賽事心得／萬金石馬 衝動不可取但不衝不會知道結局

2019-03-23 06:00 運動筆記 George Shieh



【想起那當時】兩年前的三月(2017)，開始用小米手環計步，剛好遇到公司舉辦的健康活動，要大家累計步數，因為嫌走路累計步數太慢而開始跑步，在這之前，我有著從退伍開始21年不運動的記錄，想著當兵時，跑5000公尺沒落隊還可以罵人(機車班長來著)好漢不提當年勇，卻沒想到3K就喘如牛，不得不承認年紀來到了人稱大叔的階段，不過沒有關係，今天3K，明天3.5K，大叔我慢慢加，沒有專業的訓練，用的就是當兵時的那一套跑法，雖然月跑量零零落落的，但至少每個月都有跑，終於在去年四月(2018)，臨時的決定，跑完了初次半馬，還是個山路超半馬22K，夾帶著酸痛與感動，不敢相信自己居然可以跑到半馬。

【臨時的衝動】時隔六個月，陸續補了遠東新世紀、台北馬拉松、新竹城市馬拉松、寶山橘子嘉年華、峨眉大桔大利五個半馬，然後在萬金石馬拉松的前三天，又是一個臨時的決定，衝動的想說來試試看全馬能不能跑完，雖然聽說全馬不是兩個半馬那麼簡單，雖然有好幾個好朋友會同場一起跑，雖然的雖然，直到前一天拿到號碼布才開始緊張，晚上也早早準備好補給品，綁好晶片和號碼布便上床躺平卻輾轉難眠，在2:30的鬧鐘響起之前便醒來整裝出發，車行從新竹交流道一上高速公路就開始下雨，還越下越大，想著還好手機有做好防水措施，人是防水的沒關係就下吧，隨後先到平鎮接了霖爸，再繼續往北，想著天氣和聊天不去想其他的，4:00過後來到了會場找停車位，繞了一下幸運的停在不遠的地方，幸運的發現雨停了，幸運的幸運，想著能幸運的完賽嗎?

【出發．上半場】找人、拍照、寄物、暖身後便往出發區慢慢移動，站在蠻後面的D區看到拱門才開始緊張，想想為什麼這麼衝動? 想著能不能完賽?想著想著槍聲它就響了，人群開始慢慢往前移動，開好記錄的App，收起手機，看到笑容滿面的侯友宜(市長)，時間已過四分多鐘去，踩過晶片感應逼逼區，出去隨即就進入萬里隧道，隧道裡人超多，想說剛出發就順著人群跑當暖身就好，一出隧道，迎面吹來的涼風，映在眼前的海岸線美景，還有一波一波海浪拍打的聲音，這就是傳說中的無敵海景嗎? 是的，我有幸跑在萬金石的海邊，腳步順著呼吸伴著海浪聲，開始追逐配速列車，從530、515、500、445一台一台的補獲，最後一台是430列車。

期間還能跟旁邊的跑者一起笑看配速員的氣球升空，看著馬尾妹穿的那雙顏色很好看的HOKA跑鞋，還能跟號碼跟我差一點的跑者打招呼，從第一個補給站拿了一個紙杯喝完水後就帶著，之後站站停用同一個杯子喝水，吃香蕉吃點心，看到加油團都熱烈的回應，尤其是阿公阿嬤和小朋友，只要他們伸出手，一定過去跟他們擊掌，一路來到21K折返點，那加油團的陣仗真的是熱情到了極點，讓人瞬間加好加滿回程的氣力，順勢看了計時器上的時間，2:11，心裡開始盤算，如果直接x2，回去就是4:22，當然這是不可能，代誌不是我這個憨人所想的那麼簡單，一來自己沒跑過全馬，二來回程是逆風，總之時間當參考就好。

【煎熬．下半場】回程的逆風，對於從小在海邊長大，現在住新竹的我來說，這天的風實在是很溫柔，前進了10K感覺都還好，正當自信滿滿想說就算掉速個10分鐘，也還有4:32時，果然憨人所想不到的事情發生了，我的左大腿開始放出警告訊號，那是在32K的時侯，雖然立即把速度再放慢，但到了35K，左大腿還是抽筯了，這時不得不停下來舒緩，拉伸、按摩、慢走什麼的都來，好一點後再跑，抽了再停下來，就這樣跑跑走走停停的前進。

【謙卑．轉場】謙卑，我太驕傲了。回想起當兵的時侯，每天跑步就是去跑海岸線(馬祖兵)，跑多久不知道，看班長心情，每每快跑不動的時侯就輕聲唱歌，唱著台語聖詩第67首，是的，我開始唱著同一首歌前進，輕聲的。抽筯的頻率更加頻繁了，在37K的時侯看到430列車刷過，心裡的小惡魔在38K開始就出來遊說我舉白旗投降，我知道身體要緊不能硬拼，畢竟大叔已不再年輕，但是如果這時侯放棄，回去我可能沒辦法原諒自己，這會讓平常教小孩不要輕言放棄的大道理瞬間變成一個屁，伴著痛感與依然熱情的加油聲，終於挺進到了40K，這是我出發後全程唯一一次拿出手機來拍照，順便做較久的休息。

再出發再進到萬里隧道，我知道終點近了，不自覺的再加快了點速度，不料此時右腿也一起抽筋，在毫無預警的情況下，只能停下來處理雙腳的抽筯，看著旁邊的跑者一群一群的刷過，大家都為了這最後一里在做最後一拼，頓時覺得隧道長得像無底黑洞似的讓人萬念俱灰，在繼續走走停停後終於看到亮光斜射進來，停下做完最後一次處理，猜想出隧道一定有一堆攝影師埋伏，忍著雙腿的抽筯痛，一路從隧道出口往終點衝，用盡我最後的力氣，踩下晶片感應區，心裡吶喊著:感謝天父，我跑完了，我辦到了。然後就是整個人直接掛在旁邊的A字看板上不能動，好在有旁邊的工作人員和隨後回終點的建台，慢慢緩解過來才去找掛牌妹妹領獎牌。

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走回會場時看到好朋友們已在場邊等待，相約一拐一拐的去列印成績，大會4:43，晶片4:38，無關滿不滿意，更多的是感激與珍惜，未來是否會再報跑全馬並不確定，但持續練習是肯定的，至少跑完萬金石，我知道衝動不可取，但不衝不會知道結局。想一百遍不如做一遍。

【感謝．收場】感謝這整個賽事所付出的所有人力，不論是主辦單位、志工、裁判、交管、警員、加油團、攝影師…等。

＊真心呼籲，跑者能多為環保盡點心力，紙杯減量，還有別亂丟，看到志工在撿紙杯蠻心疼的。