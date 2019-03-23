賽事心得／最硬陡練習賽 雙溪櫻花馬拉松半馬組

2019-03-23 06:00 運動筆記 陳永錚



這次很榮幸在361° 邀請下，來挑戰全台知名的賽事之一，雙溪櫻花馬拉松，也有人把它戲稱為"雙膝硬化馬拉松"。我把這次的比賽當成是萬金石初馬前的練習賽，我想跑完這場全台最硬的半馬後，應該可以降低自己對山路的不適應。

起跑的天氣相當濕冷，第1公里用正常的半馬配速3'45取得領先優勢，接著慢慢進入山區，隨著爬升高度的增加，身體的疲勞以及肌肉痠痛也跟著逐漸累積，中途甚至有掉到5分速。由於雨勢造成路面濕滑，使得我不敢把速度堤快，深怕一個滑倒讓3/17的初馬計畫泡湯。

雖然事前已經有使用過跑步機來練習上坡，不過這場賽事的難度比我想像的還要高，當初我是以整場平均坡度5%來進行訓練，跑完後來看GPS紀錄，雙溪櫻花半馬很多路段超過5%甚至是兩倍的坡度，最艱苦的路段在，

3k(平均坡度10.6%)、5k(平均坡度7.1%)、7k(平均坡度7.4%)以及8k(平均坡度5.5%)。

建議日後參賽的跑友們充分準備並妥善分配體力，在這些特別陡峭的路段上降低配速節省體力。

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還好，在折返後，路線轉換成下坡為主，對肌肉的負擔降低許多，但還是把注意力放在腳底，把速度跟步頻控制在安全範圍內，避免摔倒。

照片中的臉相當猙獰，正所謂跑到臉都歪了XDD

最終以1'27'14完成比賽，為這次的練習畫下完美的句點。