賽事心得／萬金石馬 感覺被愛

2019-03-23 06:00 運動筆記 蘇曉萍



今年已經是我連續第三年參加萬金石馬拉松，記得當時2017抽中時，心裡非常開心，好像中了頭彩似的興奮，想著能夠在這美麗的賽道上跑步，是多麼幸福與美好的事呀～比賽當天是下著雨，我依然很努力一步步的跑，正當身體已經感覺到疲憊，腳也漸漸感覺到沈重時，ㄧ抬起頭看到了往金寶山指標。對～我的母親就在金寶山～如此強烈的感覺媽媽就在我身邊～媽媽會為我加油，會保佑我順利平安完賽的，秉持著這樣的信念，ㄧ路跑到終點～臉上已經分不清是雨水還是淚水了～以3小時57分完賽～很幸運得了分九，上台領獎盃～且很開心的與爸爸分享，爸爸也對我說，妳媽媽一定會保佑妳的，妳好棒，恭喜妳～

因為成績有達到資格，所以不必抽籤，所以我再次報名2018萬金石～然而我的父親在2017年底，毫無預警的突然心肌梗塞，就這樣的離開，讓我連告別的機會都沒有～這對我來說打擊非常的大，突然覺得跑步好困難，跑不起來，但隨著賽事時間漸漸逼近，我還是勉強自己去練跑～到了比賽當天，太陽好大，天氣無敵的超級好與炎熱～一樣的賽道～一樣的經過金寶山的指標，但不同的是爸爸也在金寶山，我知道他們會保佑我平安順利跑回終點，最後以3小時54分完賽～ㄧ得了分九

2019萬金石馬拉松一樣沒有缺席，因為我想這是懷念我父母的另一種方式，當天天氣非常涼爽，老天爺給了一個很適合跑步的天氣，帶著想念父母的心情，站在起跑點，眼框泛紅，強忍眼淚～跑向終點。到達終點，再也止不住，眼淚潰堤～最後以三小時40分完賽，得了分六～

2020年的萬金石馬拉松，我依然還是會參加，因為這是讓我感覺到被愛的萬金石～