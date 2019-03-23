賽事心得／生日周挑戰雙馬 雙溪櫻花+台南古都

2019-03-23 06:00 運動筆記 Simon Chen



雙溪櫻花馬是我的初馬，也是後來每年一定報名的賽事，因為連續5年完賽後，就有VIP資格了，所以雖然賽事號稱雙膝硬化馬，每年還是硬著頭皮報名了。

今年是第5次參加了，先回顧一下前4次的櫻花馬：

2015 初馬，平常一個人跑跑跑步機，在月跑量不到100K的狀況下，衝著有名的初馬獎是一隻琉璃馬，居然傻傻地報名參加，還好有同事的帶領陪伴，最後5:59完賽。

2016 第2馬，跑完櫻花初馬後，不只雙膝硬化了，連手也硬化了，整整一年不敢下手報名全馬賽事，一直到隔年的櫻花馬才又鼓起勇氣報名，這年是個大熱天最後5:39完賽。

2017 第3次櫻花馬(第9馬)，原來9馬裡面有三次櫻花馬，真是好傻好天真啊，還好比第二次成績好一點，5:36完賽。這年也因為跑完後抵抗力較弱，感冒肺炎在醫院待了5天。

2018 第4次櫻花馬(第21馬)，5:42完賽，賽前一周高雄馬，不知是否南部空氣很差的原因，這次櫻花馬後也咳嗽了好久。

2019的櫻花馬，綿綿細雨從沒間斷，對跑者的毅力是很大的考驗，為了避免兩年前住院的慘況發生，決定穿上雨衣，跟雨神拚了。起跑後沒多久就是連綿不絕的上坡，這時候最重要就是要耐住性子，不要著急，一步一步往前邁進，雖然速度不快，但堅持不走，也讓我撐到了折返點，這時候時間2:32分，心裡盤算著今天也許有機會Sub 5喔。

回程下坡按照身體的感覺，順順的跑，第5次挑戰雙溪櫻花馬，Sub 5我辦到了。

櫻花馬前歡樂團體拍

細雨綿綿好折磨，但今天拚了

第五次，也終於Sub 5了，明年見囉

一周的時間很快，台南古都國際馬拉松緊接著來到，這次跟大學同學約好一起參加，他跑半馬我跑全馬。

這次策略是，前面不求快，穩穩地跑，因此起跑後沒多久，搭上了4小時的配速列車，U-pro的車長真的很讚，沿途提醒跑者前面的路況，補給站到了該如何處理，上下坡時也會適當調整速度。就這樣一路跟著pacer，因為這速度是平常自己比較常跑的速度，故跑起來也不會很累，只是偶爾覺得今天的腳底好像不太一樣。

經過兩次的調整鞋子、襪子，似乎沒有太大的改善，感覺腳掌有了水泡，這襪子跟鞋子也跑過第三場賽事都沒發生過水泡啊，怎會在這時候啊。24.5k進水站後，決定跟列車說掰掰，謝謝列車長的照顧，下次有機會一定會努力跟上的。

台南古都國際馬拉松不愧是運筆分數4.4高分的賽事，每2.5k一補給站，水、運動飲料、熱食、降溫冰塊均有，甚至還有能量包及雞精，而這些東西通通進了我的肚子，哈。

連周馬後的幾天，持續進行規律跑者的計畫，也偶爾讓身體適當的休息。原本很擔心跑馬拉松很消耗體力，尤其是跑完之後，人體最需要保護力跟營養補充，因此每次跑完馬拉松，都特別注意保暖，趕緊換上保暖衣物，避免又有狀況發生。今年剛好有白蘭氏的贊助，每次訓練後或跑完馬拉松都得趕緊喝上一瓶雞精，對於體力的提升及增強免疫力有蠻大的功效。而且雞精經過離心去油處理，零膽固醇、零脂肪、低鈉，喝了不會對身體造成負擔。運動後喝更可以加速運動後恢復期血乳酸及血氨濃度下降，有助於增進運動後的疲勞消除，也推薦給需要的你。

#基服愛跑跑

#蘆竹路跑

#林口跑跑團

跑前先來一罐

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跟著4:00 pacer跑

跳車了，來張帥照吧XD

YA，我們完賽了

跑後再來一瓶，準備開車北上囉