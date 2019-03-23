賽事心得／富士山馬 用雙腳來看美景超幸福

2019-03-23 06:00 運動筆記 郭奇育



這次要分享的故事是我2018年11月參加的富士山馬拉松 (第7回富士山マラソン)當初會報這場，純粹是因為大阪馬抽不到所以當下就怒報了富士山!!! (是有多氣)記得16年的時候，有帶家人去河口湖遊玩當時還記得那雄偉的美景，實在是美不勝收所以也一直期待能夠再去，只是這次是用雙腳來看美景

我是先去東京玩兩天，去富士山的當天早晨，與好跑友JEFF哥一起繞了皇居一圈5K，跑起來真的好舒服啊!!! (當時氣溫約3度)然後中午時就去新宿搭巴士，前往河口湖

(清晨的窗外，就可看見雄偉的富士山)

這是此次一起打拼的富士山跑友團 (參賽人數4名勇者，其餘朋友為加油團)我們一起到超市買了許多食材，跟大家一起吃飯的感覺真棒~~ (當然也少不了啤酒) 就連後院都成為我們的網美牆 ^^ 超幸福的~

緊接著，當天的行程是先去EXPO取物，順便跟儒意跑團的跑友團拍

可以看的出來大家都很嗨 :D

然後說是EXPO，其實也就是領物資而已 XDDDD 現場的攤販不多，但是人爆炸多，還好大家都很守規矩的排隊!!!

取完物後再拍一張，就搭纜車到天上山公園，祈求明天的賽事能順利完成。

賽事當天，氣溫約3度，體感已經是0度左右相當的寒冷，我的羽絨外套遲遲不敢拿下來，最後決定穿著Uniqlo的羽絨衣上場!

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由於這次是來破自己的PB賽事，所以沒帶手機拍美景，只有這張攝影師幫忙拍的照片。一開賽的時候，道路較小，所以過了約10分鐘才比較能順利的跑起來，途中也一直不斷刷人閃人，也消耗了一些體力。賽道上讓我印象深刻的地方，是20K時要跑一個連續上坡1K的山路，旁邊有熱血高中生應援團 (山梨縣髙等學校應援連盟)我也跟著熱血沸騰起來，畢竟跑團有做過劍中劍、貓空的特訓，這點坡度對我來說還OK!之後就沿著西湖開始跑，28K的時候，有一個比較大的補給站，裡面有豬肉味噌湯，不免俗還是進去吃2碗。(喔依細捏)

最後終於完成賽事，晶片成績為 04:12:02Thanks MT.FUJI 好多好棒的回憶😘，也破了自己的Personal Best，超級開心的!

賽後在拱門前的完賽勝利照!!!

還有一起同行的跑友，大家都順利完賽，超棒的!

完跑禮，一樣是熱湯+麻糬麵包。

美美的獎牌，可以4個拼在一起，變成一座富士山 ^^最後要感謝 儒意跑團的阿儒教練、小美教練、仲廷教練，也要謝謝這次同行的JEFF哥與他的歡樂同事海外馬的回憶，真的是滿滿的，希望大家有機會也能去日本跑馬！享受一下跑旅的滋味喔。

謝謝您的收看 ^^