後不久,看到熟悉的背影:Ken!!,他在走路,看來是股四頭肌抽筋,馬上拍其肩膀,大喊一聲:KEN~~,他也立刻用迅速的腳步回應,跑了起來。簡單交換了彼此狀況,互相加油打氣,並排往前行,這段還好有碰到Ken,不然肯定會大掉速。兩人並行往奧運場館前進。

疲勞、痛苦一波一波的襲來,馬拉松的本質就是痛苦,又再一次的體會到,雖不是第一次體會,但還是能聽到靈魂的吶喊,此時連抱怨的力氣都沒有,只能輕輕地呼一口氣說:好累。然後繼續抬腳往前。約莫41.5K已看到通往田徑場的入口,此時Ken忽然大吼一聲,爆氣奔起,這是他最後的衝刺,速度之快,我都懷疑他真的有抽筋嗎?(後來得知,原來他有喝到私補的可樂,難怪這麼猛XD)。我跟不上這速度,但仍對他大喊:Ken,加油!

(綠色箭頭就是我們,這個鏡頭後,Ken就帥氣的開出去,截圖自Youtube)

很快地我也進入田徑場,開始最後的衝刺,到底能否325?不知道,但必須相信自己可以,我信!

榨出所有的力氣跑起來,很快地來到最後200m,但感覺比平常還要長,心中吶喊:怎麼還沒跑到終點,時鐘在哪,還差多少,大會時鐘畫面也太小了。趕快看錶,還有30s,拔腿狂奔,拼到底啊~大吼一聲,終於踏進終點,停錶:3:24:51。PB成功了!再次大喊一聲,終於可以停下來了。

原本要尋找Ken,但一下找不人,想必是被人潮帶往前方了,於是我也跟著人潮走。

走著,走著,眼淚竟然流下來,心中忽然很激動,很感謝上帝給我機會來首爾馬,雖然賽前一直養傷,練習不足,前一週右小腿輕微撕裂傷,但今天竟然能拼盡全力達標,而且過程都是在如此完美的天氣下完美執行,沒有一絲後悔,我完全被這過程感動,啊~好幸運,一切都是恩典。眼淚一直流,很怕被發現,只能仰頭看天,讓眼淚流一下吧。

賽後:

幾乎沒有動線規劃,也找不到工作人員,志工都是中學生,一切就是很隨意,順著人潮走,有人潮的地方就去看看,吃蘋果、拿其他賽事的DM(剛跑完就要再跑?),排隊印照片,跟泰國人聊天。

最後領物換好衣服跟聖宇、Ken匯合,傷殘三人組一起回飯店。

(大會贊助商提供的免費即可拍)

(賽後物資,沒有毛巾。完賽 T,報名時要加購。水被我喝完了)

首爾馬得利於賽道本身平緩、宜人氣候造就了亞洲最速賽道美名,路邊加油民眾比想像中多,可以再來跑,但大會的行政和EXPO真的令人不敢恭維。(金標賽事標準跟大會行政無關)。

感謝同團友人的陪伴,旅程因有你們更加精彩,群組上的毛球也提供超多實用資訊,感謝Tann幫PPM三人組準備肌內效,還花時間教我們貼,對比賽很有幫助,謝謝老婆的加油和幫我們一行人規劃行程,帶大家到處玩,老婆是我這次PB最大的功臣,She is the One~

(老婆幫大家訂的濟州黑豬肉,超級好吃)

首爾馬,I'll be back~

P.S:賽後照片,完全不歡迎外國人購買,沒有韓國信用卡或當地銀行帳戶就無法購買。